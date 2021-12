In Zofingen werden Bonbons frisch und traditionell hergestellt

Bonbonwerkstatt Zu Besuch in der Bonbonwerkstatt: «Täfeli machen ist kein Zuckerschlecken» Zwei Lostorferinnen stellen in der Zofinger Altstadt traditionell Süssigkeiten her. Bei Workshops und Kindergeburtstagen können auch selbst Bonbons und Lollis produziert werden. Felix Ott Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Jede Menge Zucker: Sabine Hoffmann (links) und Sandra Hunziker (rechts) in ihrer Bonbonmanufaktur in Zofingen. Bruno Kissling

In einem kleinen Laden in der Zofinger Altstadt duftet es süss nach Erdbeeren. Die beiden Lostorferinnen Sandra Hunziker und Sabine Hoffmann machen in ihrer Bonbonwerkstatt handgemachte Täfeli. Im Eingang begrüsst ein Schaukelpferd die Gäste und hinter dem Tresen werden die Bonbons vor den Kunden frisch hergestellt. Sandra Hunziker witzelt:

«Unsere Süssigkeiten sind ohne Fett, vegan, laktose- und glutenfrei.»

Nur mit den Kohlehydraten sei es so eine Sache. Denn die Täfeli werden lediglich aus Zucker und Glukose hergestellt. Mit verschiedenen Aromen und Farbstoffen versetzt, entstehen so Süssigkeiten in vielen Geschmacks- und Farbvarianten.

Aktuell ist beispielsweise Kissen-Bonbons mit Glühweingeschmack stark gefragt. Aber auch bunte Lollis werden angeboten. Besonders schön, aber auch aufwendig herzustellen sind die Motiv-Täfeli, in deren Innern ein Bild eingearbeitet ist.

Die Zuckermasse wird zum fertigen Täfeli

Für die Herstellung werden zuerst Zucker und Glukose aufgekocht. Die zähflüssige Masse wird anschliessend auf einer Platte verteilt, wo Bereiche mit Aromen und Farbstoffen vermischt und anschliessend auseinandergeschnitten werden. So setzen sich im Kochtopf keine Aromen fest, erklärt Sabine Hoffmann.

Zuerst wird Zucker und Glukose gekocht. zvg Die Zähflüssige Masse wird auf einer Platte verteilt. Zvg Dort werden Bereiche aromatisiert und gefärbt. zvg Anschliessend wird die leicht abgekühlte Masse auseinander geschnitten. zvg So entstehen drei verschieden farbige Zuckermassen. zvg Gemeinsam formen die Bonbonmacherinnen das gewünschte Motiv. Bruno Kissling Ein grüner Mantel bildet die Aussenseite des Pakets. Bruno Kissling Danach werden an einem Ende lange Stangen herausgearbeitet. Bruno Kissling Durch des Brechen über einer Kante entstehen die fertigen Täfeli. Bruno Kissling

Während eines Besuchs entstehen so drei verschiedene Zuckermassen: eine rote, eine grüne und eine ohne Farbstoff. Um Letztere weiss zu machen, wird sie über einen Haken gezogen. Wie beim Eiweissschlagen werde dabei Luft in die Masse eingearbeitet. Dies bedingt einiges an Muskelkraft. Hoffmann erklärt:

«Täfeli machen, ist kein Zuckerschlecken.»

Aus der roten Zuckermasse formt Sandra Hunziker den Kern, der im Querschnitt eine Herzform ergibt. Sabine Hoffmann passt in dieser Zeit die weisse Masse an die Form an und legt sie um den Kern. Zum Schluss folgt ein Mantel aus grüner Zuckermasse. Die dadurch entstehende Rolle müsse auf dem Wärmetisch ständig bewegt werden, damit das Motiv im Innern nicht zerfliesst. Hoffmann sagt:

«Man braucht immer mindestens zwei Personen, da man einfach zu wenig Hände hat.»

Anschliessend wird die Masse auseinandergezogen, damit dünnere Stangen entstehen. Wenn diese abgekühlt sind, werden sie über einer Kante zu fertigen Motiv-Bonbons gebrochen.

Die Herstellung der Bonbons. Bruno Kissling

Aus den Stangen lassen sich aber auch andere Bonbon-Formen herstellen. Beispielsweise Kissen-Bonbons, die mit einem Nachbau einer antiken Bonbon-Maschine geprägt werden. Diese wird in der Bonbonwerkstatt liebevoll Anton genannt. Auch verschiedene Lollis lassen sich aus der knete-artigen Masse formen. Wenn mit der heissen Masse hantiert wird, werden unter den Hygienehandschuhen jeweils Wärmeschutzhandschuhe getragen.

Aus der Zuckermasse lassen sich verschiedene Süssigkeiten formen. Bruno Kissling

Vom heimischen Keller in die Zofinger Altstadt

Bereits seit ihrer Schulzeit sind die beiden Bonbonmacherinnen befreundet. Auf einer Reise in den Norden hätten sie das Handwerk kennengelernt und anschliessend entschieden, die Kunst des Bonbonproduktion zu erlernen. Sabine Hoffmann absolvierte ein vierwöchiges Praktikum in Oberhausen nahe Köln und Sandra Hunziker einen Lehrgang in Augsburg. Hoffmann meint:

«Wir haben ganz verschieden gelernt, mit anderen Mentalitäten. Dieser Laden ist die Verbindung daraus.»

Die Produktion begann in Sabine Hoffmanns Keller. Doch mit der Zeit war klar, dass sie einen neuen Ort brauchen. Das ganze Haus in Lostorf roch inzwischen nach den Bonbonaromen und der Zucker verteilte sich überall.

Das kleine Geschäft in der Zofinger Altstadt erwies sich als Volltreffer. Die Nachbargeschäfte hiessen sie sehr herzlich willkommen. Leider verzögerte sich die geplante Eröffnung pandemiebedingt, dass schliesslich erst am Muttertag 2020 die ersten Bonbons über die Theke gingen.

In der Altstadt von Zofingen befindet sich der Laden der beiden Lostorferinnen. Bruno Kissling

Bonbon-Produktion als Erlebnis

Der Kern des Geschäfts das Erlebnis der Bonbonproduktion. Es werden verschiedene Workshops und Kindergeburtstage veranstaltet. Aber die beiden Bonbonmacherinnen besuchen auch Events, an denen sie Täfeli vor Ort produzieren. Hoffmann führt aus: «Wir sind auch unterwegs mit unserem Anton und einem mobilen Ziehhaken.»

Eine weitere Einnahmequelle sind Geschäftskunden, bei denen beispielsweise das Logo einer Firma in die Motiv-Bonbons eingearbeitet wird. In der Zukunft wollen die beiden aber noch weiter gehen. Hunziker verrät:

«Wir wollen vorwärts gehen und grösser werden.»

Das Geschäft in der Zofinger Altstadt. Bruno Kissling

Aktuell sind die Glühwein-Täfeli und Zuckerstangen der Bonbonwerkstatt auch im Oltner Adventsdorf zu finden.

