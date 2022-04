Besuch in Schönenwerd Putins «Lieblingsphilosoph» erklärte einst Bally-Angestellten Russland – der Staatsschutz fichierte seinen Auftritt Der Philosoph Iwan Alexandrowitsch Iljin lebte lange Zeit in der Schweiz. Der Exilrusse erregte hierzulande die Aufmerksamkeit der Polizei und hinterliess Spuren im Niederamt: im Storchensaal in Schönenwerd. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Der Philosoph Iwan Alexandrowitsch Iljin. Wikimedia

Iljin trat in der Schweiz immer wieder öffentlich auf, unter anderem an der Zürcher Volkshochschule. Am 18. Februar 1944 hielt er eine Rede Schönenwerd: Etwa 120 Zuhörerinnen und Zuhörer der Firma Bally finden sich abends um 20 Uhr im Storchensaal ein, um seinen Vortrag «Der geschichtliche Werdegang Russlands» zu hören. Was er an diesem Abend erzählt, scheint er nicht neu für diesen Abend vorbereitet zu haben; bereits zwei Jahre zuvor hielt er in Zürich eine Veranstaltung unter derselben Prämisse ab. Wer war dieser Mann, dessen Vortrag sogar die Solothurner Polizei lauschte?

Sein Name hat viele Schreibweisen: Iljin, Jlim oder Jlyn. Ebenso verschieden sind die Zugänge zu diesem heute in Russland wieder populär gewordenen Philosophen, der knapp die Hälfte seines Lebens im Ausland verbrachte. Geboren wurde Iljin, je nach Kalender, am 28. März, beziehungsweise 9. April 1883 in Moskau.

Die Familie väterlicherseits diente dem Zaren und gehörte zur aristokratischen Oberschicht. Seine Mutter war Deutschrussin, die für die Heirat zur orthodoxen Kirche konvertierte. Iljin schloss in Moskau ein Jura-Studium ab, wurde Privatdozent und schliesslich Professor. Er heiratete 1906 Natalia Nikolaewna Vokach, eine Übersetzerin und Kunsthistorikerin. Die Ehe blieb kinderlos.

Auszug aus Iljins Fiche des Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft: Signatur: E4320-01C#1996/203#244*, Az. 112-01, Jles – Ilvins / Iljin Iwan, 1883, Zeitraum 1940 - 1949. Schweizerisches Bundesarchiv

Flucht aus Deutschland ins Tessin

Die russische Revolution ab 1917 brachte Iljin in Schwierigkeiten. Er wird wegen «anti-kommunistischer Umtriebe» sogar zum Tode verurteilt. Das Urteil aber wurde nicht vollstreckt. Doch 1922 musste er auf einem der «Philosophenschiffe» Russland für immer verlassen: Per Schiff wurden Intellektuelle auf Lenins Anordnung ausgeschafft, ohne Urteil oder Begründung. Leo Trotzki sagte dazu: «Wir haben diese Menschen ausgewiesen, weil wir keinen Grund gefunden haben, sie zu erschiessen, wir sie aber unmöglich ertragen konnten.»

Das Ehepaar Iljin kam in der deutschen Hafenstadt Stettin an. Ein Jahr später nahm es in Berlin Wohnsitz. Hier entfaltete Iljin eine rege Schreibtätigkeit, was sich in zahlreichen Veröffentlichungen niederschlug. Hitler stand Iljin anfänglich positiv gegenüber, doch 1934 wurde er von den Nationalsozialisten für kurze Zeit verhaftet und mit einem Lehr- und Schreibverbot belegt. Ferien im Tessin nutzte er zur Flucht, um sich ganz in der Schweiz niederzulassen. Der Komponist Rachmaninoff soll ihm dabei geholfen haben.

Zunächst in Genf lebend, zügelte Iljin mit seiner Frau nach Zollikon bei Zürich, wo er am 21. Dezember 1954 starb und anschliessend bestattet wurde. 2005 organisierte der russische Regisseur Nikita Michalkow die Rückführung seiner Gebeine und die seiner Frau ins Donskoi-Kloster nach Moskau, so wie Iljin sich dies testamentarisch gewünscht hatte. Damit wurde in Russland Iljins Name und Werk wieder langsam bekannt, nachdem die Bücher zu Sowjetzeiten verboten gewesen waren.

Sein Werk befasst sich stark mit dem Wesen Russlands, seiner Bestimmung und Organisation, wobei Iljin ein demokratisches Staatswesen nach westlichem Vorbild ablehnt und einen russischen Sonderweg befürwortet. Putin soll sein Denken sehr schätzen. So heisst es, Iljin sei gar sein «Lieblingsphilosoph», wie kürzlich der «Tages Anzeiger» berichtete. Eine wichtige Rolle mass Iljin der Kirche und der Religion generell bei, weshalb er auch unter Orthodox-Gläubigen ein hohes Ansehen geniesst.

Die Polizei Schönenwerd lauscht mit

Auszug Schreiben Polizeiposten Schönenwerd an Polizeikorps Solothurn, 4. März 1944. Signatur: 4320B#1990/266#2840*, Az. C.16-02743 P, Iljin Iwan, 1883, Zeitraum 1941 - 1949. Schweizerisches Bundesarchiv

Rückblende: Der Vortrag am besagten Abend im Storchensaal wird vom Bally-Hausverband organisiert. Im Publikum befindet sich auch Polizist Tschumi. Dieser rapportiert am 4. März 1944, also gut zwei Wochen nach dem Vortrag, an das Polizeikommando in Solothurn, was er gehört hatte. Durch seinen Bericht ist dokumentiert, was der Redner vortrug: «[Iljin] führte die Zuhörer, die schriftdeutsche Sprache sehr gut beherrschend, mit vortrefflichen Worten hinein in den russischen Aufbau.»

Gegenwärtig befinde sich Russland im Umbruch: «Infolge 250 jährigem Tartarenjochs sei das russische Volk sehr rückständig gewesen, daher auch viele Analphabeten. Heute aber, da dieses Joch endgültig zerschmettert sei, strebe der Russe mächtig empor.» Iljin habe seine Landsleute folgendermassen charakterisiert: «Der Russe, ein Kind der Natur und Leidenschaft, sowie freiheitsliebend und frei denkend, sei ein unerbittlicher Kämpfer. Der Härte des Klimas verdanke er seine verbissene Zähigkeit und Ausdauer.»

Polizist Tschumi wies am Ende seines Berichtes darauf hin:

«Auffallend an diesem Referat war, dass sich der Redner nie in politische Sache einliess. Auch wurde durch das Referat keine fremde Macht erwähnt oder verletzt. Der Vortrag hatte in keiner Weise den Charakter politischer Propaganda.»

Iljin hatte auch eine Akte beim Staatsschutz. Vermutlich wurde diese zu Beginn des Zweiten Weltkriegs angelegt. Auf einer grünen Karteikarte wurde 1941 vermerkt: «I. [Iljin] gibt sich als Monarchist aus, doch das wird bezweifelt, da er aus Russland ausgewiesen wurde und auch von Berlin in die Schweiz flüchtete.»

Auszug II aus Iljins Fiche des Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft: Signatur: E4320-01C#1996/203#244*, Az. 112-01, Jles – Ilvins / Iljin Iwan, 1883, Zeitraum 1940 - 1949. Schweizerisches Bundesarchiv

1944 berichtete ein Informant, Iljin stehe im Verdacht, ein Gestapo-Agent zu sein. Die Zensur prüfte seine Bücher vor der Veröffentlichung und stellte fest, seine Ausführungen zum vorbolschewistischen Russland seien «aussergewöhnlich kompetent und künstlerisch gedankenreich.» Eine klare Verortung schien nicht möglich und Iljin blieb für die Schweizer Behörden eine diffuse Gestalt.

Der Bally-Hausverband

Der Vorstand des Bally-Hausverbandes organisierte den Iljin-Vortrag im Storchensaal. Martin Matter, Sprecher der Stiftung Ballyana, kennt die Geschichte dieser Vereinigung:

Martin Matter, Sprecher der Ballyana-Stiftung und Ur-Ur-Enkel C.F. Ballys. (Archivbild) Patrick Lüthy

«Der Bally-Hausverband wurde 1919 gegründet und war in erster Linie die Interessenvertretung des Mittelbaus, also des unteren und mittleren Bally-Kaders.

Und weiter erklärt Matter: «Die Arbeiterschaft hatte ihre eigene gewerkschaftliche Organisation. Dem Hausverband konnte man Anliegen nennen, die er dann an die Geschäftsleitung zu tragen pflegte.»

Eine Ausgabe der Bally-Personalzeitschrift von 1944. Ballyana

Der gesellige Teil spielte eine wichtige Rolle, so Matter: «Jedes Jahr gab es einen grossen Ausflug für die Mitglieder, die Beiträge zu zahlen hatten. Zugleich organisierte der Hausverband von Anfang an regelmässige kulturelle Veranstaltungen, vor allem Vorträge mit breiter Themenpalette.

Die Vorträge wurden zeitlich so angesetzt, dass im Anschluss die Züge erreicht werden konnten. Das Angebot scheint ‹bildungsorientiert› gewesen zu sein und schloss auch Konzerte ein.»

Die Einladung in der «Bally Mitteilungen» zu Iljins Vortrag im Storchensaal. Ballyana

Anfang und Ende des Hausverbandes würden im Dunkeln liegen, sagt Matter: «Eine Gründungsakte oder Zweckbestimmung liegt uns nicht vor, ebenso wenig eine offizielle Auflösung. Laut ehemaligen Ballyanern im Ballyana-Team kann es sein, dass der Hausverband bis gegen Ende der Produktion in Schönenwerd bestand.»

