Besinnliche Entdeckung: Weihnachtsweg in der Kirche Walterswil

Besuch der Kirche Walterswil Eine kleine Ode an die Weihnachtsgeschichte Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit bescheren zwei Frauen der katholischen Kirche Walterswil einen schmucken Adventsweg. Ein Augenschein. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weihnachtsweg und Krippe in der Katholischen Kirche Walterswil. Bruno Kissling

Seit bald 20 Jahren wird pünktlich zur Weihnachtszeit vor dem Chor der katholischen Kirche Walterswil eine kleine Welt aus Moos, Sägespäne, Puppen und vielem mehr zum Leben erweckt. Figuren rund um die Geburt Christi erzählen auf dem Adventsweg die traditionsreiche Geschichte der drei Könige Melchior, Balthasar und Kaspar sowie jene des heiligen Paares Maria und Joseph, welches sich auf dem Weg nach Betlehem befindet.

Eingerichtet wird dieses vollumfänglich in Handarbeit erstellte Werk Jahr für Jahr von den Walterswilerinnen Margrith Kupferschmid und Bernadette Rölli, die für den Aufbau ungefähr einen Tag Zeit benötigen.

Betritt man die Kirche des 700-Seelen-Dörfchens, dann erscheint der Adventsweg auf den ersten Blick eher klein und unauffällig; sieht man jedoch genauer hin, dann entdeckt man allerlei Kostbarkeiten. So machen sich beispielweise zu Beginn des Weges die drei Könige prunkvoll bekleidet mitsamt bepacktem Kamel auf die Reise durch die Wüste in Richtung Betlehem – Kakteen und Palmen säumen ihren Weg. Verfolgt man ihre Route etwas weiter, so trifft man auf Maria und Joseph, die sich mit Wanderstab und Körbchen ebenfalls auf den Weg nach Bethlehem gemacht haben – noch im Unwissen, ob da jemand sein wird, der ihnen Einlass in eine warme Stube gewährt.

In dichtes Fell gehüllt hütet derweil eine Schäferin gemeinsam mit ihrem Kind Tiere, umringt von winzigen Laternen und einem flackernden Kunstfeuer. Weiter in Richtung Krippe trifft man schliesslich zum zweiten Mal auf das nach einer Unterkunft suchende Paar, welchem unmittelbar die Geburt ihres Sohnes bevorsteht. Da ihnen niemand Asyl gewährte, hätten sich, laut christlich traditioneller Erzählung, die werdenden Eltern notgedrungen in einer kleinen Krippe, in welcher bereits ein stattlicher Ochse und jede Menge Schäfchen hausten, eingerichtet und dort den kleinen Knaben zur Welt gebracht. Ein stattlicher Ochse leistet ihnen in der Walterswiler-Version dabei Gesellschaft.

Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling ..und der Adventskalender der Landfrauen bei der Katholischen Kirche in Walterswil.. Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling

Auch ein kleiner Wichtel darf dem Geschehen beiwohnen

Die figurentheaterartig geschilderte Weihnachtsgeschichte hat auch einen märchenhaften Touch zu bieten. So befindet sich hinter der Krippe ein gemütlich plätschernder Steinbrunnen, welcher aus einer verzauberten Welt der Wichtel stammen könnte. Und tatsächlich hat sich inmitten der Weihnachtsgeschichte ein kleiner Wichtel versteckt, der schelmisch unter seinem Tannzapfenhütchen hervorgrinst. Und wenn man besonders gut hinschaut, dann kann man ein sorgfältig angefertigtes Nest voller Vögelchen entdecken, die sich unweit der Krippe eingenistet haben. Alles in allem ist dieser kleine, aber feine Adventsweg mit sehr viel Liebe und einer guten Portion Fantasie erstellt worden.

Der Adventsweg ist jedoch nicht die einzige weihnächtliche Besonderheit, welche die katholische Kirche Walterswil während der Festtage zu bieten hat. Neben dem Eingang des Gebäudes wurde von den Walterswiler Landfrauen ein Adventskalender errichtet. Doch nicht nur diese waren für die 24 dekorativen Werke verantwortlich, auch die Kindergärten und zwei Primarklassen des Dorfes sowie das Alterszentrum Rondo aus Safenwil haben sich daran beteiligt.

Der Adventsweg in der Kirche Walterswil kann noch bis Mitte Januar betrachtet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen