Niedergösgen: Gemeinderat will sich an Jugendtreff beteiligen

Beschluss Vom Mehrwert überzeugt: Niedergösgen möchte sich nach Jahren nun doch wieder am Jugendraum in Schönenwerd beteiligen Obwohl die Gemeinde die Offene Jugendarbeit finanziell nicht unterstützte, besuchten die Niedergösger Teenager den Jugendtreff im Nachbarort. Nach einem Augenschein vor Ort will sich der Gemeinderat nun daran beteiligen – entscheiden wird die Gemeindeversammlung. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Der Jugendtreff in Schönenwerd zieht auch Jugendliche aus Niedergösgen an. Zvg

Der Jugendtreff der Offenen Jugendarbeit unteres Niederamt (OJuN) in Schönenwerd scheint beliebt zu sein. Neben den Teenagern aus Schönenwerd, Gretzenbach und Wöschnau-Eppenberg – den Trägergemeinden der OJuN – waren dort oft auch Jugendliche aus Niedergösgen anzutreffen. Und das, obwohl sich die Gemeinde seit dem Ende der Pilotphase 2008 finanziell nicht mehr daran beteiligt. Abgewiesen worden sei beim Jugendtreff zwar niemand, jedoch wurde die Situation immer wieder als stossend empfunden.

Im März 2021 entschloss sich der Gemeinderat gegen eine Beteiligung, «weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis noch zu wenig deutlich erkennbar war», wie Gemeindepräsident Roberto Aletti damals gegenüber dieser Zeitung sagte.

Gemeinderat ist nun vom Angebot überzeugt

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen Bruno Kissling

Nun will sich der Gemeinderat aber doch am Angebot der OJuN beteiligen. Dafür beschloss er an seiner Sitzung vom 25. Oktober den jährlich wiederkehrenden Betrag von 54'000 Franken. Grund für den Entscheid ist laut Aletti «ein Besuch des Gemeinderates vor Ort bei der OJuN gewesen».

Zudem hätte auch die neue Zusammensetzung des Rats zum positiven Entscheid beigetragen. Aletti erwähnt auch die aufsuchende Jugendarbeit, die ebenfalls ein wichtiger Teil des OJuN-Angebots sei. «Diese sollte unbedingt wieder in Niedergösgen angeboten werden», zeigt sich der Gemeindepräsident überzeugt.

Im Jugendraum in Schönenwerd können sich die 12- bis 18-Jährigen ungezwungen treffen. Unter der Leitung von zwei Sozialarbeitenden werden sie dort beispielsweise auch bei der Lehrstellensuche oder bei privaten Sorgen unterstützt. Über den Kredit wird die Gemeindeversammlung am 13. Dezember abstimmen.

Weihnachtsbeleuchtung nur noch am Tannenbaum

Der Gemeinderat beschloss zudem, dass dieses Jahr aus Stromspargründen auf die Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum verzichtet wird. Einzig der Tannenbaum auf der Schlosshofwiese wird beleuchtet.

