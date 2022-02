Lostorf: Denise Guldimann verträgt seit 20 Jahren Zeitungen

Bei Wind und Wetter Diese Lostorferin ist seit 20 Jahren unterwegs bevor der Hahn kräht – auf ihren Touren hat sie immer wieder tierische Begegnungen Denise Guldimann aus Lostorf verteilt seit zwei Jahrzehnten bei Wind und Wetter Zeitungen, auch das «Oltner Tagblatt». Früher noch mit dem Töffli unterwegs, nimmt sie heute das Auto. Sie verrät, warum die Sonntage die härtesten Tage sind. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.01 Uhr

Denise Guldimann arbeitet legt als Zeitungsverträgerin und legt jeden Tag auch das Oltner Tagblatt in die Lostorfer Briefkästen. Patrick Lüthy

Die Kirchenuhr zeigt 4.45 Uhr, die Aussentemperatur beträgt zwei Grad unter Null. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Das ist der Moment, an welchem sich Denise Guldimann in Lostorf aufmacht, um rund 100 Zeitungen in Briefkästen zu legen – und das seit 20 Jahren. Sie schwärmt:

«Ich liebe diese Stille am Morgen. Nur in diesen frühen Stunden kann ich in Ruhe über alles mögliche nachdenken.»

Dabei wirkt sie bisschen müde. Für ihre fast alltägliche Route – sie ist von Montag bis Samstag im Einsatz – hat die gebürtige Lostorferin bis um halb sieben Zeit, denn alle, die das möchten, sollen während des Frühstücks ihre Zeitung lesen können. Das frühe Aufstehen macht ihr schon lange nichts mehr aus, man gewöhne sich eben daran. Ausserdem schaue sie kaum Fernsehen und gehe früh zu Bett.

Stapelweise mit dabei hat die Mutter von mittlerweile erwachsenen Söhnen das «Oltner Tagblatt», die «Aargauer Zeitung», die «NZZ», den «Tagesanzeiger» sowie den «Blick». Woher sie weiss, welche Zeitung in welchen Briefkasten gehört? «Nach so vielen Jahren kenne ich meine Route in- und auswendig.» Und falls sich innerhalb ihrer Tour einmal etwas ändere, habe sie sich die Neuerung nach wenigen Tagen gemerkt.

Kennt ihre Route in- und auswendig: Denise Guldimann aus Lostorf. Patrick Lüthy

Herausfordernder sei der Fall, wenn sie in einem anderen Dorf einspringe. «Man darf sich nicht zu sehr auf die Kenntnisse einer Gegend verlassen, die man tagsüber erworben hat.» Denn nicht nur sind alle Katzen nachts grau, gemäss Guldimann ist es auch um einiges schwieriger, sich im Dunkeln zu orientieren.

Einst ein nasskalter Einstieg erlebt

Als die 54-Jährige im Jahr 2002 für die AZ Vertriebs AG zu arbeiten begann, war sie noch mit dem Töffli unterwegs. «Das war gerade im Winter mega hart.» Die Kälte habe ihr zu schaffen gemacht. Aber noch viel mühsamer sei Niederschlag in Form von Regen gewesen. «Manchmal bin ich während meiner Tour zwei Mal nach Hause gefahren, um mich umzuziehen, da ich vor Nässe nur so triefte.»

Mittlerweile ist die Lostorferin darum aufs Auto umgestiegen und manövriert ihr Gefährt geschickt durch die engen, verwinkelten Dorfstrassen. «Ich weiss, dass dieses ständige «Stop-and-go» von Briefkasten zu Briefkasten nicht gerade gut ist für das Auto und auch für die Umwelt ist es nicht das Beste.» Dennoch sei sie über die körperliche Entlastung durch den Pkw froh.

Denise Guldimann trifft auf einen Kollegen: Die Zeitungen werden, beinahe noch druckfrisch, in aller Frühe bei der Busstation deponiert. Patrick Lüthy

Den Job als «Papergirl» nahm Guldimann vor 20 Jahren an, da sie als alleinerziehende Mutter nach einer Beschäftigung suchte, die sie gut neben den Kindern erledigen konnte. «Ich wohne bei meinen Eltern und während meine Kinder noch schliefen, konnte ich arbeiten gehen.» Schon damals arbeitete sie 50 Prozent bei der Dr. Oetker AG, inzwischen hat sie ihre Anstellung dort erhöht.

Zu anstrengend seien ihr die beiden Aufgaben aber nicht. Einzig vor zwei Jahren hat Guldimann gespürt, dass ihr die Sonntagseinsätze zu viel wurden:

«Die Sonntagstouren sind anstrengender, da die Zeitungen dicker und die Routen länger sind.»

Das habe ihr «ahghänkt». Aus diesem Grund hat sie den Sonntag denn auch an den Nagel gehängt.

Begegnungen mit kleinen Gefährten

Highlights sind für Guldimann die Begegnungen mit den verschiedensten Tieren in den frühen Morgenstunden. «Ich treffe regelmässig auf Dachse, Füchse und Igel.» Igel habe sie schon diverse Male ins Tierdörfli Olten gebracht, da die Tiere einen kränklichen Eindruck machten.

Und letzte Woche seien auf einer Weide zwei Lämmchen auf die Welt gekommen, während ein Fuchs bereits auf Beute lauerte. «Die Mutter versuchte die Kleinen zu schützen, der Fuchs liess aber nicht locker.» Deshalb habe Guldimann etwas nachgeholfen und den Fuchs verjagt.

Chef Markus Brunner schätzt die zuverlässige und hilfsbereite Guldimann sehr und vertraut ihr auch immer wieder neue Mitarbeitende an, um dieses einzuarbeiten. Ob Guldimann für die AZ Vertriebs AG noch lange – vielleicht sogar bis zur Pension – im Einsatz bleiben möchte, lässt sie noch offen. «Ich denke schon, dass ich noch längere Zeit Zeitungen austragen werde. Wie lange genau, weiss ich aber nicht.»

Endstation Briefkasten: Rund 100 Zeitungen verteilt Guldimann, sechs Tage die Woche. Patrick Lüthy

