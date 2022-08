Ein Windpark Burg gegen die Energiekrise: Ja, unbedingt!

Pro «Die Frage ist doch: Wollen wir etwas machen oder nicht?» – Das sagt ein Befürworter des geplanten Windparks Burg Aus Angst vor Versorgungslücken will der Bund befristet auf Öl- und Gasenergie zurückzugreifen; entgegen der Energiestrategie. Wir haben Befürworter und Gegner gefragt, ob unter diesen Umständen in Bezug auf den geplanten Windpark bei Kienberg ein Umdenken stattfindet. Doch da tut sich wenig – im Gegenteil. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Christian Zurbrügg aus Oberhof bei seinem Haus. Von hier hat er einen Blick auf den Waldrand in Richtung Kienberg, wo die Windturbinen geplant sind. Zurbrügg engagiert sich zusammen mit anderen als Privatperson für das Projekt. Bruno Kissling

Das Projekt Windpark Burg Kienberg/Oberhof Windparkprojekte sind umstritten und für Initianten gelten hohe Auflagen. Das Projekt Windpark Burg hat seine Anfänge im Jahr 2008. Drei Jahre später wurde in Olten die Betriebsgesellschaft Windpark Burg AG gegründet, die ihren Sitz in Kienberg hat. Seither wurden eine ganze Reihe Abklärungen gemacht und Gutachten erstellt; die Kantone Solothurn und Aargau prüften das Projekt. Geplant sind fünf Turbinen nördlich der Salhöhe, von denen vier auf dem Boden Kienbergs und eine auf dem Gemeindegebiet von Oberhof AG zu stehen kommen sollen. Das Vorhaben wird zu 5 Prozent von der Gemeinde Kienberg getragen, zu 25 Prozent von der AEW Energie AG, 30 Prozent der Anteile gehören der Vento Ludens Suisse GmbH und 40 Prozent des Aktienkapitals den Genfer Stadtwerken. Kostenpunkt: rund 25 Millionen Franken. Der Windpark Burg würde zur Energiestrategie des Bundes nur einen überschaubaren Anteil leisten, dennoch wäre er nicht unbedeutend: Gemäss Berechnungen soll die Anlage 21 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was dem jährlichen Bedarf aller Haushalte der Stadt Aarau entspricht. Die Kienberger Bevölkerung hat dem Vorhaben an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Dezember 2018 deutlich zugestimmt. Gegen die erfolgte Planauflage sind etliche Einsprachen, darunter eine Sammeleinsprache des rund 300 Mitglieder starken Vereins Pro Burg eingegangen.

Die Abarbeitung der Einsprachen durch die Gemeinde Kienberg nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie ist in diesem Stadium bewilligungsgebende Behörde. Noch ist nicht klar, wann mit einem Entscheid gerechnet werden kann. Danach kann die Gegnerschaft an den Solothurner Regierungsrat gelangen, dann ans Verwaltungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht. Dieses hat im letzten Jahr bei vier von fünf Windenergieprojekten gänzlich im Sinne der Windenergie entschieden, in einem Fall teilweise (Grenchenberg). Was im vorliegenden Projekt das Windrad auf Aargauer Seite betrifft: Die Bevölkerung von Oberhof muss an einer Gemeindeversammlung noch einer Zonenplanänderung zustimmen. Auch dieser Termin steht noch nicht fest. Sollte dieses fünfte Windrad gekippt werden, zeigt sich die Trägerschaft auf Anfrage trotzdem gewillt, das Projekt mit vier Turbinen weiterzuverfolgen: «Der Windpark Burg kann durch seinen hohen Anteil an produziertem Winterstrom einen grossen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Region leisten. Den grössten Effekt dazu würden wir mit fünf Anlagen erreichen, weshalb wir darauf hinarbeiten. Aber auch mit vier Anlagen könnte der Winterstromanteil gesteigert und die Energiestrategie unterstützt werden, so dass wir davon ausgehen, den Park auch mit vier Anlagen zu beitreiben.»

Zum von den Gegnern angekündigten Gang bis vor Bundesgericht schreibt die Windpark Burg AG: «In den letzten Jahren sind die Pläne für den Windpark im engen Austausch mit den Kantonen Solothurn und Aargau stetig verfeinert und verbessert worden. Dazu zählen auch Verbesserungen, wie von der Gegnerschaft gefordert. Wir sind überzeugt, dass die Pläne für den Windpark alle gesetzlichen Vorgaben einhalten und teilweise sogar übertreffen. Von daher würden wir den Gang vor die Gerichte nicht scheuen.»

Das Projekt Windpark Burg hat seine Ursprünge im Jahr 2008. Warum wird heute, rund 14 Jahre später, oberhalb von Kienberg noch immer kein Strom aus Windkraft produziert?

Christian Zurbrügg: Das müsste man die Politik fragen. Doch langsam findet auf Bundes- und Kantonsebene ein Umdenken statt. In der Schweiz ist es heute möglich, jedes Projekt mit unzähligen Einsprachen unendlich zu verzögern. Aus Bern kommen jetzt aber Signale, dass der Wille da ist, das zu ändern. Es ist richtig, dass es eine Möglichkeit gibt, Bedenken anzumelden. Diese müssen in der Folge genau geprüft werden. Wenn dann ein positiver Bescheid vorliegt – und das gilt nicht nur für Windparkprojekte – muss das Projekt realisiert werden können. Es geht hier um Planungssicherheit für Projektverantwortliche und um viel Kosten, die damit eingespart werden können.

Welche Fehler sind beim Windpark Burg den Initianten und Befürwortern während des Projektverlaufs bisher unterlaufen?

Das ist ganz einfach: Man hat es versäumt, alle betroffenen Parteien von Beginn weg miteinzubeziehen. Konkret geht es um die Einwohnenden von Wölflinswil. Sie fühlten sich übergangen.

Wäre es aus bürokratischer Sicht nicht einfacher gewesen, man hätte die Standorte der Windräder nur auf einem Gemeindegebiet und in nur einem Kanton geplant?

Das kann ich nicht genau beurteilen, da ich mich nicht seit Beginn für das Projekt einsetze. In der Sache hätte es bestimmt geholfen, doch auch dann hätte es Widerstand gegeben.

Energiekrise und drohende Versorgungsengpässe im Winter: Ist der aktuelle Diskurs Wasser auf die Mühlen der Windpark-Befürworter?

Die Situation spricht sicher nicht dagegen. Wir befinden uns in einer Situation, die viele dazu bringt, umzudenken. Sie merken, dass Strom nicht einfach so aus der Steckdose kommt. Ich glaube, dass das Verständnis der Leute geweckt wird.

Wenn im Winter der Strom knapp wird: Auf welche drei Ihrer Geräte verzichten Sie freiwillig?

Sicher auf den Fernseher und auf den Tumbler. Wichtig ist, bevor man neue Geräte anschafft, deren Verbrauch zu analysieren. Es sollte nicht einfach das günstigste Gerät gekauft werden.

Sind Ihnen Menschen aus ihrem Umfeld bekannt, die aufgrund der internationalen Ereignisse ihre Meinung in Bezug auf Windparks geändert haben?

Nein, so nicht. Das Thema Windpark Burg wird zurzeit kaum diskutiert, viele halten sich dazu bedeckt. Mir scheint, auch im Vorfeld der noch folgenden Abstimmung in Oberhof muss die Debatte erst noch geführt werden.

Warum wird die Diskussion um einen möglichen Windpark ob Kienberg rasch emotional?

In einem Dorf werden solche Fragen stets sofort emotional. Vielleicht mangelt es an der Bereitschaft, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzten. Manchmal wird zudem vielleicht nicht nur mit aufrichtigen Bandagen gekämpft. Ich betonte stets, dass Leute, die gegen das Projekt sind und sich eingehend damit beschäftigen wollen, zuerst einen vergleichbaren, bereits bestehenden Windpark in der Schweiz besuchen sollten, um vernünftig urteilen zu können. Denn das Werfen mit Schlagworten und das Skizzieren von Bedrohungen, die ein solcher Windpark angeblich mit sich bringen soll, bringt niemanden weiter. Der Sachlichkeit ist das nicht dienlich.

Wie schätzen Sie den aktuellen Stand des Verfahrens ein, wo es darum geht, die Einsprachen abzuarbeiten, und wo die Gemeinde Kienberg sich dafür juristischen Beistand holen musste?

Das kann ich nicht beurteilen.

Welche Informationen erhalten Sie über den Stand des Verfahrens?

Keine. Wir wurden lediglich darüber informiert, dass Einsprachen eingegangen sind.

In welchem Punkt geben Sie den Gegnern recht; welche ihrer Ängste können Sie nachvollziehen?

Es ist klar: Eine Windturbine und der Mast sind in der Landschaft sichtbar und das Windrad dreht sich, somit ist eine solche Anlage in gewissem Ausmass für das Auge auffällig. Dass hier gewisse Ängste vorhanden sind, kann ich ein Stück weit nachvollziehen.

Welche Argumente der Gegner lassen Sie nicht gelten?

Die angeführte Problematik mit dem Lärm etwa oder den Schattenwurf. Beides ist vernachlässigbar, die Distanz zu Wölflinswil und Oberhof ist zu gross. Davon kann man sich etwa im Berner Jura auf dem Mont Crosin überzeugen. Im Vergleich zu Hochspannungsmasten ist der Eingriff in die Landschaft, den ein Windpark dieser Dimension darstellt, aus meiner Sicht moderat.

Wenn sich Befürworter und Gegner auf einen Kompromiss einigen müssten; welche Zugeständnisse der Befürworter an die Adresse der Gegner sind denkbar?

Viel ist da nicht wohl nicht zu machen. Entweder hat man dort oben Windkraft oder eben nicht. Ein Windrad mehr oder weniger ist nicht entscheidend. Doch um eine solche Frage zu diskutieren, müsste man mit den Gegnern an einem Tisch sitzen.

Wären Sie für dieses Interview mit der Gegnerschaft an einen Tisch gesessen?

Absolut, das wäre das Sinnvollste, das man machen kann. Denn so erfährt man die Standpunkte voneinander. Im Grossen stellt sich doch die Frage, ob wir als Bevölkerung in ausreichendem Ausmass auf Strom verzichten können und wollen, um einer Versorgungslücke entgehen zu können. Vermutlich ist das aber nicht der Fall. Darum muss man sich mit Fragen wie dem Bau eines Windparks auseinandersetzen. Das Ziel müsste dann eigentlich sein, einen Konsens zu finden.

Sind Sie persönlich mit Strom auf der Strasse unterwegs?

Geschäftlich ja, privat noch nicht. Ich habe auch noch keine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, doch ich setzte mich damit auseinander und es ist mein Ziel.

Warum erhebt die Gegnerschaft den Vorwurf der Intransparenz?

Wie erwähnt hat man nicht alle Betroffenen in die Planung miteinbezogen. Das habe ich aus Gesprächen mit Leuten erfahren. Der Frust darüber ist ein Stück weit verständlich. Was die Vorprüfungen der Kantone betrifft: Die wurden stetig weiterentwickelt. Hätte man da an einem Tag kommuniziert, wäre das kurz darauf wieder überholt gewesen. Darum finde ich es sinnvoll, wenn das Projekt öffentlich vorgestellt wird, sobald es fertig «glismet» ist.

Wie stehen die beiden Seiten miteinander in Kontakt; gibt es Versuche, sich auszutauschen, einander zu überzeugen?

In direktem Kontakt stehe ich mit den Gegnern nicht. Ich persönlich vertrete die Befürworter der Gemeinde Oberhof.

Der Gegner erklärtes Ziel ist das Bundesgericht und damit die maximale Verzögerung des Projekts. Welche Hoffnung haben Sie in das oberste Gericht?

Christian Zurbrügg aus Oberhof findet, man müsse «etwas machen». Bruno Kissling

Ich gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass im Sinne der Energieversorgung entschieden wird, wenn Betroffene oder die einsprechende Partei nicht sachlich darlegen können, wie sie in ihrem Recht verletzt werden. Das ist aber ein Bauchgefühl und ich hoffe, dass es gar nicht so weit kommt. Es wäre schön, wenn man vorher zur Einsicht gelangt, dass man nicht den Fünfer und das Weggli haben kann. Denn plötzlich stehen auch Naturschutzorganisationen unter Druck: Sie ändern ihre Meinung etwa bei der Erweiterung von Staumauern, weil die Bevölkerung Forderungen stellt. Wenn es tatsächlich bis vor Bundesgericht geht, dauert das noch Jahre. Dabei kommt offensichtlich Verhinderungspolitik zum Tragen, die zum Ziel hat, das die Investoren abspringen. Das ist schade.

Was wäre nötig, damit Sie ihr Engagement für einen Windpark Burg über Bord werfen?

Sollten bei der Abstimmung in Oberhof zwei Drittel gegen das Projekt stimmen, wäre dieser Volkswille zu akzeptieren. Damit hätte ich kein Problem. Dass die Betreiber das Projekt dann mit vier Windrädern weiterverfolgen würden, davon gehe ich heute aus. Man muss sehen: Mit einem Windpark Burg könnte man den Bedarf sämtlicher Haushalte Aaraus decken, ohne Industrie. Ob das viel oder wenig ist, kann man so oder so darstellen. Die Frage ist doch: Wollen wir etwas machen oder nicht?

Zum Schluss eine Prognose: Ab wann speist der Windpark Burg erneuerbare Energie ins Schweizer Stromnetz?

Keine Ahnung (lacht). Ich bin zuversichtlich, das Oberhof der Zonenplanänderung zustimmt, der bekannten Gründe wegen. Aber ich kann keine Prognose stellen, da ich den Weg vor Bundesgericht nicht genau abschätzen kann und nicht weiss, ob bei der Gegnerschaft ein Umdenken stattfindet oder nicht.

