Übersicht über die Baustellen im Niederamt

Baustellen Inflation der Warnschilder: Im Niederamt wird gerade viel gebaut Diese acht Baustellen befinden sich derzeit im Gange oder in Planung - eine Übersicht. Cyrill Pürro 19.07.2021, 05.00 Uhr

Das Bauprojekt in Dulliken, welches sich über den Wilerweg, bis über die Lehmgrube erstreckt, dauert voraussichtlich bis in den Juli 2022. Bruno Kissling

Ein Vierspurausbau der SBB in Dulliken, eine neue Dorfeinfahrt in Stüsslingen oder die Instandsetzung eines neuen Erzbachdurchlasses in Erlinsbach: In sechs Gemeinden im Niederamt wird saniert und umgebaut. Abgesehen von der Sanierung der Hauptstrasse in Hauenstein-Ifenthal, welche bis in den Kanton Basel-Landschaft hineinreicht, sind alle Bauarbeiten bereits im Gange.

Die Projektleiter der einzelnen Baustellen ziehen grösstenteils eine positive Zwischenbilanz vom Fortschritt der Arbeiten. Verspätungen gibt es aufgrund von Mehrarbeiten bei der Erweiterung der Kantonsstrasse am Wilerweg in Dulliken.

Die Arbeiten an der Niederämterstrasse laufen gemäss Projektleiter Adrian Schaad «gut». Die Hauptarbeiten an der Anpassung der Strassenführung, die aufgrund eines Vierspurausbaus der SBB durchgeführt werden muss, seien fertig. Mit dem Einbau des Deckbelags erfolgen nun noch die Abschlussarbeiten. Bis im August in diesem Jahr seien aber auch diese Arbeiten vollständig abgeschlossen. Zwischenzeitlich wird der Verkehr einspurig und mit einer Lichtsignalanlage gesteuert. Zudem wird vom Wilerweg über die Lehmgrube, bis hin zur Dorfstrasse seit Ende März die Hauptstrasse umgestaltet und saniert. Der Umbau dient der Umnutzung und der Vergrösserung der Strasse für den öffentlichen Verkehr. Dazu wird die Strecke von rund einem Kilometer in Etappen vollgesperrt.

Die Bauarbeiten an der Niederämterstrasse gehen voran. Bruno Kissling (Archiv)

Laut Projektleiter Jürg Stuber gibt es Verzögerungen bei den Bauarbeiten, aufgrund von Mehrarbeiten bei der Werkleitung. Auf die Frage hin, wie es zu diesen Mehrarbeiten kam, antwortet Bereichsleiter der Bauverwaltung von Dulliken, Andreas Spathelf: «Unter der Strasse entdeckten wir Leitungen, die wir umverlegen mussten». Der Umbau dauert voraussichtlich bis Juli 2022. Das Bauvorhaben setzt die Strassen- und Tiefbau AG aus Olten um. In der Zwischenzeit entsteht ein Umleitungsverkehr mit provisorischen Signalisierungen, der normale Durchgangsverkehr ist gänzlich gesperrt.

Die Bauarbeiten beim Wilerweg und bei der Lehmgrube sind voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen. Patrick Luethy

Diese Woche beginnt die zweite Etappe bei den Bauarbeiten an der Hauptstrasse. «Derweil befinden wir uns auf der Westseite des Ortsteils Wöschnau und rücken mit der Baustelle immer weiter gegen Osten», so Projektleiter Adrian Schaad. Die Bauarbeiten für die Strassensanierung und die generellen Umgestaltungsmassnahmen sind seit dem 14. Juni im Gange und dauern voraussichtlich bis in den Herbst 2022. Verzögerungen gibt es laut Schaad keine.

Diese Woche beginnt an der Hauptstrasse in Eppenberg-Wöschnau die 2. Etappe der Bauarbeiten. Michael Kueng (Archiv)

Die grosse Sanierung der Saalhofstrasse in Erlinsbach Richtung Kienberg gab bereits vor sieben Jahren an der Gemeindeversammlung von Erlinsbach zu Reden.

Trotzdem nahm der Souverän die Kredite für die Saalhofstrasse und den neuen Erzbachdurchlass an der Gemeindeversammlung vom Juni 2014 an, wie die Aargauer Zeitung damals berichtete. Nun wird seit diesem Januar nebst der Saalhofstrasse auch der Erzbachdurchlass ersetzt. Gemäss dem Abteilungsleiter für Kunstbauten Simon Amsler, seien die Bauarbeiten fortgeschritten. «Wir sind mit beiden Baustellen in Erlinsbach gut in der Zeit, mit dem neuen Durchlass des Erzbaches sogar leicht im Voraus», so Amsler auf Anfrage.

Das Bauunternehmen Gebrüder Huber GmbH schaffe es laut Amsler gut mit den Bauarbeiten bis zum Oktober in diesem Jahr fertig zu werden. Bis die Arbeiten fertig sind, wird der Verkehr einspurig und mit einer Lichtsignalanlage geführt.

In Erlinsbach wird der Erzbachtunnel instandgesetzt. Bruno Kissling

Auch bei der Gösgerstrasse im Solothurnischen Erlinsbach sind Arbeiten der Gebrüder Huber GmbH am Werk; eine Stützmauer wird instandgesetzt. Diese soll das nebenan liegende Weideland von der Strasse trennen. Zum gleich dahinterliegenden Ausweichplatz sagt Simon Amsler: «Das Schweizer Militär benötigt diesen nicht mehr, deshalb bauen wir ihn jetzt zurück.» Laut Amsler seien bereits erste Betonarbeiten im Gange. Das Ziel, bis im September mit dem Neubau fertig zu sein, könne erreicht werden. Auch hier wird der Verkehr bis zum Abschluss der Arbeiten einspurig und mit einer Lichtsignalanlage geführt.

Auch die Stützmauern an der Gösgerstrasse in Erlinsbach werden erneuert. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

In Hauenstein-Ifenthal wird die Hauptstrasse bis über die Kantonsgrenze zur Gemeinde Läufelfingen in Basel-Landschaft hinaus saniert. Das Bauunternehmen Rudolf Wirz-Strassen- und Tiefbau AG nimmt sich auf Solothurner Seite aber nur rund 160 Meter des Asphalts vor, auf Basel-Landschaftlicher Seite sind es 1,6 Kilometer.

Die Sanierung beginnt auf Basel-Landschaftlicher Seite am 16. August und auf Solothurner Seite am 6. September. Als Strassenverkehrsmassnahme wird der Verkehr im Abschnitt Passhöhe einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Mai im nächsten Jahr, wie Projektleiter Michael Meister auf Anfrage bekannt gibt.

Die Sanierung der Hauptstrasse in Kienberg in Richtung Läufelfingen (BL) beginnt auf Solothurner Seite am 6. September. Bruno Kissling / OLT

Die Arbeiten an der Gesamtsanierung der Saalstrasse befindet sich «in vollem Gange», wie der Projektleiter Walter Krummer auf Anfrage bekannt gibt. Er prognostiziert, dass die Hauptarbeit an der Strasse noch dieses Jahr fertig wird. «Ganz fertig wird sie aber aufgrund des Deckbelages, den wir erst später anbringen können, erst im 2022», sagt Krummer.

Rund 9, 5 Millionen Franken kostet die Gesamtsanierung der Saalstrasse in Kienberg. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Hauptarbeiten an der Erlinsbacherstrasse sind schon seit dem letzten Herbst abgeschlossen, wie Projektleiter Adrian Schaad auf Anfrage bekannt gibt. Mittlerweile müsse nur noch der Deckbelag eingebaut werden. Die Deckbelagsarbeiten waren auf diese Woche geplant. Aufgrund der schlechten Witterung konnten diese aber nicht abgeschlossen werden. «Wir hoffen auf besseres Wetter, damit wir die Bauarbeiten vielleicht schon nächste Woche abschliessen können», sagt Schaad.