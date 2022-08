Verletzungen häufen sich: Badi Schönenwerd soll saniert werden

Baujahr 1953 Poröser Beton sorgt für viele Schürfwunden – jetzt erhält das Freibad Schönenwerd ein «Facelift» Die Badi in Schönenwerd ist sanierungsbedürftig: Besuchende verletzen sich zunehmend am rauen Betonboden. Gemäss Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin ist es jetzt Zeit um zu handeln. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Die vier Becken der Schönenwerder Badi sollen saniert werden – und auch die Technik im Untergrund soll auf den neusten Stand gebracht werden. Bild: Patrick Lüthy

Die Temperaturen sind weiterhin hoch – viele kühlen sich deshalb im Wasser ab; so auch in der Badi in Schönenwerd. Aber: Die Schwimmbecken sind sanierungsbedürftig, erklärt Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin von Schönenwerd, auf Anfrage. An den Becken habe es Schäden, etwa in Form von Rissen. Ausserdem werde der raue Betonboden zunehmend bemängelt.

Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin Schönenwerd. Bild: Patrick Lüthy

Demnach müssen immer wieder Schürfwunden der Badenden verarztet werden. Bei Kindern meist mit einem aufmunternden «Pflästerli». Shah-Wuillemin erklärt:

«Es ist dringend nötig, dass wir etwas machen.»

Entsprechend wolle man nun reagieren und der Badi, die vom Schaffhauser Architekten Hans Rudolf Burgherr entworfen wurde, eine Verjüngungskur verschaffen:

«Wir müssen zusehen, dass wir die Badi erhalten können.»

Die Badi wurde 1953 gebaut; sie löste damals die Gretzenbacher «Buebebadi» ab.

Technik muss auf neusten Stand gebracht werden

Auch am Ende ihrer Laufzeit angelangt sei die Technik: Diese soll im gleichen Zug erneuert werden, sagt die Gemeindepräsidentin. Die Sanierungspläne werden jedoch einiges kosten. Deshalb werde derzeit geprüft, was alles anstehe und wie dies umgesetzt werden soll. Die entsprechende Projektierung wird dann dem Gemeinderat vorgestellt. Der Vorschlag solle aber «Hand und Fuss» haben.

Ansicht von oben auf die Badi in Schönenwerd. Bild: Swisstopo

«Wir hoffen, dass wir damit an die Gemeindeversammlung im November gehen können», sagt Shah-Wuillemin. Ein Neubau sei jedoch nicht in Planung. Aus finanziellen Gründen müsse die Sanierung an den vier Becken in Teiletappen durchgeführt werden. Priorität hätten das Kinder- und das mittlere Becken. Diese seien am meisten von den genannten Schäden betroffen.

Über die Jahre hinweg wurde die Schönenwerder Badi immer wieder renoviert und um zusätzliche Becken erweitert. Ebenso folgte eine Rutschbahn. Man habe stets etwas gemacht, sagt Shah-Wuillemin. Allerdings hätten die Beckenränder bereits vor zwei Jahren saniert werden sollen. Dafür wurde ein Kredit in der Höhe von 985'000 Franken gutgeheissen.

Da jedoch die Abklärungen mehr Zeit in Anspruch genommen haben, wurde die Sanierung um ein Jahr verschoben. Doch daraus wurde nichts: Die technischen Daten waren nicht vollständig, führt Shah-Wuillemin aus.

Bereits vor zwei Jahren hätten die Beckenränder saniert werden sollen. Bild: Patrick Lüthy

Auch Gemeindepräsidentin schätzt Sprung ins Wasser

Obwohl die Badi noch nicht saniert ist, stellt sie neben der Aare eine beliebte Abkühlungsmöglichkeit in der Region dar. Auch bei Gemeindepräsidentin Shah-Wuillemin. Mit ihrem Enkel habe sie die Badi während der aktuellen Sommerferien immer wieder besucht.

Phithak Schmassmann, Bademeister. Bild: Patrick Lüthy

Gingen dem Schwimmbad bei diesen Temperaturen die Glacen aus? «Nein», sagt Bademeister Phithak Schmassmann auf Anfrage lachend, das sei nicht vorgekommen. Er ist seit 18 Jahren für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher im Badi verantwortlich.

Sommerferien machen sich bemerkbar

Die diesjährige Badisaison sei gut angelaufen, meinen sowohl Bademeister und Gemeindepräsidentin. Da habe man an einem Tag teilweise über 3000 Eintritte pro Tag verbucht. Während der Sommerferien habe sich jedoch ein Rückgang der Badegäste bemerkbar gemacht: Pro Tag seien nur noch rund 500 Besucherinnen und Besucher gekommen, sagt Shah-Wuillemin. Und auch im Dorf zeichneten sich die Ferien derzeit noch ab.

Kürzlich sagte Bademeister Schmassmann gegenüber dieser Zeitung:

«Nach zwei Jahren mit erschwerten Reisen wollen viele wieder an die Orte fahren, an denen sie möglicherweise auch Familien und Freude haben.»

Man gehe aber im Moment davon aus, dass die Leute nach den Sommerferien wieder vermehrt in die Badi kämen, so die Gemeindepräsidentin.

