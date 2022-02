Leere Wohnungen: Trimbach trotz Neubauten an der Spitze

Solothurner Spitzenwert Bauboom und Leerwohnungsrekord: Trimbachs Taumel zwischen Wachstum im Einklang und Negativspirale Keine andere Solothurner Gemeinde verfügt über so viel ungenutzten Wohnraum wie Trimbach. Die Suche nach Antworten ist kompliziert und sie zeigt: alles hängt miteinander zusammen. Was das mit einer Gemeinde macht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele alte, wenig attraktive Bauten: Gemeindepräsident Martin Bühler setzt auf den Dialog mit Eigentümerschaften. Bruno Kissling (Archiv)

Trimbach habe die Ausgabenstruktur einer Stadt, während die Einnahmen denen eines Dorfes entsprächen. Dieses Bild zu zeichnen, wird Gemeindepräsident Martin Bühler nicht müde. Rund 6600 Menschen leben hier zusammen: Trimbach selbst verfügt neben der Nähe zur Stadt Olten über urbane Strukturen, Wohnraum ist vergleichsweise günstig, die Sozialhilfequote die höchste des Kantons. Und auch in einer anderen Statistik sticht die Position der Gemeinde ins Auge: bei der Leerwohnungsziffer.

Jedes Jahr errechnet das Bundesamt für Statistik die Prozentzahl leer stehender Wohnungen aller Gemeinden in der Schweiz. Die Zahlen werden immer am 1. Juni als Stichtag erhoben und anschliessend veröffentlicht.

So wird der Bestand an leeren Wohnungen berechnet In der Leerwohnungszählung werden vom Bundesamt für Statistik jene Wohnungen gezählt, die auf dem Markt zur Dauermiete oder zum Kauf angeboten werden. Unabhängig davon, ob möbliert oder nicht. Mitgerechnet werden auch leerstehende Ferien- oder Zweitwohnungen, sofern sie das ganze Jahr bewohnbar und zur Dauermiete oder zum Verkauf ausgeschrieben sind. Unter der Leerwohnungsziffer versteht man den prozentualen Anteil leer stehender Wohnungen vom Gesamtwohnungsbestand der registerbasierten Gebäude- und Wohnungsstatistik am Stichtag. (bfs)

Auf dem statistischen Atlas der Schweiz ist für jede Gemeinde der Anteil leerer Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand deutlich erkennbar. Der Schweizer Durchschnitt liegt gemäss den neusten Auswertungen bei 0,97 Prozent. Wer sich auf dem Atlas ins Niederamt zoomt, merkt: Trimbach nimmt mit 8,13 Prozent den kantonsweiten Spitzenplatz ein. Der Solothurner Durchschnitt liegt bei 3,15 Prozent.

Doch auch über die Kantonsgrenzen hinaus muss lange suchen, wer eine Gemeinde finden will, die über noch mehr ungenutzten Wohnraum verfügt; etwa Orpund im Kanton Bern (10,22 Prozent) oder das aargauische Fisibach an der Grenze zu Deutschland (8,48 Prozent).

Massive Zunahme über die letzten 20 Jahre

Warum rangiert Trimbach auf einem der obersten Ränge? 2001 lag die Leerwohnungsziffer Trimbachs bei 4,81 Prozent, mit insgesamt 145 Objekten. Zehn Jahre später, präsentierte sie sich mit 2,87 Prozent und 90 Objekten etwas tiefer. Gemäss aktuellem Wert von über 8 Prozent standen in Trimbach am Stichtag im letzten Juni 269 Wohnungen leer. Darin sind sämtliche Wohneinheiten enthalten – von der kleinen Einzimmerwohnung bis zum leerstehenden Mehrfamilienhaus mit Wohnungen von sechs oder mehr Zimmern.

Womit das zusammenhängt und was ein solches Überangebot an Wohnraum für das städtische Dorf Trimbach bedeutet, ist schwer auszumachen. Klar ist, der Gemeinde steht der Prozess der Ortsplanungsrevision bevor, während sich mehrere teils markante Wohnbauprojekte in der Projektphase befinden.

Derweil wird in den nächsten Jahren in Trimbach kräftig investiert. Rund 150 neue Wohnungen sind allein auf dem bisherigen Wernliareal vorgesehen, 46 weitere in mehreren Terrassenhäusern am vorderen Düriberg. Und auch vor den letzten eingezonten Parzellen wird die Ausnutzung kaum Halt machen.

Visualisierung der Pläne für das bisherige Wernliareal: Rund 150 Wohnungen sollen hier entstehen. Zvg

Kann die Infrastruktur Trimbachs da mithalten? Welche Hebel stehen dem Gemeinderat zur Verfügung, um diese Entwicklung für die Gemeinde erträglich zu gestalten?

Der Gemeinderat ist auf der Suche nach Antworten

«Wir erheben diese Zahlen minutiös und sind als Gemeinde dazu verpflichtet», erklärt Martin Bühler auf die hohe Quote an leerem Wohnraum angesprochen. Nach möglichen Gründen gefragt, sagt er: «Trimbach hat einen hohen Anteil an Altbauten, an wenig attraktiven Lagen.» Damit meint der Gemeindepräsident die Achse Basler- und Winznauerstrasse, auch jene der Rankwog.

Zum einen seien viele dieser Gebäude in schlechtem Zustand, andererseits trage der viele Verkehr nicht gerade zur Aufwertung dieser Liegenschaften bei. Bühler spricht von einer verhängnisvollen Kombination: «Um die Wohnungen besetzen zu können, werden die Mieten tief gehalten. Anschliessend fehlt das Geld für dringende Investitionen.» Würden hingegen neue Wohnungen gebaut, gingen diese weg wie warme Weggli.

Was macht das mit dem Dorf? Bühler: «Es ist klar, der Druck auf die Altbauwohnungen nimmt zu.» Doch sei es aus Sicht des Gemeinderats keine Alternative, sich gegen die Entwicklung oder Neubauten zu sträuben. «Wenn wir einfach auf dem heutigen Niveau verharren, wird andernorts trotzdem gebaut und noch mehr Wohnungen leeren sich, noch mehr Leute würden wegziehen», wagt Bühler die Prognose. Stattdessen gelte es, diese Probleme als Ganzes anzugehen.

«Der Gemeinderat befasst sich damit im Rahmen seiner Kompetenz», sagt Bühler und meint damit, dass der Rat auf die Neubauprojekte Privater keinen Einfluss hat. «Vorschreiben können wir nichts», gibt sich Bühler realistisch. Dennoch werde im Rat darüber diskutiert, wie man mit bestehenden Eigentümerschaften in einen Dialog treten könne.

Ein mögliches Szenario schwebt dem Gemeindepräsidenten vor: «Es ist möglich, dass die Gemeinde für eine bestimmte Anzahl Wohnungen als Mieterin auftritt.» Im Gegenzug müssten sich dann die Besitzerinnen und Besitzer dieser Liegenschaften verpflichten, die Wohnungen innerhalb einer Frist aufzuwerten.

Irgendwie Umkehr der negativen Spirale erreichen

Bühler weist auf die Verstrickungen in diesem ganzen Gefüge hin: «Diese Fragen stehen in direktem Bezug zur Sozialregion, Antworten können nur unter Berücksichtigung aller Ebenen gefunden werden.» Diesbezüglich stehe der Rat mit der Sozialregion im Gespräch. Der Austausch funktioniere viel besser als früher, eine gemeinsame Strategie werde angestrebt. Bühler erklärt:

«Es wurden auch gemeinsam Wohnungen besucht, die an Menschen vermietet werden, welche durch die Sozialregion unterstützt werden.»

Zum Teil grenze das Gesehene an prekäre Verhältnisse. Dem müsse ein Riegel geschoben werden. «Anstatt als Gemeinde indirekt und über die Sozialregion als Mieterin solcher Wohnungen aufzutreten, ist es denkbar, dass sie einzelne solcher Liegenschaften direkt mietet und entscheidet, an wen diese weitervermietet werden.» Es dürfe nicht sein, dass sich Private an der Misere Einzelner bereichern würden.

Liegenschaften mit teils prekären Verhältnissen: Die Winznauerstrasse im Rankwogquartier. Bruno Kissling (Archiv)

Ortsplanungsrevision bringt Chancen mit sich

Die Gemeinde könne gegenüber Vermietenden mit Angeboten auftreten – oder aber mit Vorschriften. «Das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche kommt hier zum Tragen», so Bühler. Wie gelingt Trimbach der Befreiungsschlag? Eine Universalantwort gibt es nicht.

Bühler holt noch mal aus und verweist auf diverse Problemstellungen. «Auf jeden Fall wünscht sich Trimbach Wachstum.» Gemessen an der Einwohnerzahl soll sich dieses mittelfristig in einer Zunahme um rund 500 Personen manifestieren. In Trimbach lebten dann rund 7'200 Menschen.

«Gerade hat sich die zuständige Kommission in Sachen Ortsplanungsrevision getroffen.» Der Bauverwalter mache sich nun an die Bereinigung des Dossiers. Bühler dazu: «Sobald das Dossier zum Gemeinderat gelangt und bevor er es beim Kanton zur zweiten Vorprüfung eingibt, kommt es zu einem wichtigen Zwischenschritt.» Stolpersteine wolle man erkennen und vorgängig ausräumen.

Das bedeute, im Rahmen der Mitwirkung mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen und für deren Anliegen eine Lösung zu finden: «Sonst droht im späteren Prozess, wenn sich Betroffene nur noch mit Rechtsmitteln wehren können, eine jahrelange Blockade», so der Gemeindepräsident.

Etappenziel bis im Sommer: Vorstudie neues Schulhaus

Und schliesslich verweist Martin Bühler im Zusammenhang mit dem Wachstum auf einen zentralen Punkt: die Schulraumplanung. Bis zu den Sommerferien will der Gemeinderat eine Vorstudie präsentieren, auf die man aufbauen kann. Ein Etappenziel?

«Ja. Die rechtzeitige Aufstockung des Schulraumes wollen und dürfen wir nicht verpassen.»

Es sei jetzt die grosse Aufgabe dieser Gemeinde, die bereits lang schwelenden Krisenherde anzugehen. Der Rat wolle eine aktive Rolle spielen: «Trimbach will keine Opferhaltung einnehmen», sagt Bühler, «doch mit leeren Kassen wird es nicht einfach.»

Und noch schwieriger wird diese Aufgabe, wenn viele Wohnungen weiterhin leer bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen