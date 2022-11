Dulliken: Das Kreuz-Bad soll nun definitiv abgerissen werden

An den ehemaligen Gasthof Kreuz-Bad in Dulliken erinnert schon lange nur noch eine heruntergekommene Fassade. Jetzt wurde ein Baugesuch für den Abriss von Haupt- und Nebengebäude publiziert. Was an Ort und Stelle geplant ist, bleibt aber im Dunkeln.

Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr