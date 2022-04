Auszeichnung Vom Nachwuchs-Skifahrer zum Spitzenschwimmer: Robin Affentranger erhält Solothurner Sportförderpreis Der 18-jährige Erlinsbacher Robin Affentranger erhält den Sportförderpreis des Kantons Solothurn. Wir haben den erfolgreichen Schwimmer im Training besucht und mit ihm über seine Ziele gesprochen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Robin Affentranger, Schwimmer des SC Aarefisch aus Erlinsbach, erhält den Solothurner Sportpreis. Fabio Baranzini

Im 25-Meter-Becken des Schwimmbads Telli in Aarau zieht Robin Affentranger seine Bahnen. 20 Mal 100 Meter stehen heute im Hauptteil des Trainings auf dem Programm. Mal auf dem Rücken, mal Crawl, mal Delphin, mal Brust – alle vier Grundtechniken werden trainiert.

Dazwischen gibt’s kurze Pausen und einige Anweisungen von «Aarefisch»-Cheftrainer Dirk Thölking, der am Beckenrand steht. Am Ende des Trainings hat Robin Affentranger total 5,8 Kilometer zurückgelegt – das klingt für Laien nach einem anstrengenden Training. Robin Affentranger sagt dazu:

«Das war eine eher ruhige und mit etwas mehr als 90 Minuten auch eine relativ kurze Einheit.»

Schwimmen ist eine sehr trainingsintensive Sportart. Das wird schnell klar, wenn der 18-jährige Erlinsbacher Einblicke in sein Wochenprogramm gewährt. Der Schüler der Sport-Kanti in Aarau absolviert jede Woche mindestens zehn Trainingseinheiten à zwei Stunden im Wasser und legt dabei 60 bis 70 Kilometer zurück. Zusätzlich warten drei Krafttrainings, eine Athletikeinheit und ein Pilatestraining. So kommen gut und gerne fast 30 Trainingsstunden pro Woche zusammen.

Robin Affentranger in Aktion. Roldy Cueto/zvg

Die harte Arbeit lohnt sich. Affentranger, der nun vom Kanton Solothurn den mit 8000 Franken dotierten Sportförderpreis erhält, gehört trotz seines jungen Alters längst zur nationalen Spitze.

In seiner Paradedisziplin Rücken hat er über 100 und 200 Meter an den Schweizer Meisterschaften im letzten Jahr je eine Medaille bei der Elite gewonnen. In diesem Jahr hat er sich nun zum bereits dritten Mal für die Junioren Europameisterschaften qualifizieren können.

Diese finden im Juli in Bukarest statt. Affentranger meint im Hinblick darauf:

«Mein Ziel ist es, dass ich dort einen Finalplatz über 200m Rücken erreiche.»

Sein Trainer Dirk Thölking traut seinem Schützling die Finalqualifikation an der EM durchaus zu. «Robin arbeitet sehr fokussiert und hat die Fähigkeit, das Optimum aus seinem Körper herauszuholen, was im Schwimmen extrem wichtig ist.»

Zuerst war das Skifahren

Affentranger ist schon früh mit dem Schwimmsport in Berührung gekommen. Als Kind hat er beim Schwimmclub Aarefisch in Aarau einen Kinderschwimmkurs absolviert und Gefallen an der Sportart gefunden.

Obwohl er anschliessend regelmässig Schwimmtrainings besuchte, galt seine erste grosse sportliche Leidenschaft nicht dem Schwimmen, sondern dem Skifahren: «Meine Mutter kommt aus Hasliberg und so fuhren mein älterer Bruder Kevin und ich sehr oft Ski. Drei bis vier Mal pro Woche standen wir während der Wintermonate auf den Skiern und bestritten auch regelmässig Rennen», erzählt Affentranger.

In der Saison 2016/17 – Robin Affentranger war damals 12 Jahre alt – lief dann aber nicht mehr alles nach Wunsch. Während im Schwimmen die Erfolge kamen und er seine erste Medaille an Junioren Schweizer Meisterschaften gewann, schwand die Motivation fürs Skifahren. Er blickt zurück:

Robin Affentranger. Fabio Baranzini

«Drei bis vier Mal pro Woche nach Hasliberg ins Training zu fahren und jeweils im Auto zu essen und zu lernen, wurde mir zu viel.»

Und so entschied er sich im Frühjahr 2017, die Skier im Keller zu verstauen und sich fortan voll dem Schwimmsport zu widmen.

Elite EM und WM als Ziel

Ein Entscheid, der sich ausgezahlt hat. 2017 gewann Robin Affentranger seinen ersten Schweizer Meistertitel über 200 Meter Rücken bei den Junioren. Im Jahr darauf löste er das Ticket fürs Nationalkader und vertrat die Schweiz 2019 am Europäischen Olympischen Jugendfestival Eyof. «Das war ein riesiges Erlebnis für mich. Bis heute ist das der grösste Sportanlass, an dem ich teilgenommen habe.»

Dass soll aber nicht mehr lange so bleiben. Affentranger hat sich zum Ziel gesetzt, dereinst auch bei der Elite an einer EM oder WM teilnehmen zu können. Bis dahin dauert es aber noch eine Weile und er wird noch unzählige Trainingskilometer abspulen müssen.

Doch das stört ihn nicht – im Gegenteil. «Ich fühle mich im Wasser extrem wohl und ich mag es, mit aller Konsequenz auf ein Ziel hinzuarbeiten. Dafür muss ich zwar immer wieder in den puren Schmerz hineingehen, aber wenn ich das Ziel dann erreiche, ist das einfach ein unbeschreibliches Gefühl.»

