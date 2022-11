Niederämter Kindergarten erhält Preis von FHNW

Niederämter Kindergarten erhält von FHNW Innovationspreis in Sachen «informatische Bildung» verliehen

Mit dem «smart@digital»-Award zeichnet die Pädagogische Hochschule FHNW innovative Schulprojekte aus, die sich in den Bereichen Medien und Informatik besonders engagieren. Dieses Jahr geht eine der Auszeichnungen an den Kindergarten Bühl 2 in Schönenwerd.