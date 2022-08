Dorfmuseum Lostorf: Weitere Ausstellung widmet sich der Schule

Ausstellung «Schule Lostorf 2.0 Story Update»: Ein weiteres Mal lässt sich im Dorfmuseum nach alten Geschichten und Erlebnissen stöbern Das Dorfmuseum knüpft an den Erfolg im letzten Jahr an und präsentiert eine weitere Ausstellung zum Thema Schule Lostorf. Während rund zwei Monaten kann hier jeweils Sonntags entdeckt, ausprobiert und verweilt werden. 26.08.2022, 14.00 Uhr

Alte Erinnerungen an Skilager werden geweckt. zvg

Inhaltlich kommt die neue Ausstellung ganz anders daher als die letztjährige, die thematisch ebenfalls die Schule Lostorf behandelte. Der ehemalige Schulleiter Hans Schönbucher wird anlässlich der Vernissage vom Sonntag, die um 14 Uhr beginnt, Texte des früheren Lehrers, Schulblattredaktors und «Urvater» des Museums, Jörg Meier, vortragen.

Für die «äusserst beliebte» Fotogalerie sind die Besucherinnen und Besucher wieder aufgefordert, Klassenfotos aus der Lostorfer Schule mitzubringen. In der aktuellen Ausstellung ist der Umbau des altehrwürdigen Schulhauses 1912 Kernstück der Ausstellung, wie es in einer Mitteilung heisst. Und: «Die fotografische Dokumentation zeigt alle Umbauphasen; den Schulalltag damals und heute.»

Highlights sind etwa Erinnerungen an lange zurückliegende Skilager. Mit etwas Wehmut kann an die Kindergartenzeit zurückgedacht werden, in der von den beiden Lostorfer Kindergärten gestalteten Ecke. Dort sind neue und alte Lernmaterialien zu betrachten und und es wird dargestellt, wie Lernen spielerisch gelingt. In einem Teil der Ausstellung können sich Interessierte in die Jugendsprache und deren Veränderung im Laufe der Zeit vertiefen.

Die Meinrad-Peier-Stube aus dem Schulhaus 1912 findet man jetzt auch im Museum. «Meinrad Peiers fast vergessene, zeitkritische Holz- und Linolschnitte sind heute aktueller denn je», heisst es dazu. Einige der ausgestellten Drucke und Schnitte konnte das Dorfmuseum vom Kunstmuseum Olten ausleihen, in dessen Besitz sich ein umfangreicher Nachlass Peiers befindet.

Vielseitiges Programm für Kinder

Rund um die Ausstellung werden Workshops für Kinder angeboten; etwa zu Pausenspielen oder im Rahmen eines Fotokurses. Hinzu kommt «Mathespass» im Lernatelier, wo mittels eines «Matritzendruckers» die Lösung des Rätsels gedruckt werden kann. In alten Schulbüchern kann zudem nach Lust und Laune gestöbert werden und am 11. September um 10 Uhr kommt die «Lesmerhäx» von «Kasperli Fantasperli» ins Dorfmuseum. (mgt)

Die Ausstellung dauert vom Sonntag, 28. August, bis zum Sonntag, 23. Oktober und ist jeweils Sonntags, zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei; nicht vergessen, ein Klassenfoto mitzubringen.