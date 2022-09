Ausritt Von Bière nach Aarau: Gedenkritt zur Abschaffung der Kavallerie der Schweizer Armee führte durchs Niederamt Ein Gedenkritt erinnerte an die Abschaffung der Kavallerie in der Schweizer Armee vor 50 Jahren. Die letzte Etappe führte durchs Niederamt. Der achttägige Ausritt war geprägt von Regen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 25.09.2022, 16.53 Uhr

Die Kavallerie beim Schützenhaus oberhalb von Lostorf. Der Gedenkritt erinnert an die Abschaffung der Kavallerie in der Schweizer Armee. Hans Peter Schläfli

Ein deutscher Jäger zu Pferd mit einer Uniform des Jahres 1871 reitet freundschaftlich an der Seite eines Soldaten der Eidgenössischen Ordonanz 1898. So etwas sieht man nicht alle Tage.

Die meisten Uniformen, die beim Gedenkritt 50 Jahre nach der Auflösung der Schweizer Kavallerie getragen wurden, sind originalgetreu handgeschneidert, die Helme sogar echte historische Relikte. Dem einen oder anderen «Soldaten» sah man beim Mittagshalt in Lostorf die Müdigkeit etwas an, aber die gute Laune verlor keiner. Nicht einmal dann, als es wie aus Kübeln zu regnen begann.

Oberst Jürg Liechti leitete die achttägige Exkursion. Hans Peter Schläfli

«Im Militär kann man sich das Wetter nicht aussuchen», sagte Oberst Jürg Liechti, der die achttägige Expedition leitete. Während dessen legte der eine oder andere Reiter seine Pellerine über den Rücken seines Pferdes – und wurde dabei selber «pflotzschnass». So sieht wahre Tierliebe aus.

Von den 63 gestarteten Pferde kamen 59 ins Ziel

Begonnen hat der Ritt am 16. September in Bière im Kanton Waadt und danach stand bei der Kavallerie täglich ein Programm mit rund 30 Kilometern entlang des gesamten Juras auf dem Programm. «Nur wenige mussten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben», durfte Liechti, Kommandant des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere, eine positive Bilanz ziehen.

Am ersten Tag, als die Pferde noch aufgeregt waren, habe eines gebockt und ein Reiter habe sich deshalb leicht verletzt. Danach sei alles wie geplant abgelaufen.

«Alle hatten sich vorbildlich vorbereitet und so haben es von den 63 Pferden, die in Bière gestartet sind, 59 bis zur Fahnenabgabe nach Aarau geschafft.»

Der älteste Teilnehmer zählte 79 Jahre und leistete einst selber seinen Dienst in der Kavallerie, die 1972 aufgelöst wurde. In militärischem Dienstbetrieb nach Kavalleriemanier wurde Tag für Tag ein Biwak erstellt. Geschlafen wurde auf Heuböden oder in Armeeunterkünften, Tagwacht war um 6 Uhr.

Ralf Stangel bereitet sein Pferd auf die nächste Etappe vor. Hans Peter Schläfli

«Herrlich», sagt Ralf Stangel auf die Frage, wie es ihm nach so einer Woche draussen in Wind und Wetter gehe: «Die Hose hält und mein Pferdchen ist wohlauf.» Der Regen sei überhaupt kein Problem, den Tieren sei es im kühlen Herbst wohler als in der Sommerhitze. «Die sind wasserdicht», meinte der 58-Jährige aus Balsthal, der seit einiger Zeit im Zürcher Weinland lebt. Zwei Wochen Ferien hat er sich für den Gedenkritt genommen. «Das ist es wert, es ist ein tolles Erlebnis.»

Stangel ist es wichtig zu betonen, dass es sich nicht um ein Fest oder eine Feier, sondern um einen Gedenkritt handle. Man erinnere an eine schöne Zeit, die in dieser Art sicher nicht mehr zurückkommen werde.

«Dieser Zusammenhalt, diese Kameradschaft. Einmalig. So ein Ritt ist wirklich etwas Spezielles. Jeder hilft jedem und wir sind eine grosse Familie.»

Seinem Pferd, einem Schweizer Warmblut aus Cortébert, gefalle es auch. Mit vielen langen Ritten, frisch beschlagen und mit Hartmetall aufgeschweisst, so habe er sein Pferd auf das Abenteuer vorbereitet. Das Warmblut sei immer noch topfit und zufrieden. Das Material leiste einen wichtigen Beitrag dazu: «Der Sattel ist grösser und länger, ideal für die schwere Arbeit. Das Gewicht wird perfekt über den Rücken verteilt und der Sattel liegt schön auf dem Rippenbogen auf.»

Zusammenarbeit im strömenden Regen - wenn auch die Uniformen nicht in dieselbe Zeit passen. Hans Peter Schläfli

Die Fahnenabgabe fand in Aarau statt

Dann ging es weiter durch den Regen zur Fahnenabgabe nach Aarau, wo sich die letzte Basis der Schweizer Kavallerie befand. «Er freue sich jetzt schon auf das Aufgebot für den nächsten WK», sagt Stangel mit einem Lachen. Es gebe da schon erste Gerüchte. Jürg Liechti bestätigt, dass es in zehn Jahren wieder einen Gedenkritt geben soll – und er könne sich durchaus vorstellen, diesen wieder zu organisieren. «Schliesslich bin ich erst 60 Jahre alt.»

Kavallerie Schwadron 1972 und Berner Dragoner 1779 Das Jahr 1874 war das Geburtsjahr der Schweizer Armee. Die 24 Dragoner Schwadronen und 12 Guiden Kompanien der Kavallerie wurden auf 3500 Mann angelegt. Am 5. Dezember 1972 wird die Abschaffung der Kavallerie durch die Schweizer Bundesversammlung Tatsache. Der Tradition verpflichtet, gründeten 1995 ehemalige Kavalleristen die Schweizer Kavallerie Schwadron 1972. Im Kanton Bern sind dies die Berner Dragoner 1779. Sie sind ein militärischer, ausserdienstlicher Verein, welcher als Paradetruppe und Ehrenformation unter dem Patronat des Kantons Bern steht. Sie präsentieren sich im eingeübten Formationsreiten und stellen hohe Ansprüche an die Ethik gegenüber dem Pferd, die Traditionen und die Freundschaft.

