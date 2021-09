Ausbildungszentrum Auf der Froburg entsteht das neue Zuhause der Kaminfeger und Kaminfegerinnen Auf der Froburg befindet sich das neue Ausbildungszentrum des Verbands Kaminfeger Schweiz. Wir haben vor Ort einen Augenschein genommen und uns mit Geschäftsführer Marcello Zandonà unterhalten. Fabio Baranzini 03.09.2021, 05.00 Uhr

Marcello Zandonà, Geschäftsführer Verband Kaminfeger (l), mit Zentrumsleiter Beat Schmid auf der Froburg. Hier befindet sich das neue Ausbildungszentrum der Branche. Fabio Baranzini

Stolz führt uns Marcello Zandonà durch die Räumlichkeiten des neuen Ausbildungszentrums des Verbands Kaminfeger Schweiz. Diese befinden sich auf der Froburg oberhalb von Wisen. Zwei Stockwerke stehen den Kaminfegern hier ab sofort für die Aus- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte zur Verfügung. Neben zwei Schulzimmern bilden die vier Labore das Herzstück der neuen Räumlichkeiten.

Bis zu 30 verschiedene Öfen können in den vier Laboren gleichzeitig zu Schulungszwecken eingesetzt werden. Betrieben werden sie mit Öl, Gas oder Holz. «Alle diese Öfen sind auf dem aktuellen Stand der Technik von grösseren namhaften Herstellern und können so von unseren Fachkräften zu Übungszwecken genutzt werden. Und das Beste: Im Winter können wir die Wärme, die wir mit diesen Öfen erzeugen, direkt für die Beheizung des Gebäudes nutzen», sagt Marcello Zandonà, Geschäftsführer von Kaminfeger Schweiz.

Neue Labore sollen entstehen

Dass ist nur einer der Vorteile im Vergleich zum alten Standort des Ausbildungszentrums im BBZ Olten.

«Die Mietkosten auf der Froburg sind deutlich wirtschaftlicher und wir können die Teilnehmenden unserer mehrtägigen Kurse im ehemaligen Hotel gleich nebenan unterbringen.»

In diesen Zimmern kommen die Lernenden bei ihrem Aufenthalt auf der Froburg unter. Fabio Baranzini

Zudem stehe mehr Platz zur Verfügung. «Und wir können so modernere Labore aufbauen», führt Zandonà aus.

Aktuell gibt es je zwei Labore für Gas-, Öl- und Holzheizungen. Bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 sollen noch weitere Labore entstehen. Und zwar für Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Solaranlagen und Lüftungen. Denn auch die Reinigung und der Unterhalt dieser Anlagen ist heute fester Bestandteil des Kaminfegerberufs.

Der Kaminfegerberuf im Wandel «Der Beruf des Kaminfegers ist längst viel mehr als nur ‹Bürsteli ine, Bürsteli use›», sagt Marcello Zandonà, Geschäftsführer von Kaminfeger Schweiz. «Das klassische Kaminreinigen macht bloss noch etwa fünf Prozent unserer Arbeit aus.» Auch der traditionsreiche Beruf des Kaminfegers – der nationale Verband feiert nächstes Jahr sein 125-jähriges Bestehen – ist mit der Zeit gegangen. Die Kaminfegerinnen und Kaminfeger kümmern sich mittlerweile um die Pflege und Reinigung aller wärmetechnischen Anlagen. Dazu gehören Gas-, Öl- und Holzheizungen, aber auch Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und Lüftungen. «Durch unsere Arbeit können wir in der Schweiz jedes Jahr rund 500'000 Tonnen Co₂ einsparen, denn korrekt gereinigte Heizungen verbrauchen weniger Erdöl und weniger Gas. Und auch sauber gewartete Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und Lüftungen sind wesentlich effizienter», so Zandonà. (fba)

Synergien mit den Ofenbauern

Rund 500'000 Franken kosten die Investitionen des Verband Kaminfeger Schweiz am neuen Standort auf der Froburg. Knapp 100'000 Franken davon übernimmt der Kanton Solothurn. «Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Branche. Wir sind extrem glücklich über den neuen Standort. Es war nicht einfach, diesen Ort zu finden, nachdem man uns mitgeteilt hat, dass wir nach über 35 Jahren in Olten einen neuen Standort suchen müssen», sagt Zandonà.

Er ist seit vier Jahren Geschäftsführer des Verbands und eine der ersten Aufgaben, die er von Zentralpräsident Paul Grässli erhalten hat, war die Suche nach neuen Räumlichkeiten für das Ausbildungszentrum der Kaminfegerinnen und Kaminfeger.

Auf die Froburg wurde Marcello Zandonà aufmerksam durch seinen früheren Studienkollegen Corsin Farrér. Er ist Geschäftsführer des Verbandes feusuisse, der ebenfalls auf der Froburg stationiert ist. «Das war natürlich ein Glückstreffer in doppelter Hinsicht. Nicht nur, weil wir so einen tollen Standort gefunden haben, sondern weil ich überzeugt bin, dass wir gemeinsam mit den Ofenbauern viele Synergien nutzen können – auch in der Ausbildung», so Zandonà.

Fast 80 Prozent Auslastung

Diese Woche fand bereits der dritte überbetriebliche Kurs statt, an dem Kaminfeger-Lernende aus der ganzen Schweiz teilgenommen haben. «Das Ausbildungszentrum auf der Froburg soll künftig der einzige Standort für die Grundbildung, Aus- und Weiterbildungen unseres Verbands sein. Wir möchten diesen Bereich zentralisieren», sagt Zandonà.

Bisher gab es noch zwei weitere Ausbildungsstandorte. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass dank der Zentralisierung rund 400 Personen pro Jahr eine Ausbildung auf der Froburg absolvieren werden. So können rund 170 Kurstage durchgeführt werden, was einer Auslastung von gegen 80 Prozent entspricht. Der Standortwechsel auf die Froburg macht sich für die Kaminfeger also bezahlt.