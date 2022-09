Niedergösgen: Hydrospider-Chef über das neue Projekt

Ausbau-Pläne In Niedergösgen soll künftig viel Wasserstoff mit Strom aus Wasserkraft produziert werden – Geschäftsführer von Hydrospider nimmt Stellung Nach zwei Jahren Pilotbetrieb möchte das Joint Venture Hydrospider, an dem der Alpiq-Konzern beteiligt ist, seine Wasserstoffproduktion in Niedergösgen ausbauen. Im Interview geht der Chef des Unternehmens auf den Stand des Projekts ein. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.00 Uhr

Am jungen Unternehmen Hydrospider sind der Energiekonzern Alpiq und H2 Energy, «Pionier im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellenlösungen», zu je 45 Prozent beteiligt. Für die restlichen 10 Prozent zeichnet Linde, ein Industriegase- und Ingenieurunternehmen mit Sitz in Deutschland. Zudem arbeite man eng mit einer Sparte von Hyundai zusammen, die sich zum Ziel gesetzt hat, in den nächsten Jahren 1600 Brennstoffzellen-Lastwagen in der Schweiz zu betreiben. Neben Alpiq lancieren auch etliche andere Energiekonzerne eigene Projekte zur Produktion von Wasserstoff.

Neben vieler Vorteile werfen die Technologie und die geplante neue Anlage auch Fragen auf. Konkret: Die Produktion von Wasserstoff und dessen Komprimierung in spezielle Tanks können Lärm verursachen. Darum wurden Anwohnende in der Vergangenheit bereits beim Gemeinderat von Niedergösgen vorstellig; sie sammelten Unterschriften, weil sie in der Nacht nicht schlafen konnten. Eine weitere Hürde: Wasserstoffproduktion braucht viel Strom.

Hydrospider übernimmt zu Beginn gesamte Wasserstoff-Logistik in der Schweiz Die verschiedenen Firmen und Akteure, die sich für emissionsfreie Wasserstoffmobilität einsetzen, einigten sich darauf, dass Hydrospider in der Aufbauphase sämtliche Logistik und den Transport von Wasserstoff innerhalb der Schweiz übernimmt. So werden für die Behälter Normen geschaffen; ihre Wartung und Sicherheitskontrollen fallen einheitlich aus. Hydrospider ist also zuständig für die Transporte des Energieträgers zwischen den Produktionsstätten verschiedener Firmen und dem sich im Aufbau befindenden Wasserstoff-Tankstellennetz.

Nicolas Crettenand, Geschäftsführer von Hydrospider, gibt Auskunft über das neuste Projekt in Niedergösgen

Herr Crettenand, warum plant Hydrospider, den Ausbau der Wasserstoffproduktion in Niedergösgen voranzutreiben?

Wasserstoff ist eines der Schlüsselelemente für die Dekarbonisierung – vor allem dort, wo eine Elektrifizierung nur schwer umsetzbar ist. Das gilt insbesondere im Bereich des Schwerverkehrs. Davon ist Hydrospider überzeugt. Daher müssen wir jetzt den Ausbau der Infrastruktur zur Produktion von grünem Wasserstoff in Angriff nehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Auch der Bau einer zweiten Anlage in Niedergösgen wird Zeit brauchen.

Mit welchem Widerstand aus der Bevölkerung rechnet Hydrospider, da beim Pilotprojekt immer noch nicht alle Lärmprobleme gelöst sind?

Wir sind daran, alle offenen Punkte rund um die erste Anlage zu lösen und abzuschliessen. Ein Baugesuch für die geplante zweite Anlage wird erst danach erfolgen. Wir lernen aus den Erfahrungen mit der Pilotanlage: Ich bin zuversichtlich, dass wir die noch bestehenden Probleme bald beheben können.

Für welche Anwendungen könnte Wasserstoff aus Niedergösgen einst auch noch eingesetzt werden können?

Aktuell steht für uns die Anwendung für Mobilität im Vordergrund; für Lastwagen, zukünftige Busse und Autos.

Wie viel der Leistung des Alpiq-Kraftwerks soll künftig in das neue Hydrospider-Projekt fliessen?

Das können wir aktuell nicht genau sagen, denn das hängt letztlich von der Auslastung der Anlage ab.

Im Hinblick auf die Energiekrise: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in diese noch kaum etablierte Technologie zu investieren – oder mit anderen Worten: Kann der Strom aus dem Alpiq-Wasserkraftwerk nicht sinnvoller eingesetzt werden?

Hier ist die Antwort dieselbe wie auf Ihre erste Frage: Die Wasserstofftechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien für die Dekarbonisierung und in Bezug auf die Energiewende. Davon sind wir überzeugt und daher müssen wir jetzt neue Projekte entwickeln, die zum Teil erst in ein paar Jahren in Betrieb gehen.

Welche Bedeutung messen Sie dem Standort Niedergösgen in Sachen Wasserstoffproduktion bei?

Niedergösgen hat für Hydrospider eine sehr grosse Bedeutung. Hier steht die bisher grösste Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in der Schweiz. Es handelt sich um eine Pionieranlage in einem europaweit bisher einzigartigen Ökosystem. Ziel ist dabei die Förderung der emissionsarmen Mobilität, insbesondere im Schwerverkehr. Dies unterstreicht auch das öffentliche Interesse, das die Anlage generiert.

Wenn das neue Projekt durchkommt: Wird dann die erste Anlage zurückgebaut?

Nein, das ist nicht vorgesehen.

Die betroffene Anwohnerschaft wusste bis jetzt nichts von den Ausbauplänen. Ab wann werden sie in das Projekt miteinbezogen?

Bei der Präsentation vor dem Gemeinderat handelte es sich um eine erste Kontaktaufnahme betreffend Gestaltungsplan. Wir werden jetzt weiter an den Plänen arbeiten. Bevor wir das Baugesuch einreichen, werden wir die betroffene Bevölkerung informieren und mit einbeziehen.

Welche Auswirkungen hat die geplante neue Anlage auf die Umwelt?

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung des Gestaltungsplanverfahrens werden diese Fragen noch vertieft abgeklärt. Es handelt sich um eine Zukunftstechnologie und der Einsatz von grünem Wasserstoff reduziert signifikant die CO 2 -Emissionen.

Wird die neue Anlage wirtschaftlich und kommerziell nutzbar sein?

Ja, sonst würde Hydrospider das Projekt nicht weiterverfolgen.

Wenn das Projekt realisiert und in Betrieb ist: Wo würde Hydrospider allfällige Gewinne versteuern?

Der Sitz der Hydrospider AG ist Niedergösgen.

Wenn alles rund läuft: Wann möchte Hydrospider die neue Anlage in Betrieb nehmen?

Der Zeitplan befindet sich noch in der Erarbeitung. Für eine Einschätzung ist es noch zu früh.

