Deal um Industriefläche: Däniken und Saltech verhandeln

Ausbau geplant Diesmal wird es teurer: Rüstungsfabrik Saltech und Gemeinde Däniken verhandeln erneut über eine leere Gewerbeparzelle Mehrere Jahre liess Saltech verstreichen, ohne ein angrenzendes Grundstück zu nutzen. Nachdem die Gemeinde sich das Land gestützt auf einen Vertrag zurückholte, will die Firma nun ausbauen. Über einen Landhandel in einer Zeit, in der Rüstungsgüter vermehrt gefragt sind. Noël Binetti Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Produktion von Munition: Die Däniker Rüstungsfirma Saltech will ausbauen und dafür ein angrenzendes Stück Land erneut erwerben. (Archivbild) Bruno Kissling

Wer lässt sich schon freiwillig Mehreinnahmen entgehen? Das dürften sich die allermeisten Stimmberechtigten an der Däniker Gemeindeversammlung vom letzten Juni gedacht haben. Sie stimmten damals dem vertraglich zugesicherten Rückkauf einer Industrielandfläche durch die Einwohnergemeinde zu. Das Land, das als Industriezone A klassiert ist, war die letzten Jahre im Besitz der Munitionsfabrik Saltech: 2016 kam diese in den Genuss eines lukrativen und «wirtschaftsfördernden» Angebots der Gemeinde.

Die Firma äusserte zwar immer wieder Ausbaupläne, realisiert wurden diese aber nicht. Doch just als der Vertrag im letzten Jahr auszulaufen drohte und der Gemeinderat den Rückkauf zum ursprünglichen Preis von gut 2,3 Millionen im letzten Augenblick für die Gemeindeversammlung traktandierte, kam beim Unternehmen Bewegung auf. Plötzlich machte man konkrete Pläne und eine gesicherte Finanzierung geltend.

An besagter Gemeindeversammlung ergriff dann gar Saltech-CEO Andreas Stauffer das Wort. Mit seinem Plädoyer versuchte er, die Anwesenden für sich zu gewinnen: Man möge die Frist für Saltech, um das Grundstück zu bebauen, doch bitte ein weiteres Mal verlängern. Schliesslich habe die Firma bereits 20 Millionen Franken in Maschinen investiert, die bei einem verwehrten Ausbau zu Schrott werden könnten. «Ohne weiteren Bau können wir den Schirm zu tun», sagte Stauffer zu den Anwesenden.

Hinter den Kulissen laufen Gespräche

Doch dieses Argument, das von manchen als Erpressung aufgefasst wurde, und auch ein eigens für diesen Abend angefertigtes Flugblatt zum geplanten Ausbau vermochten die Anwesenden nicht zu überzeugen – sie holten sich das Land am Ende mit 82:5 Stimmen zurück.

Der Deal ist mittlerweile abgewickelt, die Fläche wieder im Besitz der Gemeinde. Und jetzt? Recherchen zeigen: Hinter den Kulissen laufen Verhandlungen. Denn der Rückkauf durch die Gemeinde bedeutet nicht, dass die Saltech ihren Standort in Däniken nicht doch ausbauen könnte. Das auf Präzisionsmunition und «Wirkmittel» spezialisierte KMU müsste dazu aber die Fläche erneut erwerben – zum heutigen Marktpreis.

Die Firma Saltech in Dänikens Industriegebiet: Beim Landhandel geht es um gut 11'000 Quadratmeter in der linken oberen Bildhälfte. (Archivbild) Bruno Kissling

Gewissermassen betreibt die Gemeinde also nach Jahren des Abwartens Spekulation mit den gut 11'000 Quadratmetern. Doch sie tut dies im Namen der Allgemeinheit. Und eben: Wer lässt sich schon freiwillig Mehrerlös entgehen?

Verschiedene Vorstellungen

Um wie viel höher die Mehreinnahmen ausfallen werden, muss sich noch zeigen. Der Gemeindepräsident von Däniken, Matthias Suter, bestätigt derweil die laufenden Verhandlungen, geht aber nicht ins Detail. Er sagt auf Anfrage: «Es haben bereits mehrere Gespräche stattgefunden. Der Gemeinderat hat das Dossier wiederholt behandelt und Vertreter von Saltech haben bezüglich eines Projekts beim Rat vorgesprochen.»

Gegenstand der Diskussionen im Rat ist, was die Gemeinde mit der betreffenden Parzelle machen will – und zu welchen Konditionen. Suter: «Momentan gibt es zwei verschiedene Vorstellungen, was einen erneuten Verkauf angeht.» Diese Aussage will Suter nicht nur im Hinblick auf den Preis verstanden wissen. Er ergänzt: «Der Rat wägt aktuell die Vor- und Nachteile ab. Dazu zählen Kriterien wie Anzahl geplanter Arbeitsplätze, zu erwartender Steuerertrag, Lärm- und Verkehrsemissionen.»

Mit anderen Worten: Der Gemeinderat betreibt Raumplanung und will die ihm zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Suter fügt hinzu: «Aufgrund der Vor- und Nachteile für die Gemeinde gibts einen Preisaufschlag oder eine Reduktion. Aber es ist klar, der Wert des Grundstücks bewegt sich heute an einem anderen Ort als noch 2016.»

Landverkauf wird der Bevölkerung beantragt

Kommt es zu einem Verkauf, wird erneut eine Frist Bestandteil des Vertrags sein, die festlegt, bis wann das Rüstungsunternehmen seine Pläne verwirklichen muss. Damit wird verhindert, dass wiederum Saltech Spekulation betreibt.

Angesprochen auf die zuletzt etwas holprige Kommunikation zwischen Gemeinde und Firma, sagt Suter: «Wir sind im Austausch. Dieser ist ständiger als auch schon.» Und: «Die Parzelle soll optimiert überbaut werden, das Projekt haushälterisch sein, auch wenn noch eine Reserve für Erweiterungsbauten bestehen bleiben muss, das ist klar.»

Matthias Suter, Gemeindepräsident Däniken. Bruno Kissling

Bis wann wird man sich einig? Das kann Suter noch nicht sagen. Konkrete Angebote von Dritten für die Landfläche gebe es im Moment keine. «Es pressiert nicht. Aber die Firma Saltech will expandieren, jetzt muss man sich noch finden. Natürlich sind wir bestrebt, dass die Entwicklung vorwärtsgeht.» Irgendwann werde der Rat einen Entscheid fällen, «allenfalls geschieht das bereits vor der Gemeindeversammlung im Juni. Doch die Ausarbeitung eines Antrags braucht Zeit», sagt Suter.

Gut möglich also, dass die Dänikerinnen und Däniker demnächst erfahren, was ihnen der Landhandel im Industriegebiet einbringen wird.

Gery Meier, Medienbeauftragter von Saltech, antwortet auf die Fragen dieser Zeitung, dass die Unternehmensleitung aufgrund der laufenden Verhandlungen bis Mitte Februar keine Angaben zu einem möglichen Landkauf oder zu den Ausbauplänen machen will.

