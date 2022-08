Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht «Wir freuen uns über ukrainische Unterstützung» Unsere Kolumnistin schätzt die Möglichkeit, mit Geflüchteten aus der Ukraine dem Fachkräftemangel zu begegnen. Nur das mit der Entlöhnung ist für sie nicht zufriedenstellend. Adriana Marti-Gubler 12.08.2022, 05.00 Uhr

Im frisch sanierten Schulgebäude Kienbergs fanden über Sommer Reinigungsarbeiten statt. Patrick Lüthy

Ein etwas anderes Bewerbungsgespräch: Zwei aus der Ukraine geflüchtete Frauen sitzen gegenüber. Wir schauen uns an, wenn wir miteinander reden – aber wir verstehen gegenseitig nicht ein einziges Wort. Ungewohnt. Ich versuche die Mimik zu lesen, aber auch das fällt schwer.

Zum Glück ist in unserem Dorf seit längerer Zeit eine Ukrainerin wohnhaft, die sehr gut Deutsch spricht. Dank ihren Übersetzungsdiensten – in diesem Jahr Gold wert – können wir die wesentlichen Punkte wie Arbeitszeit, Lohn und Kündigungsmodalitäten besprechen.

Die Generalreinigung des Schul- und Mehrzweckgebäudes steht an. Schon seit längerer Zeit können wir die Stelle der Aushilfsreinigungskraft nicht mehr langfristig besetzen. Wir sind dauernd auf der Suche nach neuen Zwischenlösungen. Deshalb haben wir nun ukrainische Unterstützung geholt: Auf unsere Anfrage hin haben zwei geflüchtete Frauen sofort Interesse gezeigt, bei uns zu arbeiten. Die Arbeitsbewilligung des kantonalen Migrationsamtes liegt nach wenigen Tagen vor.

Es ist ein Versuch. Das Ukrainisch unseres Gemeindearbeiters ist nicht perfekt. Und die beiden Ukrainerinnen sprechen weder Deutsch noch Englisch. Man verständigt sich mit Händen, Füssen und Übersetzungs-App. Die Hitzewelle kennt kein Pardon – ausgerechnet in dieser Zeit. Knapp drei Wochen lang wird das Schul- und Mehrzweckgebäude von oben bis unten «durchgeputzt». Kein Schoggi-Job bei diesen Temperaturen.

Das Fazit: Der Versuch ist geglückt. Der Gemeindearbeiter ist zufrieden mit seinen beiden Helferinnen. «Wir haben uns gut verstanden», meint er. Wie auch immer. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt. Die beiden Ukrainerinnen werden uns nach den Sommerferien bei den wöchentlichen Reinigungsarbeiten unterstützen.

Eine Win-win-Situation für alle: Die beiden Frauen erhalten bei uns eine Aufgabe. Sie haben Kontakt mit Personen aus dem Dorf, lernen einzelne Fetzen Deutsch, kommen auf andere Gedanken. Und wir haben zwei neue aufgestellte Mitarbeiterinnen im Team.

Meine Rechnung geht indes nicht auf: Die Schweiz beherbergt tausende arbeitswillige Ukrainerinnen und Ukrainer. In der Gastronomie oder auch in anderen Branchen wird lautstark über den Fachkräftemangel gejammert. Warum nicht einer Ukrainerin oder einem Ukrainer die Chance geben? Natürlich gibt es viele offene Stellen, bei denen ein gewisses Mass an Deutschkenntnissen zwingend ist, beispielsweise im Kontakt mit Patienten. Aber in der Küche eines Restaurants?

Bei unserem Versuch gibt es nur einen Wermutstropfen: Wir zahlen den Lohn an die zuständige Sozialregion aus. Unsere beiden ukrainischen Mitarbeiterinnen erhalten nur einen Bruchteil davon. Wenn man mit Schutzstatus S am Tropf des Staates hängt, kann man seinen Verdienst nicht einfach in die eigene Tasche stecken. Das leuchtet ein.

Die beiden Frauen werden wohl künftig rund 15 Prozent für uns arbeiten, dafür gibt’s am Ende des Monats zirka 60 Franken zusätzlich zur Sozialhilfe. Das ist nur mehr ein Sackgeld – und reicht leider nicht einmal für das so ersehnte öV-Abo.

Adriana Marti-Gubler ist seit 2017 Gemeindepräsidentin (FDP) von Kienberg.