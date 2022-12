Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht Warum sollte man eigentlich an die «Gmeind»? Unsere Kolumnistin weiss, warum es sich lohnt, der Gemeindeversammlung beizuwohnen – gerade als Gemeindepräsidentin einer Kommune «ännet em Bärg». Adriana Marti-Gubler 09.12.2022, 05.00 Uhr

Apéro: Dabei lassen sich beim Vieraugengespräch auch Informationshäppchen ergattern. (Symbolbild) Donato Caspari

Na wegen des Apéros. Mein voller Ernst. Ein Besuch der zweimal jährlich stattfindenden Gemeindeversammlung lohnt sich primär wegen der Programmpunkte jenseits der ordentlichen Traktanden: Wirklich unterhaltend sind die kunterbunten Fragen und Anliegen zum Schluss der «Gmeind» und der lockere Austausch beim Apéro. Als Gemeindepräsidentin sei mir diese plakative Darstellung erlaubt.

Bei uns war es Ende November wieder so weit, wir haben zur Budget-Gemeindeversammlung gerufen und zugleich zum Apéro eingeladen. Die Häppchen sind im Grunde genommen zweitrangig. Wobei diesmal Ruedi und Kurt – im Dorf längst bekannt für ihr kulinarisches Geschick – den Apéro an die Hand genommen haben. Selbst bei kleinem Angebot sind die zwei ein Versprechen. Trotzdem, es würde auch reichen, eine Harasse Bier aufzustellen. Denn eigentlich geht es um den Small Talk. Die Vieraugengespräche.

Zuweilen geht es mir an den Gemeindepräsidentenkonferenzen Niederamt auch so. Es kann vorkommen, dass Projekte oder Problemstellungen diskutiert werden, die uns «ännet em Bärg» schlicht nicht betreffen. Ich freue mich daher jeweils darauf, mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen anzustossen und lockere Apéro-Gespräche zu führen. Immer wieder erstaunlich, was man im informellen Rahmen zwischen Salzstangen und Canapés so vernimmt. Ein, zwei Inputs für unsere Gemeinde gibt’s zum Glas Wein meist mit dazu.

Zurück zur «Gmeind». Bei uns dauert es in der Regel zwischen 45 Minuten und einer Stunde, bis wir unsere vorbereiteten Traktanden und diversen Informationen abgearbeitet haben. Danach öffnen wir das Feld für Fragen, Anregungen und Aufregungen der anwesenden Stimmberechtigten. Gewisse Themen zeichnen sich vorgängig ab.

Andere hingegen prasseln völlig unerwartet auf den Gemeinderat ein – wie eine Wundertüte. Der Zustand des Rasenplatzes, eigenwillige Bautätigkeiten im Dorf, die unbewilligte Riesenparty im Wald – alles kann zum Thema werden. Manchmal trifft’s auch wunde Punkte des Gemeinderates.

Persönlich begebe ich mich viel lieber in diesen freundlichen «Schlagabtausch», als dass ich die vorbereiteten Geschäfte durchackere. Wir müssen spontan schlüssige und korrekte Antworten geben. Hie und da eine Challenge. Die Voten aus dem Plenum zeigen uns zudem auf, welche Themen die Bevölkerung bewegen. Für uns ein wichtiger Pulsmesser. Und für die anwesenden Stimmberechtigten nicht selten der spannendste Teil der «Gmeind».

Bei uns sind die Wege kurz. Man kennt sich, man sieht sich. Anliegen müssen daher nicht zwingend warten bis zur nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung. Man kann sie direkt an den Gemeinderat herantragen. Insofern könnte man auch an der «Gmeind» teilnehmen, um bei den ordentlichen Geschäften mitzudiskutieren.

Budget und Reglementrevisionen haben häufig direkte Auswirkungen auf die Einwohnerinnen und Einwohner, die Gewerbetreibenden oder die Vereine. Mitreden lohnt sich. Die Faust im Sack bringt nichts.

Adriana Marti-Gubler ist seit 2017 Gemeindepräsidentin (FDP) von Kienberg.