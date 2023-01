Aus Niederämter Sicht Verantwortung übernehmen und mitgestalten Der Zeitgeist macht den Vereinen zu schaffen. Und auch die Massnahmen gegen Corona trugen das Ihre dazu bei, dass viele die Freiwilligenarbeit in einer Gruppe einstellten. Unser Kolumnist ist aber überzeugt, dass sich solches Engagement lohnt – auch heute. Gery Meier 13.01.2023, 05.00 Uhr

Volley Schönenwerd: Blick in die Halle während eines Spiels der Herren. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Gemeinden haben grosses Interesse an starken und aktiven Dorfvereinen. Ein intaktes Vereinsleben ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Es muss unser Ziel sein, dass in allen Dörfern im Niederamt ein vielfältiges Vereinsleben stattfindet. Vereine tun einem Dorf gut und viele Vereine leisten aktive, wertvolle Jugendarbeit. Dies ist auch den politischen Behörden ein wichtiges Anliegen.

Starke Vereine benötigen engagierte Führungskräfte. Dafür sind wir diesen ehrenamtlich tätigen Vereinsfunktionären zu grossem Dank verpflichtet. Diese Führungsleute sind einerseits das Fundament und andererseits die Energiequellen und Motoren der Vereine.

Dieses wichtige Vereinsfundament ist in den letzten Jahren (leider) bei vielen Organisationen nur noch teilweise vorhanden. Corona hat dazu geführt, dass in diversen Vereinen sogar ein Mitgliederrückgang zu beklagen ist. Ja, einige Vereine sind sogar von der Landkarte verschwunden. Wir müssen immer mehr hören und lesen, dass es schwieriger wird, neue Vereinsmitglieder zu finden und Personen, die sich im Vorstand oder in einer Leiterfunktion (auch im Jugendbereich) engagieren wollen. Die Gründe sind vielschichtig. Es benötigt Überzeugungsarbeit, Leute für ein Vereinsamt zu motivieren und zu begeistern.

Eine Antwort, die wir immer wieder hören, heisst: keine Zeit! Keine Zeit heisst jedoch nicht: kein Interesse. Die Leute, die für ein Vereinsamt in Frage kommen, setzen (momentan) ganz einfach andere Prioritäten. Das ist kein Nein für immer. Wo müssen wir bei Gesprächen mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für Vorstandsämter oder Leiterfunktionen die Schwerpunkte setzen? Was wirkt überzeugend? Wo können wir diese Leute «abholen»?

Für den Einzelnen bietet eine Führungsfunktion im Verein vorzügliche Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung. Attraktive Weiterbildungsangebote, die durchaus auch einer beruflichen Weiterqualifizierung dienen, müssen vor allem bei jüngeren Leuten in den Vordergrund gestellt werden.

Um Menschen für ein Amt zu motivieren, bedarf es im Verein möglichst optimale Rahmenbedingungen, die eine Ausübung ohne finanzielle Belastung oder sonstige Nachteile ermöglichen.

Die Möglichkeiten, von einem Vereinsengagement zu profitieren, sind vielschichtig. Angefangen beim persönlichen Nutzen wie Selbstsicherheit im Auftreten vor Menschen. Denken wir nur an das Erlernen der Medienarbeit, an planerische, administrative und organisatorische Tätigkeiten. Das gemeinsame Lösen von Aufgaben im Team – eine Fähigkeit, der auch im beruflichen Bereich Bedeutung zukommt – kann im Verein «geübt» werden. Von der Steigerung der sozialen und fachlichen Kompetenz sprechen Personalfachleute. Sie erkennen immer mehr, dass Leute, die sich in Vereinen freiwillig engagieren, auch wertvolle Mitarbeitende in den Firmen sind.

Wichtig ist und bleibt die Wertschätzung der Arbeit, die in einem Verein geleistet wird. Wertschätzung und Unterstützung bei ihrer Arbeit sind das Benzin für ihren Motor. Wichtig scheint mir auch, dass neue Führungsleute eine behutsame Einführung erfahren und nicht gleich «verheizt» werden.

Ich spreche aus eigener Erfahrung: Ein Führungsamt im Verein bereitet Freude und führt zu vielen schönen Erlebnissen und zu Freundschaften. Ich jedenfalls möchte diese Zeit nicht missen. Haben Sie den Mut, einem Verein beizutreten und Verantwortung zu übernehmen!

Gery Meier ist ehemaliger Gemeindepräsident und Berater, er lebt in Däniken.