Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht Unkraut vergeht nicht Antje Kirchhofer-Griasch 24.06.2022, 05.00 Uhr

Klatschmohn im Rapsfeld: Die leuchtend roten Blumen waren Jahrtausende lang ständiger Begleiter im Ackerbau - heute ist sie vielerorts an die Wegränder verbannt und nur noch selten mitten der Korn- oder Rapsfelder zu sehen. Bruno Kissling

Meine Lieblingsblume ist der Klatschmohn. Am schönsten finde ich ihn im Juni an einem Bahndamm oder in einem Getreidefeld. Die leuchtend roten Farbtupfer der zarten Blüten sind für mich ein Blickfang, der mein Augen und mein Herz erfreut. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Velo der Bahnlinie entlang von meinem Wohnort Aarau zu meinem Arbeitsort Schönenwerd fahre.

Besonders schön blüht der Mohn zurzeit auf dem Gelände des Infocenters der SBB zum Eppenbergtunnel, rechts von meinem Weg. Die grüne Wiese dort ist überall rot getupft mit vielen Mohnblüten.

Links, auf der anderen Seite vom Veloweg, blüht leider nichts. Denn Unkraut im Gleisbett gilt als Gefahr. Die Hohlräume im Schotterbett sind wichtig, um Gewicht, Stösse und Schwingungen der Züge abzufedern. Wenn diese Hohlräume durch Pflanzen ausgefüllt werden, ist das nicht mehr möglich. Ein Sicherheitsrisiko für den Bahnverkehr.

Unkraut oder Lieblingsblume, das liegt wohl im Auge der Betrachterin oder des Betrachters, beziehungsweise am Ort, wo eine Pflanze wächst. Eine Orchidee im Gemüsebeet ist im Grunde ja auch Unkraut.

Auch in den Augen eines führenden Herbizidherstellers ist meine Lieblingsblume ein Unkraut, wenn auch nur mit mittlerer Ertragsminderung. Trotzdem werden dagegen auf der Website dreizehn Produkte zur Unkrautvernichtung angeboten.

Immerhin wollen die SBB ab 2025 dem Mohn und anderen unerwünschten Pflanzen in den Gleisanlagen ohne Breitbandherbizide beikommen. Eine Idee, die aktuell erprobt wird, ist die Unkrautbekämpfung mit Heisswasser.

Ok, meine Lieblingsblume mindert den Ertrag von Ackerkulturen und gefährdet die Sicherheit des Schienenverkehrs. Das ist aber nur eine Seite. Auf der anderen Seite bietet der Klatschmohn zahlreichen Insekten Nahrung und unterstützt damit die Bestäubervielfalt. Ausserdem ist er schön!

Auch wenn er auf vielen Äckern unerwünscht ist, überlebt der Mohn glücklicherweise auf Ausweichflächen, die nicht bewirtschaftet werden. Eigentlich gehört er aber ins Ökosystem Acker, zu dem ursprünglich etwa 350 Arten gehörten. Der Acker ist eine Lebensgemeinschaft. Der Mohn ist dort auch kein Unkraut, sondern ein Ackerwildkraut. Zu einem lebendigen Ökosystem Acker mit vielfältigen Wildkräutern gehören auch viele nützliche Insekten, die auch helfen, Schädlinge in Schach zu halten.

Nicht alle Ackerwildkräuter können wie der Mohn auf andere Flächen ausweichen, manche sind bereits ausgestorben. Ein Drittel dieser Arten ist bedroht.

Für mich hat der Mohn etwas Sinnbildliches. Er eignet sich nicht für Sträusse. Wenn man ihn pflückt, verliert er innert Stunden die Blätter. Der Mohn wächst, wo er wächst. Er braucht seinen Raum. Er ist dort schön, wo er eben wächst, nicht zu Hause in meiner Stube. Dort geht er ein.

Maximal wächst der Mohn im Garten. Vielleicht bietet der Mohn ein gutes Bild für den Umgang mit der Natur. Wir müssen sie an manchen Orten pflegen und an anderen Orten am besten einfach in Ruhe lassen. Was zerstört ist, nützt uns nicht auf Dauer.

Unkraut vergeht nicht. Ausser mit Totalherbiziden. Unkraut soll aber nicht vergehen! Nicht der Mohn in der Vase und nicht die Vielfalt auf den Äckern, oder zum zumindest auf einem Blühstreifen am Rande davon.

Daher plädiere ich für ein nächstes Geschenk, falls Sie jemandem eines machen wollen: eine Ackerwildkraut-Patenschaft statt eines Blumenstrausses! Übernächstes Mal vielleicht dann wieder ein schön gestalteter Strauss mit heimischen oder fair gehandelten Blumen. Die machen natürlich auch Freude.

Antje Kirchhofer-Griasch ist Pfarrerin in der christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen und lebt in Aarau.