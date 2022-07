Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht Tagestipps für Daheimgebliebene Verena Fallegger 15.07.2022, 05.00 Uhr

Zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert: der Bally-Park in Schönenwerd. Patrick Lüthy

Nach zwei Jahren Unterbruch wurden die sommerlichen Anlässe in der Gemeinde wieder durchgeführt. Die Kulturwoche ist gut über die Bühne gegangen und erfreute mit dem abwechslungsreichen Programm die Besucherinnen und Besucher. Das Jugendfest mit dem bunten Umzug wurde zum Erfolg und auf dem Bühl konnten Gross und Klein wieder zusammen feiern.

Die letzte Schulwoche ist vorbei. Lehrer und Schüler haben sich die fünf Wochen Urlaub mehr als verdient. Viele Familien reisen in die Ferne, ob mit Zug, Auto oder Flugzeug. Ich habe mir überlegt, wie die Daheimgebliebenen ihre Ferienzeit im Ort und in der Umgebung gestalten könnten.

Als erstes denke ich an unsere wunderschöne Badi. Sie ist für die Einheimischen sowieso die Schönste weit und breit. Am Aarelauf gelegen, mit direktem Ein- und Ausstieg für Flussschwimmende. Bei heissem Wetter kommen pro Tag zwischen 1500 bis 2000 Gäste. Das motivierte Badi-Team bewältigt auch diese Tage mit Bravour. Bereits am frühen Morgen lädt das 50-Meter Becken die Langstreckenschwimmer ein. Nebst Pflantsch-, Sprung- und Nichtschwimmerbecken mit «Rundlauf» ist noch eine tolle Rutschbahn vorhanden, sowie ein schattiger Spielplatz.

Eine schöne Runde über den Vita-Parcours im Auenwald und schon hat man etwas für die Gesundheit getan. Ab der Stauwehr ist ein ruhiger Spaziergang dem Aarekanal entlang bis auf Aarauer Boden möglich. Beim Wasserwerk können auf dem «Kraftinseli», in einer Volliere, über 50 exotische Vogelarten bestaunt und beobachtet werden.

Unzählige Sitzbänke, Wiesen und Wasserstufen laden auf diesem Weg zum Verweilen ein. Wir können aber auch über die Gösgerbrücke und ab dem «Brüggli» dem linken Aareufer entlang in Richtung Aarau marschieren, an der «Buebebadi» vorbei bis zur Stauwehr.

Einen Spaziergang in den Bally-Park, muss ich nicht besonders erwähnen. Jetzt sind die Pfahlbauten wieder neu mit Reed gedeckt und in Stand gestellt. Kanäle, Pavillon, Weiher und Spielplatz bieten zu jeder Jahreszeit ein besonderes Bild.

Ab Waldhaus Schönenwerd kann der gepflegte Wald erkundet werden. Viele Wege führen uns durch das dichte Grün. Das Waldbrünneli wurde kürzlich instand gestellt und die Feuerstelle kann benutzt werden. Weiter zum «Bahnhöfli» und wieder zurück – oder weiter bis nach Gretzenbach. Es bieten sich unzählige Möglichkeiten im Wald den Tag zu verbringen.

Noch etwas Interessantes ist das sogenannte Refugium auf dem Eppenberg. Dieses etwa 12,7 Hektaren grosse Oval im Wald oberhalb des Dorfes und den Felsenzinnen bot den damaligen Volksstämmen Schutz vor Überfällen. Im Kindermund werden sie «die 7 Bärgli» genannt.

In den steilabfallenden Felsenzinnen befindet sich ein Klettergarten, der rege besucht wird. Der Wildpark Roggenhausen kennen die meisten von euch, aber dass von hier aus dem Planetenweg zu folgen ist, wissen die meisten vielleicht nicht. Das «Jupitermodell» ist der Quereinstieg in diesen interessanten Pfad.

In Erlinsbach AG habe ich einen Orchideenpfad entdeckt. Ab der Bushaltestelle «Erlinsbach Sagi» ist der zwanzigminütige Fussweg mit Schildern markiert. Am Südhang der «Erlinsbacher-Egg» befindet sich dieser Lehrpfad mit geschützten Pflanzen und darunter eine beträchtliche Anzahl von Orchideen. Doch ohä, bei schlechtem Wetter ist der Besuch nicht ratsam, da die steilen und schmalen Wege nur wenig Halt geben.

Ich hoffe, Sie können mit einigen dieser Tipps die Ferientage füllen. Ich mache mich selbst auf den Weg und erkunde den einen oder anderen Punkt.

Mit dieser letzten Kolumne meinerseits verabschiede ich mich von Ihnen und danke Ihnen für’s Lesen. Ich wünsche dem neuen Kolumnen-Schreiberling alles Gute.

Verena Fallegger ist pensionierte Journalistin und lebt in Schönenwerd.