Aus Niederämter Sicht Steuern – muss das sein? Unser Kolumnist befasst sich damit, was das alljährliche Ausfüllen der Steuererklärung einfacher machen könnte. Und welche Gefahren eine solche nun von einigen Gemeinden auf Basis eines Pilotprojekts erprobte Vereinfachung für mache mit sich bringen könnte. Urs Huber 30.12.2022, 05.00 Uhr

Alle Jahre wieder: die Steuererklärung. (Archivbild) Oliver Menge

Liebe Leserschaft, dies ist die letzte Kolumne dieses Jahres. Nach den Weihnachtstagen und vor dem Jahresschluss. Und nun macht der Kolumnist die Steuern zum Thema. Also eigentlich den Steuereinzug.

Kann mir gut vorstellen, was sie denken: Muss das sein? Was für Weihnachtsguetzli hat denn der Huber zu sich genommen, dass er uns jetzt ausgerechnet zu diesem Thema belästigt. Es genügt doch vollkommen, dass wir jedes Jahr diese cheibe Steuererklärung ausfüllen müssen. Und dann kommen da dauernd diese Briefe von Kanton und Gemeinde mit den Steuerrechnungen, für Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und je nachdem auch noch Kirchensteuern. Auch wer alles schön fristgerecht zahlen will und kann, es ist doch ziemlich unübersichtlich. Kann man das nicht wenigstens einfacher machen?

Kann man. Das dachte sich auch der Kantonsrat und beschloss den Auftrag «Bürokratieabbau – weniger Steuerrechnungen». Dadurch können sich Gemeinden ihre eigenen Steuern durch das kantonale Steueramt einziehen lassen. Einheitsbezug nennt sich das. Sie als Steuerzahlende erhalten dann nur noch eine Steuerrechnung.

Das tönt eigentlich logisch, so können wirklich in den Gemeinden Ressourcen gespart werden. Warum etwas zweimal machen, wenn es auch einmal geht, oder nicht? Auf jeden Fall hat etwa die Gemeindeversammlung Obergösgen kürzlich beschlossen, sich am Pilotprojekt zu beteiligen, viele andere Gemeinden tun das auch.

Ich habe sowohl als Kantonsrat dem Auftrag zugestimmt, ebenso an der Gemeindeversammlung in Obergösgen. Trotzdem ist mir dabei nicht völlig wohl. Warum? Ich engagiere mich seit einigen Jahren im Vorstand der Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Schulden können Menschen, ganze Familien in den Abgrund treiben. Schuldenvermeidung scheint mir dabei sehr wichtig. Wenn die Schulden ein gewisses Mass erreichen, wird es schwierig.

Man weiss, dass die Steuern bei vielen Leuten, die ein knappes Budget haben, ein Teil ihrer Verschuldungssituation sein können. Im Gegensatz beispielsweise zu MFK-Steuern und Mieten haben Steuerschulden eine weniger sofortige Wirkung. Wenn sie die MFK-Steuer nicht mehr bezahlen, fahren sie nicht mehr Auto. Punkt. Schluss. Auch bei den Krankenkassen wird es schnell schmerzhaft. Und viele Menschen machen sich kein richtiges Budget, und wenn dann die Steuern kommen, sind sie überrascht und haben Schwierigkeiten, diese zu bezahlen.

Meine Befürchtung mit dem neuen, grundsätzlich ja positiven Steuereinzug: Wenn den Menschen, an die ich hier denke, nun durch einen Einheitsbezug grosse Summen auf einmal in Rechnung gestellt werden, sind sie überfordert. Es besteht die Gefahr, dass sie durch die neue Situation unzuverlässiger Steuern zahlen. Das kann nicht im Interesse der Gemeinden sein. Das eingesparte Geld in der Verwaltung sollte nicht zu mehr Steuerschulden von Bürgern führen, das wäre ein schlechtes Geschäft.

Ich hoffe nun, dass die Gemeinden ein aufmerksames Auge auf die Situation werfen. Denn wie immer soll der Staat zuerst an die Wirkung auf seine Bürger denken und nicht nur interne Probleme lösen. Damit sie mich nicht falsch verstehen: Steuern sind lästig, aber für unser System unabdingbar. Wie sonst sollen Schulen, Gesundheit, Verkehr, soziale Sicherheit, Altersvorsorge, Polizei und Justiz, Gemeindestrassen, Kultur finanziert werden. Steuern sind kein Selbstzweck, sie dienen eben einem Zweck.

Aber ich bin froh, haben wir nun im Kanton Solothurn die Steuern für tiefere Einkommen doch senken können. Genau da waren wir bisher ein zweifelhafter Spitzenreiter. Aber eine Hilfe bei der Steuererklärung wäre schon ein Anfang. Einige Gemeinden haben gemerkt: Wenn wir hier offensiv helfen, helfen wir nicht nur unseren Bürgern, sondern haben definitiv weniger Steuerausstände.

Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr, ohne Schulden, weder finanzielle noch persönliche Altlasten. Diese sind manchmal ja noch schwieriger zu regeln.