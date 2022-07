Aus Niederämtere Sicht: Ferienfeeling und Erholung in der Nähe

Aus Niederämter Sicht Ferienfeeling und Erholung in der Nähe Yves Künzli 29.07.2022, 19.00 Uhr

Feriengebiet Bielersee: Hat nach unserem Kolumnisten auch seinen Reiz. Andreas Toggweiler / Solothurner Zeitung

Wir leben in einer Leistungs- bzw. Wettbewerbsgesellschaft. Wir kennen den Erfolgsdruck aus dem Beruf, Privatleben, bei unseren Freizeit-Aktivitäten, auch im Sport. Im Alltag jonglieren wir alle zwischen Job, Familie und Freunden und unseren liebsten Freizeitaktivitäten und versuchen diese bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Der Stress, der im Arbeits- oder Privatleben angestaut wird, muss abgebaut werden.

Da Ferientage jeweils knapp bemessen sind, war unser Ziel, die Sommerferien möglichst entspannt zu verbringen. Eine Fernreise mit Flugzeug zum Pauschalpreis klingt da verlockend. Jedoch stimmten uns die Schlagzeilen der letzten Wochen nicht gerade auf eine Flugreise ein. Gepäckchaos am Flughafen, steigende Treibstoffpreise und drohende Streiks beim Flug- und Bodenpersonal brachten uns zum Entscheid, die Sommerferien in der Nähe zu verbringen.

Seien wir mal ehrlich, jeder hat dieses Restaurant, wo er immer dran vorbeifährt, dabei noch nie drinnen war. Alle erzählen einem von einem Ausflugsziel, wo man unbedingt mal gewesen sein muss, und ich denke, jeder kennt das Gefühl, wenn einem eine ortsfremde Person etwas über seine Region erklärt, das man wissen sollte.

Da ich selber mehrere Jahre in Biel studiert habe und meine Frau dort Wurzeln hat, wir jedoch nie gross Zeit fanden, uns die Region länger anzuschauen, verbringen wir unsere Sommerferien nun 50 und nicht 500 oder 5000 Kilometer von zuhause weg. Klingt erst mal etwas komisch, bringt aber Vorteile mit sich: Kein Stau, kurze Reisezeit und eigentlich Urlaub ab der ersten Minute noch ab dem dritten Halt vom ICN ab Olten.

Wir weilen auf einem Camping am Bielersee, welcher gar über einen eigenen Sandstrand verfügt. Das anhaltende warme Wetter verschafft einem jeweils Sommerabende gefühlt wie an der Adria. Der Berner Jura, hier, wo vor 800 Jahren Mönche mit der Produktion des alten Käses Tête de Moine begonnen haben, bietet an heissen Tagen tolle Ausflugsmöglichkeiten bei angenehm kühlen Temperaturen.

Zum regionalen Käse gehört für uns dann auch ein regionaler Tropfen Wein dazu, von dem es hier eine wahnsinnig breite Auswahl an neuen und innovativen sowie biologischen Produkten für jeden Geschmack gibt. Das Drei-Seen-Land mit Bieler-, Murten- und Neuenburgersee trumpft weiter mit schönsten Bootstouren und wanderfreudigen Naturschutzgebieten.

Nach zwei Jahren Pandemie wollten wir eigentlich endlich wieder mal in die Ferne reisen und Neues sehen und entdecken, dabei liegt so viel Schönes in der Nähe.

Was man jedoch beachten sollte: Man muss sich genau gleich wie bei einer Fernreise die Zeit nehmen, dies zu erleben. Ein positiver Effekt, die beiden Reisetage entfallen zu Gunsten der Erholungszeit. So klappt es auch mit dem Erholungsfaktor und die Batterien wieder zu laden. Ich werde wohl in Zukunft die Wahl meiner Feriendestinationen stärker nach Vielseitigkeit und passenden Aktivitäten gewichten, statt weite Fernreisen mit langen Reisezeiten auf mich zu nehmen.

Einzig das Fernweh-Gefühl konnte trotz allen Vorteilen nicht ganz getilgt werden. Und so wird es auch ein Abwägen zwischen Urlaubsort und Erholung ab Minute eins bleiben.