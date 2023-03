Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht Ein Plädoyer für die Kleinen Wenn einem Dorf Identität abhanden kommt: Unser Kolumnist erinnert an eine Zeit vor 50 Jahren, als sich Gretzenbach den Weiler Grod einverleibte – es war damals der erste Zusammenschluss dieser Art im Niederamt. Christian von Arx 03.03.2023, 05.00 Uhr

Heute ein Ortsteil der Einwohnergemeinde Stüsslingen: Rohr. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

In meiner Schulzeit hatte die Schweiz rund 3000 Gemeinden. Jetzt, Anfang 2023, sind es noch 2136. Das Gemeindesterben hat natürlich seine Gründe. Aber ich erlebe es auch als Verlust. Weniger Gemeindenamen, weniger Geschichten, weniger Schweiz.

Als OT-Redaktor hatte ich es vor 20 Jahren im Niederamt mit 19 Gemeinden zu tun, die kleinste mit 100, die grösste mit 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die grösseren waren alle zwei, drei Tage in der Zeitung präsent. Aus den kleinsten hörte man monatelang nichts. Das hiess aber nicht, dass dort nichts lief – man erfuhr bloss nichts davon. Die Kleingemeinden waren wie abgelegene Inseln, unerforschte Gebiete. Geheimnisvolle soziale Mikrokosmen, Stammesreservate.

Wenn man dann die Gemeindeversammlung in Walterswil (genauer gesagt: im Rothacker) besuchte, konnte es krachen, und zwar bös. Auch in Kienberg wurden Meinungsverschiedenheiten sehr direkt ausgetragen, manchmal vor weit mehr Leuten in der Turnhalle als im zehnmal grösseren Schönenwerd im Casino. Und auf dem Eppenberg gab es nach der Gemeindeversammlung im Sommer Bratwurst vom Grill neben dem Gemeindepavillon, unter freiem Himmel. An solchen Abenden konnte man erleben, was Gemeindedemokratie heissen kann.

Seither sind bei uns zwei kleine Gemeinden verschwunden: Obererlinsbach und Rohr. Für das Zusammengehen mit Niedererlinsbach beziehungsweise Stüsslingen gab es gute Argumente, und es funktioniert. Aber die Zahl der gescheiterten Fusionspläne ist grösser. Walterswil verhandelte einst mit Safenwil, danach mit Däniken, beide Male ohne Resultat.

Der Gemeinderat von Eppenberg-Wöschnau flirtete – Kantonsrat Urs Huber hat letzte Woche in dieser Kolumne daran erinnert – einen Sommer lang mit der Stadt Aarau. Das grandiose Projekt «Olten plus» mit Olten, Trimbach, Hauenstein-Ifenthal und Wisen scheiterte 2012 am Nein der Oltner Stimmberechtigten, die 1961 schon Starrkirch-Wil abgewiesen hatten. Gedanken an einen Zusammenschluss von Erlinsbach SO und AG steht die Kantonsgrenze im Weg.

In Kienberg, wo die Besetzung der Gemeindeführung eine Zeit lang auf der Kippe stand, kam man rasch zum Schluss, dass mit keinem Nachbarn eine Fusion in Frage kam. In jedem dieser Fälle mögen Einzelne das Scheitern bedauern, andere werden froh sein.

Die erste Gemeindefusion im Niederamt, sozusagen das Musterbeispiel, hat jetzt gerade ihr 50-Jahr-Jubiläum. Seit dem 1. Januar 1973 ist das Grod ein Ortsteil von Gretzenbach, zuvor war es eine eigene Gemeinde. 35 Personen lebten damals in den paar Häusern, davon 19 Stimmberechtigte, inklusive Frauen. Mit 15:4 stimmten sie dem Anschluss an Gretzenbach zu, bei 100 Prozent Stimmbeteiligung.

Die Fusion von Gretzenbach und Grod war überzeugend, die Interessen beider Gemeinden sprachen dafür. Deshalb kam sie ganz ohne Beiträge des Kantons zustande, die es damals noch gar nicht gab. Sind solche Anreize heute wirklich nötig? Ich glaube kaum.

Eine Gemeinde ist mehr als eine Verwaltung. Sie ist Lebensort und Beziehungsnetz, sie schafft Identität. Mein Eindruck ist: In kleinen Gemeinden beteiligt sich ein grösserer Teil der Bewohner an der Gemeinschaft. Man kennt sich, und man redet mit. Die meisten sind zufrieden, manche vielleicht sogar ein wenig stolz auf ihren Wohnort. Übrigens hängt die Wappenscheibe mit dem Wappen der Gemeinde Grod meines Wissens noch heute im Fenster bei der Familie Hürzeler. Ein Denkmal!

Ich verstehe nicht, warum das Verschwinden von kleinen Gemeinden mit Steuergeld gefördert werden muss. Müsste der Kanton nicht umgekehrt die Gemeinden beim Erhalt ihrer Selbstständigkeit unterstützen?

Christian von Arx ist heute Chefredaktor des römisch-katholischen Pfarrblatts «Kirche heute». Er war langjähriger OT-Redaktor und lebt in Schönenwerd.