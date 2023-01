Kolumne: Die ersten Christen im Niederamt

Aus Niederämter Sicht Die ersten Christen im Niederamt Der Autor dieser Kolumne geht den Spuren erster Christen in der Region nach. Und er schlägt einen Bogen zu den Aufgaben, die den Gläubigen in Zukunft zukommen könnten. Christian von Arx 06.01.2023, 05.00 Uhr

Im Innern des Glockenturms der christkatholischen Stiftskirche in Schönenwerd. Archivbild: Bruno Kissling

Wo werden sich in den vor uns liegenden Jahrzehnten Christinnen und Christen im Niederamt versammeln? Wie viele werden es sein? Wie werden sie ihr Christsein leben? Woran wird man sie erkennen?

Ich kenne die Antworten nicht. Sicher scheint nur, dass das gewohnte kirchliche Leben bei uns sich stark verändern wird. Die Ungewissheit über die Zukunft führt mich zur Frage, wie denn eigentlich das Christentum ins Niederamt gekommen ist. Unser Mittelland wurde zweimal christianisiert.

Ein erstes Mal im 4. Jahrhundert noch unter den römischen Kaisern, als unsere Vorfahren an Aare und Jura ein regionales Volkslatein redeten. Aus dieser Zeit haben sich meines Wissens in unserer Gegend keine christlichen Spuren erhalten.

Später, als zwischen 550 und 650 von Norden her immer mehr deutschsprachige Alemannen einwanderten, überlebte das Christentum nur in den Kastellorten wie Solothurn und wohl auch Olten, während die Neuzuzüger auf den Höfen rundum ihren Volksglauben mit der Natur und den germanischen Göttern lebten. Nun waren es die Frankenkönige, die mit der Hilfe von entschlossenen Missionaren aus Irland die Christianisierung der Alemannen bewirkten.

«Gotteshäuser dünn gesät und meistens nur eine Kapelle»

Aus dem Niederamt haben wir leider keine Berichte über die Tätigkeit solcher Missionare oder von den neuen Christen. Ihre ersten Kirchen (nach St.Martin in Olten) könnten bei uns im 7. Jahrhundert entstanden sein. Historiker vermuten sie zum Beispiel in Lostorf (St.Martin), in Gretzenbach, Starrkirch, Stüsslingen (St.Peter und Paul) oder in Trimbach (St.Mauritius).

Unsere erste schriftliche Nachricht ist aber erst die Schenkungsurkunde des Klösterleins (später Chorherrenstift) St.Leodegar und Trophimus in Schönenwerd vom 15. März 778. Aus diesem hat sich eine Liste von 162 Fratres erhalten, die bis zum Jahr 820 zur Klostergemeinschaft gehörten.

Wenn ich ihre Namen wie Reccho, Plidger, Cundhart und Reginolt höre, stelle ich mir beim Choralsingen ziemlich raue Töne vor … Dieses Kloster soll Mitte des 8. oder noch im 7. Jahrhundert auf einer Aareinsel gebaut worden sein. Es war Teil eines grossräumigen Netzes im Frankenreich.

Viel gäbe ich für eine anschauliche Vorstellung davon, wie die Christen damals bei uns ihren Glauben lebten. Die kirchlichen Strukturen im 7./8. Jahrhundert beschrieb der Lostorfer Historiker Anton Guldimann 1958 so: «Wir müssen uns die mittelalterlichen Pfarreien eben als Grosspfarreien vorstellen, sodass die Gotteshäuser dünn gesät waren und meistens nur eine Kapelle als Gottesdienstgelegenheit dienen musste.» Da denke ich natürlich an die immer grösser werdenden Kirchgemeinden und Pastoralräume unserer Zeit.

«Getragen von einer Gemeinschaft»

Eine substanzielle Beobachtung zum inneren Antrieb der ersten Christen im Chaos des spätrömischen Reichs (4./5. Jahrhundert) formulierte die Aarauer Professorin Regula Frei-Stolba 1994 in der «Ökumenischen Kirchengeschichte der Schweiz»: «Von besonderer Bedeutung war die Integration der Individuen in einer Gemeinde. Wer sich zu Christus bekehrte, war getragen von einer Gemeinschaft, die an die Stelle von Familie, Nachbarschaft, Kultgemeinde oder Bestattungsverein trat oder sie ergänzte. Die Gemeinden wurden für ihre Glieder zugleich weltanschaulich wie sozialfürsorgerisch zu Lebenszentren (…).»

Das würde heissen, dass schon das Kirchenleben unserer einheimischen Urchristen so etwas wie eine «sozialfürsorgerische» Seite hatte. Sich gegenseitig beistehen, ein Auge für die Not der anderen haben – das war es am Anfang, noch vor den Kirchenbauten. Ein Fingerzeig für unsere unbekannte Zukunft?

Christian von Arx ist heute Chefredaktor des römisch-katholischen Pfarrblatts «Kirche heute». Er war langjähriger OT-Redaktor und lebt in Schönenwerd.