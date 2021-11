Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht Advent, Advent ein Lichtlein … Verena Fallegger 26.11.2021, 05.00 Uhr

Tom Ulrich

Übermorgen bricht die «heilige Zeit» an. Am Adventskranz wird die 1. Kerze angezündet. Zuerst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Ich frage mich: «Soll ich Besinnliches, Informatives oder Fröhliches schreiben?» Na dann los…

Die Adventszeit wird genutzt um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. In aller Ruhe «guetzle», Geschenke hübsch verpacken oder Geschichten vorlesen und Zeit für einander aufbringen. So gestalten sich die besinnlichen Tage. In den Gemeinden sind an den Strassenlaternen Sterne und Girlanden montiert. Ab dem Eindunkeln leuchten sie in die Nacht und lassen adventliche Gefühle aufkommen. Die Schaufenster in den Geschäften sind festlich geschmückt und strahlen um die Wette.

Die Kulturkommission Schönenwerd hat die Bewohner im Dorfteil Feld motiviert, 24 Adventsfenster zu kreieren. Tag für Tag wird ein neues Türchen geöffnet. Manchmal wird draussen auf dem Vorplatz Glühwein und Kuchen offeriert und es kommt zu guten Gesprächen und zu neuen Bekanntschaften. Diese Tradition lädt zu einem abendlichen Spaziergang durch die Strassen und Gassen ein.

Gleich zwei grosse Ereignisse stehen morgen Samstag an: die Schmückung des Weihnachtsbaumes beim Feuerwehrmagazin und der Adventsmarkt «Sternenzauber» in Kreuzgang der Stiftskirche. Die Jugendfeuerwehr hilft die hohe Tanne, mittels einer langen Leiter, mit Zeichnungen, Glückwünschen und Botschaften in Form eines grossen Talers zu schmücken. Danach leuchtet er mit hunderten von Lichtern bis zum Jahresende durch die Nacht.

Der «Sternenzauber» öffnet um 13.30 Uhr die Pforte. Wie in den Jahren zuvor wird der Kreuzgang stimmig geschmückt sein. An den weiss gedeckten Ständen werden die unterschiedlichsten Waren feilgeboten. Den Kindern werden Geschichten erzählt. Der Samichlaus kommt zu Besuch und der Drehorgelmann hat sich ebenfalls angemeldet. Für das leibliche Wohl wird im «Stifts-Kafi» gesorgt und beim Westtor gibt es Pasta und Würste vom Grill. Dort fehlt auch frisches vom Buurehof nicht. Traditionsgemäss wird am Ende des «Sternenzaubers» der Advent in der Stiftskirche mit weihnachtlicher Musik willkommen geheissen.

Trotz den Coronabestimmungen wird der Adventsmarkt, das Konzert und die Schmückung des Weihnachtsbaumes ihre Zauberwirkung nicht verlieren und in guter Erinnerung bleiben.

Noch etwas zum Schmunzeln gefällig? Engelshaar ist wohl allen bekannt. Das Christkind verliert immer welches, wenn es aus dem offenen Fenster fliegt. Am Weihnachtsbaum brennen die Kerzen und das Glöcklein klingelt. Die Kinder eilen ins Wohnzimmer und hoffen, das Christkind noch wegfliegen zu sehen. Doch ohä – es liegt wirklich nur noch das Engelshaar auf dem Fenstersims. Es ist schon weg. Plötzlich kommt die Frage auf: «Wo ist der Papi?». Die Mutter wartet einen Moment, aber der Vater ist nirgends zu sehen. Nach ein paar Minuten erscheint er etwas ramponiert unter der Haustür und schmunzelt vor sich hin. Er wollte das Christkind auch sehen und ist bei seinem Hechtsprung aus dem Fenster im Hochparterre mit seinen «Flügeln» am Rahmen hängen geblieben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes «geflogen». Die Kinder haben von dem allen nichts bemerkt und es wurde ein schöner Heiliger Abend, auch wenn der Vater am Folgetag einige blaue Flecken auszuweisen hatte.

So zünden wir Übermorgen die 1. Adventskerze an und hoffen, dass möglichst viele Augen strahlen werden wie die Lichter, die in unserem Dorf in den nächsten Tagen und Wochen leuchten werden. Frohe und besinnliche Adventszeit wünsche euch allen.

Verena Fallegger ist pensionierte Journalistin und lebt in Schönenwerd.