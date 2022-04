Kolumne: Aus Niederämter Sicht

Aus Niederämter Sicht 3,18 Millionen für die Zukunft unseres Dorfes Adriana Marti-Gubler 15.04.2022, 05.00 Uhr

Das Schul- und Gemeindehaus in Kienberg wurde saniert. (Archivbild) Patrick Lüthy

Für Kienberger Verhältnisse handelt es sich um ein Grossprojekt: Mitten im Dorf entsteht eine Überbauung mit drei Einfamilien- und zwei Zweifamilienhäusern. Drei Familien sind bereits eingezogen und schicken ihre fünf Kinder bei uns in die Schule, in den Kindsgi oder in die Spielgruppe.

Der Gemeinderat ist darüber beinahe in Jubelschreie ausgebrochen. Fünf Kinder. Was für ein Segen. Und die beiden Zweifamilienhäuser sind noch nicht einmal bewohnt.

In anderen Gemeinden platzen die Schulhäuser aufgrund steigender Bevölkerungszahlen aus allen Nähten. Erweiterungsbauten und Schulprovisorien schiessen aus dem Boden. Bei uns sieht es etwas anders aus: Die Bevölkerungszahlen stagnieren seit Jahrzehnten. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler liegt seit je her am unteren Limit. Aktuell gleicht der Kindergarten einer Familie. Zudem folgen bald einzelne zahlenmässig ganz «schwache» Jahrgänge.

Aus finanzieller Sicht ist der Schulbetrieb in einer Kleinstgemeinde eine massive Belastung. Die Bildung verschlingt den mit Abstand grössten Teil unseres Budgets. Unser Kindergarten und unsere Primarschule sind aufgrund der tiefen Schülerzahlen – bei uns kennt man einzig den Mehrklassenunterricht – verhältnismässig kostenintensiv.

Und dennoch halten wir aus tiefster Überzeugung an unserer Dorfschule fest und investieren in diese: Wir stehen kurz vor Abschluss einer umfassenden Sanierung des Schul- und Mehrzweckgebäudes, in dem auch die Gemeindeverwaltung untergebracht ist. 3,18 Millionen Franken lassen wir uns die dringend notwendige Renovation kosten.

Wobei man sagen muss: Brandschutz- und Gleichstellungsvorschriften trieben den Kredit unter anderem in die Höhe. Der Schulbetrieb musste für siebeneinhalb Monate in ein Provisorium ausweichen. In dieser Zeit haben wir das Schulhaus mit Gruppenräumen, Flachbildschirmen oder auch einem attraktiven Lehrerzimmer aufgewertet.

In Anbetracht unserer klammen Finanzen mag ein solches Investitionsvolumen unvernünftig erscheinen. Der Schein trügt aber. Denn die eigene zeitgemässe Schule im Dorf ist einer unserer wichtigsten Standortfaktoren. Wir können die Kinder nicht einfach mit dem Velo ins Nachbardorf zur Schule schicken. Zu viele Kilometer und Höhenmeter liegen dazwischen – egal in welche Richtung. Damit wir für Familien attraktiv bleiben, müssen wir uns zwingend eine eigene Schule leisten.

Zuweilen müssen wir unkonventionelle, kreative Lösungen suchen. Der gemeinsame Französisch- und Englisch-Unterricht mit der Schule Anwil ist ein Beispiel dafür, wie wir einen hohen Qualitätsstandard des Fremdsprachenunterrichts sicherstellen wollen. Und der Bonus dabei: Die Kinder fahren ohne Begleitung mit dem Bus ins Nachbardorf und werden wieder ein Stück selbstständiger.

Qualität hängt nicht von der Grösse der Schule ab. Sondern davon, was man aus dieser macht. Mit dem sanierten Schul- und Mehrzweckgebäude haben wir die Voraussetzungen für ganz viele weitere lehrreiche Unterrichtsstunden in Kienberg geschaffen. Und die Kinder werden ganz bestimmt kommen, schliesslich gibt es noch mehr Bauland in unserer Gemeinde.

Adriana Marti-Gubler ist seit 2017 Gemeindepräsidentin (FDP) von Kienberg.