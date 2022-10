Plattform Pfotencheck: Hier werden Tierdienstleistungen bewertet

Aus dem Niederamt Ein «reines Herzensprojekt»: Auf dieser Plattform können Dienstleistungen für Tiere schweizweit bewertet werden Seit acht Jahren gibt es Pfotencheck, eine Bewertungsplattform für Dienstleistungen für Vierbeiner. Andrea Deiss, eine der zwei Initiatorinnen, erklärt, was die Idee hinter der Website ist und wie diese funktioniert. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Andrea Deiss, eine der zwei Gründerinnen von Pfotencheck und die 5-jährige Malinois-Hündin Mila im Bally Park in Schönenwerd. Bruno Kissling

Wir alle kennen sie: die Bewertungen auf Onlineplattformen. Egal ob nach einem Restaurant- oder nach einem Coiffurebesuch – im Netz können überall Rezensionen in Form von Sternen abgegeben werden. Ziel ist dabei, andere auf das Erlebte aufmerksam zu machen.

Und auch in der Tierwelt gibt es eine solche Bewertungsplattform: Auf Pfotencheck können Haustierhalterinnen und Haustierhalter ihre Meinungen zu verschiedensten schweizweiten Dienstleistungen rund um Hund und Katze hinterlassen. Etwa zu Tierärzten, Tierpensionen oder Hundeschulen. Gegründet hat die Plattform Andrea Deiss aus Niedergösgen zusammen mit einer Kollegin.

Konkret geht es bei der Plattform darum, dass Nutzende sachliche Tipps und Informationen von Haustierbesitzenden finden. Dienstleistende erhalten so ein direktes Feedback zu den einzelnen Angeboten und können diese dadurch verbessern. Deiss erklärt:

«Eine negative Mundpropaganda ist für sie viel schlechter, da man darüber gar nicht oder sehr spät informiert wird.»

Die Idee war schon lange da

Deiss selbst hatte bereits einen deutschen und einen belgischen Schäferhund und ist eine Tierfreundin durch und durch. Hauptberuflich ist sie Teilzeit in einer Administration angestellt. Die Idee für eine Bewertungsplattform für Vierbeiner sei schon länger im Raum gestanden. Den Gedanken in die Realität umzusetzen, hätten sie sich aber nicht wirklich getraut. Die Frage, ob es wirklich klappt, habe sie lange beschäftigt, sagt Deiss.

Auf der Plattform Pfotencheck werden Bewertungen für Dienstleistungen von Hund und Katze angeboten. Screenshot

Vor über acht Jahren wurde dann Pfotencheck gegründet. Wann genau, kann die 33-Jährige nicht mehr sagen. Es habe alles nebenbei angefangen. Damals, wie auch heute noch, geht es darum, Informationen rund um die Haustiere austauschen zu können. Durch Gespräche mit anderen Hausbesitzenden habe sich immer mehr gezeigt, dass der Bedarf einer zentralen Stelle mit Austauschmöglichkeiten zu Tierdienstleistungen da ist.

Ausserdem gebe es noch immer kleine Dienstleister, die keine Website verfügen. Da biete die Plattform die Möglichkeit, sich über deren Dienstleistungen zu informieren und auszutauschen, erklärt Deiss. Viele Nutzende schätzen das Angebot. Während Corona sei Pfotencheck auch als Vermittlungsportal für Haustiere eingesetzt worden. Aus zeitlichen und personellen Gründen habe man jedoch diese Funktion wieder deaktivieren müssen.

Wie viele Nutzende von der Plattform Gebrauch machen, kann Deiss nicht sagen. Viele würden sie jedoch als Informationsquelle für eine neue Hundeschule oder einen Tierarzt in der Nähe besuchen.

Qualitätsanspruch soll gewährleistet sein

Wie auch bei Restaurant- oder Coiffurebesuchen wird auf Pfotencheck mit einer Fünf-Sterne-Bewertung gearbeitet. Doch bevor die Bewertungen veröffentlicht werden, überprüft Deiss diese nochmals, um einen hohen Qualitätsanspruch gewährleisten zu können. Dies sei auch der Vorteil der Plattform. Sie sagt:

«Es ist mir sehr wichtig, dass die Bewertungen nicht diffamierend und beleidigend sind.»

Denn, wie Deiss sagt, neigen schlechte Bewertungen dazu, unhöflicher auszufallen. Negative Bewertungen sollen aber sachlich und subjektiv sein und als Tipp verstanden werden. Denn: «Pfotencheck ist ein reines Herzensprojekt», sagt die zweifache Mutter. Die Plattform werde von allen Beteiligten in der Freizeit und ehrenamtlich betreut. Grundsätzlich sei die Bewertungsseite kostenlos.

So sehen die Bewertungen auf Pfotencheck aus. Screenshot

Für 9.90 Franken in Monat kann aber eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen werden. Der Vorteil gemäss Deiss sei dabei, dass andere Bewertungen kommentiert oder Bilder und Videos hochgeladen werden können. Und was passiert mit den Einnahmen der Premium-Mitglieder? Damit versuche man, den Betrieb der Website zu decken.

Weitere Projekte stehen im Raum

Derzeit seien weitere Ideen vorhanden, um die Plattform zu erweitern. Aus diversen Gründen sei dies jedoch noch nicht umsetzbar. «Auch Hilfsprojekte im Ausland sind immer wieder ein Thema. Dazu gibt es leider, wie so oft, ein finanzielles Handicap», sagt Deiss.

Wie kam es eigentlich zum Namen Pfotencheck? Hier schlägt Deiss eine Brücke in die Vergangenheit: Als die Plattform vor über acht Jahren gegründet wurde, sei «Check» eine Art Modewort gewesen. Ausserdem lehne es sich an ein bekanntes Hotelbewertungs- und Reiseportal an. Und was mit «Pfoten» gemeint ist, dürfte sich allen erschliessen.

