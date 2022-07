Holz von hier Auf Waldkauftour: Die Bürgergemeinde Trimbach erweitert ihren Bestand – und will damit Privaten zuvorkommen Gerade erlebt die Nachfrage nach Schweizer Holz eine Renaissance: Nachfrage und Preis zeigen nach oben. Dennoch: Verdienen lässt sich damit kaum etwas. Die Pflege der Bestände steht im Zentrum. Noël Binetti Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Preis für heimisches Energieholz wird durch die steigenden Kosten fossiler Energieträger mit in die Höhe getrieben. Bild: Pius Amrein

«Der Wald darf jederzeit von jedermann ungehindert betreten werden», schreibt die Bürgergemeinde Trimbach auf ihrer Website über ihr wertvollstes Gut. Denn: «Die Erhaltung und Pflege des Waldes ist die Hauptaufgabe der Bürgergemeinde.»

Wie nun aus einer amtlichen Publikation hervorgeht, hat die Bürgergemeinde Trimbach ihr bewaldetes Terrain kürzlich um knapp 33000 Quadratmeter erweitert – bis nach Hauenstein-Ifenthal. Die entsprechenden Handänderungen von zwei Parzellen betreffen ein Gebiet entlang der Hornflue, so lautet der lokale Flurname. Das grössere der beiden Waldstücke mit der Grundbuchnummer 55 gehört demnach zur Nachbargemeinde:

Karte: mlu

Was es wohl mit dieser grünen Exklave ennet der Gemeindegrenze auf sich hat? Und auch ein Stück Wald gleich daneben, diesmal auf Trimbacher Boden, hat sich die Bürgergemeinde zu eigen gemacht. Mit etwas weniger als 5500 Quadratmeter ist es wesentlich kleiner als ersteres, Grundstücknummer 1387.

Beide Parzellen befanden sich bisher in Privatbesitz; und wie aus dem Dokument hervorgeht, hatte ein Mann die beiden Waldflächen im Jahr 1983 erworben.

Einheitliche Bewirtschaftung und Pflege zum Ziel

Auf Anfrage klärt Martin Staub-Lätt, Präsident der Bürgergemeinde:

Martin Staub-Lätt, Präsident der Bürgergemeinde Trimbach. Tele M1

«In erster Linie geht es der Bürgergemeinde darum, dass der Wald in der Region einheitlich bewirtschaftet und stärker gepflegt wird.»

Die Bewirtschaftung selbst hat die Bürgergemeinde schon länger outgesourct: Heute ist es der Zweckverband Forstbetrieb Unterer Hauenstein, der sich um die Wälder der Bürgergemeinden Olten, Trimbach, Lostorf, Wisen, Hauenstein-Ifenthal und Winznau kümmert.

«Auch etwas Staatswald zählt noch dazu», sagt Staub-Lätt. Der Forstbetrieb übernimmt also das operative Geschäft; die Bürgergemeinde ist via Vorstandsmitglieder und Delegierte darin vertreten. Staub-Lätt erklärt: «Immer im Herbst halten die Bürgergemeinde und Forstbetrieb eine Waldreise ab. Dabei werden die Holzarbeiten des kommenden Winters abgesprochen.»

Schweizer Wald: Faktoren wie Stürme oder internationale Lieferketten bestimmen die Nachfrage nach dem Holz. Bild: Pius Amrein

Holzerei in bergigem Gebiet ist aufwendig und teuer

Hat der Kauf neuer Parzellen vielleicht strategische Ziele? Martin Staub-Lätt würde es anders formulieren. Denn einträglich seien die Wälder, trotz steigender Preise, kaum: «Die Rechnung geht auf, aber viel Gewinn wirft der Wald nicht ab. Die Rechnung des Forstbetriebs aus dem letzten Jahr schloss positiv.»

Und wie finanziert die Bürgergemeinde den Kauf neuer Waldparzellen?

«Unsere einzigen Einnahmen resultieren aus Baurechtszinsen. Über Steuereinnahmen verfügt die Bürgergemeinde nicht.»

Alles in allem haben die beiden erwähnten Grundstücke die Bürgergemeinde «einen tiefen fünfstelligen Betrag» gekostet.

Weil die Fläche auch etwas mit Borkenkäfer belastet ist, wurde der Kaufpreis zusätzlich ein bisschen tiefer angesetzt. Zudem handle es sich quasi um Gebirgswald: Die Holzerei ist dort aufwendig und teurer «als beispielsweise im Gäu», wie Staub-Lätt sagt.

«Wir würden aber auch weitere Flächen erwerben, sollten solche zum Verkauf stehen», so der Bürgergemeindepräsident. Weil die Bewirtschaftung kaum etwas abwirft, hätten Private in den letzten Jahren kaum in die Pflege ihrer Wälder investiert. «Darum sind wir der Meinung, dass möglichst viel Wald den Bürgergemeinden gehören sollte.»

«Landesverteidigung hat auch damit zu tun, dass man Energie hat, die man selbst herstellen kann»

Als Politiker und Förster setzt sich Georg Nussbaumer für die Belange des Waldes und für Energiethemen ein. Er leitet den Forstbetrieb unterer Hauenstein, der die Bewirtschaftung mehrerer Wälder von Bürgergemeinden sicherstellt. Auch wenn gegenwärtig die Preise für Schweizer Energieholz steigen, lässt sich damit nicht viel verdienen. Die Energiepreise heizen sich derweil gegenseitig an.

Georg Nussbaumer, Leiter Forstbetrieb Unteres Niederamt, Mitte-Kantonsrat. Fabio Baranzini

In der Vergangenheit kritisierten Sie, dass die Schweiz ihr Holz nach Vietnam und China exportiert, zu Preisen, die nicht einmal die Erntekosten decken würden. Wo stehen wir heute diesbezüglich?

Georg Nussbaumer: Das ist vorbei. Plötzlich spürt man eine grosse Nachfrage nach heimischem Energieholz. Der Energiepreis fossiler Brennstoffe treibt aber auch den Preis für Holz in die Höhe. Doch die Exporte von Schweizer Holz sind total eingebrochen. Das hat aber zum Teil auch mit den verteuerten Lieferketten zu tun. Vorher füllte man die Container mit Holz, statt sie leer nach Asien zurückzuschicken. Doch diese Märkte sind jetzt nur noch in ganz bescheidenem Rahmen vorhanden.

Stellen Sie in der Wirtschaft aufgrund der aktuellen internationalen Ereignisse ein Umdenken fest, was die Nutzung des Rohstoffs aus heimischen Wäldern angeht?

Das Umdenken hat im Privaten viel weniger eingesetzt als bei Firmen: Sie haben früher begonnen, umzurüsten. Für sie zahlt sich dieser Schritt jetzt aus. Ich habe weniger Bedenken bei der Wirtschaft als bei Hauseigentümern. Hier ist für mich auch die Haltung des Hauseigentümerverbandes während der letzten Jahre nicht erklärbar. Eine Entwicklung zum hin zum Guten wurde immer wieder verhindert.

Sie sind erklärter Gegner der Erdgas-Förderung; auch weil ein Drittel jedes dafür ausgegebenen Frankens nach Russland fliesst. Erfahren Sie für Ihr Anliegen heute mehr Gehör und woran machen Sie das fest?

Landesverteidigung hat auch damit zu tun, dass man Energie hat, die man selbst herstellen kann. Unsere Abhängigkeit wird uns nun drastisch vor Augen geführt. Ich hoffe, dass die Leute jetzt wach werden.

Was muss Ihrer Ansicht nach geschehen, damit die heimische Holzproduktion «die Gunst der Stunde» für sich nutzen kann?

Jetzt sollte man nicht in Angst verfallen. Allein der Kanton Solothurn verfügt laut einer Studie über Reserven von rund 70000 Tonnen Energieholz, das man zusätzlich nutzen könnte. Doch es ist klar: Wir können wir nicht alles allein mit Holz lösen. Wir müssen jetzt konsequent auf verschiedene Erneuerbare setzen. Überall, wo es vernünftig möglich ist, müssen Fotovoltaikanlagen erstellt werden. Auch entsprechende Energiezonen etwa in den Bergen sind denkbar. Holz stellt eine wichtige Ergänzung dar; vor allem in Wärmefragen. Anderes, etwa den Bau neuer AKWs, erachte ich als unrealistisch; heute liesse sich kaum jemand finden, der ein AKW bauen würde auch die Materialien dafür wären schwer aufzutreiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen