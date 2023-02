Auf Abfall abgesehen Füchse streunen durch die Dulliker Wohngebiete und verteilen Müll in den Quartieren – Jetzt appelliert die Gemeinde an die Bevölkerung Die Gemeinde zählte in den vergangenen Monaten zunehmend Füchse in den Wohnsiedlungen. Mit ein Grund: Offenbar sind Tiere gefüttert worden. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 27.02.2023, 12.00 Uhr

Der Fuchs treibt in Dulliken sein Unwesen und verbreitet Unrat in den Quartieren. (Symbolbild) Marcel Siegrist

In den vergangenen Monaten wurde in Dulliken ein starker Anstieg an herumstreunenden Füchsen verzeichnet. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde ist es bereits zu diversen Begegnungen mit «erstaunlich zutraulichen Tieren» gekommen.

Die Vierbeiner mit rotem Fell verursachen laut der Gemeinde «wüste Verschmutzungen durch aufgerissene Kehrichtsäcke». Dabei verteilen sie die Abfälle grossflächig in den Wohngebieten, was nicht nur optisch, sondern auch in der Nase aufstösst.

Michael Steiner, der Gemeindeschreiber von Dulliken. (Archivbild) zvg

Laut Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken, wurde die Kehrichtsituation zu einem offensichtlichen Problem. Er selbst traf auf seinem Arbeitsweg bereits auf «zerfledderte Abfallsäcke». Dies sei nicht nur für die Anwohnenden unzumutbar, sondern auch für die Mitarbeitenden des Werkhofs, deren Arbeit durch die Füchse erschwert werde.

Fütterungen werden der Wildhut gemeldet

Die Zunahme herumstreunender Wildtiere wird oft auf tierliebende Anwohnende zurückgeführt. Diese füttern die Allesfresser. Die Geste sei zwar gut gemeint, «doch verlieren die Wildtiere so mehr und mehr ihren natürlichen Trieb zum Jagen». Dadurch würden sie in Wohnquartieren heimisch, «entgegen den Gesetzen der Natur», wie die Gemeinde festhält.

Laut Andreas Spathelf, Bereichsleiter der Bauverwaltung Dulliken, sind Fälle von Fütterungen bekannt. Diese wurden dem zuständigen Wildhüter gemeldet.

In der Publikation ist ein Aufruf der zuständigen Kommission an die Anwohnenden aufgeführt: «Wir bitten Sie (...), die Fütterung der Füchse, welche gesetzlich verboten ist, zu unterlassen.» Ausserdem soll der Kehricht in den Wohngebieten erst am Morgen des Abfuhrtages vor die Haustüre gestellt werden. Dies diene nicht nur den Anwohnenden, sondern auch den Vierbeinern.

Fütterungen bringen Leid für Mensch und Tier

Gemäss der Gemeinde kann das Eindringen der Füchse in den Wohnraum für die Menschen und ihre Haustiere gefährlich werden. Beispielsweise erinnert sich Michael Steiner an ein Ereignis, bei dem ein Fuchs einen Hasen aus seinem Käfig holte. Die Wildtiere sind dazu fähig, Käfige anzuheben, falls diese nicht im Boden verankert sind.

Füchse sind Kulturfolger, die in der Nähe des Menschen und damit sogar inmitten von Grossstädten ihr Auskommen finden. (Symbolbild) Axel Schmidt/Keystone

Doch das Füttern der Wildtiere bringt auch gravierende Probleme für diese mit sich: Neben der steigenden Jagdunfähigkeit der Füchse häufen sich laut Mitteilung auch Fälle von Zusammenstössen mit Fahrzeugen: Dadurch würden die Tiere allzu oft verenden.

