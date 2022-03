Gemeinderat Trimbach: Schutznetze entlang Baslerstrasse

Auch Videoüberwachung Gemeinderat Trimbach handelt: Er beschliesst Installation von Steinschlagnetzen zum Schutz der Baslerstrasse Genug abgeklärt: Der Gemeinderat Trimbach gibt grünes Licht für die Errichtung von Schutznetzen. Modelle zeigen ein Risiko über dem Toleranzwert. Und auch mit Videoüberwachung im öffentlichen Raum befasst sich der Rat. Noël Binetti Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Der Wald leidet, dadurch wird die Baslerstrasse von Felsstürzen bedroht: Nach einem neuen Gutachten will der Gemeinderat handeln und Netze installieren. Patrick Lüthy (Archiv)

Der Wald oberhalb der Baslerstrasse in Trimbach hat in den letzten Jahren gelitten. Gewisse Flächen des Bannwaldes sind in einem schlechten Zustand. Das kann für Menschen, Gebäude oder Fahrzeuge zur Gefahr werden. Denn: Der Wald in diesem steilen und mit Felsbänken durchzogenen Bereich hat eine natürliche Schutzfunktion inne.

Die Gefahr ist schon länger bekannt: Im Rahmen der Ortsplanungsrevision erstellte die Gemeinde Trimbach 2019 eine Gefahrenkarte. Diese zeigt auf, wie häufig ein Ereignis eintreten und wie gross der mögliche Schaden sein kann. Gemeinsam mit der Firma Holinger AG aus Olten ermittelte die Gemeinde in der Folge die konkreten Gefahren entlang der Baslerstrasse.

Im letzten Frühling hielt der Gemeinderat in einem Bericht fest, dass an der entsprechenden Stelle dringender Handlungsbedarf besteht. Die Strasse, aber auch einige darunterliegende Gebäude, befänden sich in einem potenziellen Felssturzgebiet.

Gefahr durch mögliche Felsstürze an der Baslerstrasse in Trimbach. Patrick Lüthy (Archiv)

Erosion und Starkregen machen Hang gefährlich

Mehrere Sitzungen und Besichtigungen vor Ort führten zu einem Massnahmenplan für den Abschnitt zwischen Dorfeingang (von Richtung Olten) und Kreisel. Schon damals war klar: Der Klimawandel, trockener Boden und einsetzende Erosion setzen dem Hang verstärkt zu. Im April 2021 sagte Gemeindepräsident Martin Bühler: «Wir befinden uns noch auf einer hohen Flughöhe. Welche Massnahmen wo nötig sind, muss nun in einem zweiten Schritt herausgefunden werden.»

Dieser zweite Schritt ist jetzt erfolgt; die Firma Holinger aus Olten hat ihre Ergebnisse dem Gemeinderat unterbreitet. In einem Bericht zur letzten Sitzung schreibt nun der Gemeinderat: «Die Abklärungen zeigen, dass Schutznetze entlang der gefährdeten Hanglagen installiert werden müssen.» Deshalb habe der Rat einstimmig beschlossen, einen Kredit über knapp 458'000 Franken als gebundene Ausgabe auszulösen.

Die alten Schutzvorrichtungen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Patrick Lüthy (Archiv)

Auf Anfrage erklärt Martin Bühler: «Die Gemeinde finanziert diese Kosten vorgängig.» Anschliessend würden rund 80 Prozent der Ausgaben von Bund und Kanton übernommen. Die Kostenübernahme für entsprechende Schutzvorrichtungen in Gefahrenzonen seien im Gesetz geregelt. Der definitive Beitrag, welcher die Gemeinde Trimbach an die Schutzvorrichtung leisten muss, dürfte also bei etwas mehr als 90'000 Franken liegen.

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach Bruno Kissling

«Glücklicherweise ist es bisher zu keinen Vorfällen gekommen», führt Bühler aus. Und er ergänzt: «Wir möchten von jetzt an kein weiteres Risiko eingehen und sofort handeln». Die errechneten Modelle hätten gezeigt, dass die Chance eines eintretenden Unglücks an dieser Stelle über dem tolerierbaren Wert läge. «Deshalb hat der Gemeinderat nun grünes Licht für die Errichtung der vorgeschlagenen Schutznetze gegeben.»

Die Anträge zur Rückerstattung durch Kanton und Gemeinden solle anschliessend erfolgen, «damit nicht unnötig Zeit verstreicht», so der Gemeindepräsident.

Rat berät Reglement zur Videoüberwachung

Im Ausblick auf die nächste Gemeinderatssitzung vom Dienstag, 8. März, ist das Reglement Videoüberwachung traktandiert. Gemeindepräsident Bühler erklärt am Telefon: «In der Vergangenheit kam es rund um das Mühlemattschulhaus wiederholt zu mutmasslichen Drogendeals.» Auch Littering und Vandalismus sei ein Thema, zeitweise würden sich Leute aus der Bevölkerung nicht sicher fühlen, wenn sie diesen Ort zu Abendstunden frequentieren.

Martin Bühler will dem Rat nun die Beratung zu diesem Thema beantragen. Denn:

«Sollte sich zeigen, dass eine entsprechende Überwachung erwünscht ist, kann der Rat diese Entscheidung nicht in Eigenregie beschliessen.»

Die Debatte soll nun zeigen, ob und an welchen öffentlichen Orten eine Videoüberwachung sinnvoll sei. Danach müsste der Vorschlag zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet werden», so Bühler.

Ziel sei es, die entsprechenden Evaluationen bis Ende Jahr durchzuführen. Zwar existiert für Trimbach bereits eine gemeinderätliche Verordnung zum Thema. «Diese entspricht aber nicht mehr den heutigen Anforderungen im Hinblick auf das geltende Datenschutzgesetz», erklärt Martin Bühler.

