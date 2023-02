Dulliken: Vorwürfe gegen Sozialregion in öffentlichem Chat

Asylunterkunft Leben Geflüchtete aus der Ukraine in Dulliken in kalten Räumen? In einer öffentlichen Chatgruppe werden Vorwürfe gegen die Sozialregion erhoben In einer für alle zugänglichen Chatgruppe wird den Verantwortlichen der Sozialregion Oberes Niederamt mangelnde Fürsorge angelastet. Zudem werde man bei Anliegen mit schroffen Antworten abgekanzelt. Was ist da dran? Eine Spurensuche. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.02.2023, 04.00 Uhr

Manfred Schoger aus Olten lancierte im März 2022 eine Whatsapp-Gruppe für Geflüchtete aus der Ukraine. «Meine Ziel war es, dass sich darin Leute aus der Ukraine in der Region Olten und darüber hinaus austauschen oder gegenseitig unterstützen können.»

Die Gruppe wurde zum Selbstläufer: Aktuell verfügt sie über 189 Mitglieder. «Die Gruppe ist offen, wer dabei ist, kann andere einladen, immer wieder treten auch Leute aus», erklärt Schoger auf Anfrage. Schwere Anschuldigungen oder Beiträge unter der Gürtellinie würden nicht toleriert und entsprechende Leute entfernt. «Das ist auch schon vorgekommen.»

Egal ob ein Bett zu verschenken ist oder ein ukrainischer Event stattfindet: Hier erfahren Betroffene davon und können sich mitteilen. Nun tauchten letztes Wochenende in der Gruppe Vorwürfe auf. Demnach habe sich die zuständige Sozialregion Oberes Niederamt (SON) nicht korrekt gegenüber den Bewohnenden einer Asylunterkunft in Dulliken verhalten. Von Räumen mit zehn Grad Zimmertemperatur ist die Rede. Und dass bei der Bitte um eine Reparatur der Heizung die Antwort der SON sinngemäss lautete: Man solle doch froh sein, dass man überhaupt ein Dach über dem Kopf habe.

Niemand daheim? Türklingel der Unterkunft für Geflüchtete in Dulliken. Die Liegenschaft wird von der Sozialregion Oberes Niederamt langfristig gemietet. nob

Elf vom Krieg geflüchtete Erwachsene und zwei Kinder aus der Ukraine leben im Moment im fraglichen Gebäude an der Niederämterstrasse in Dulliken. Das Haus verfügt über drei Etagen und dient der SON, zu der neben Dulliken auch Lostorf, Obergösgen und Starrkirch-Wil zählen, bereits seit Jahren als Asylunterkunft. Eigentümerin ist eine Immobilienfirma mit Sitz in Dulliken.

Dulliken ist die der Leitgemeinde der SON. Auf Anfrage erklärt Gemeindeschreiber Michael Steiner: «Für diese Liegenschaft besteht ein langjähriger Mietvertrag. Vor dem Krieg in der Ukraine war eine Phase, in der weniger Geflüchtete untergebracht werden mussten.» Doch seit Kriegsbeginn seien in diesem Gebäude Leute aus der Ukraine domiziliert. Zu Beginn hätten Gastfamilien noch eine grössere Rolle gespielt.

Michael Steiner, Gemeindeschreiber Gemeinde Dulliken. zvg

«Momentan geht es in die Richtung, dass die Sozialregionen weitere Geflüchtete aus den kantonalen Strukturen übernehmen sollen. Die Gemeinden sind darum angehalten, nach weiterem Wohnraum zu suchen. Doch das ist aktuell nicht einfach», sagt Steiner.

Zu den Vorwürfen in besagter Whatsapp-Gruppe äussert er sich nicht. Steiner verweist auf die SON, die für die Zuweisungen und Betreuung der Geflüchteten zuständig ist. Er weiss aber, dass es in der Arbeit mit Geflüchteten zu Spannungen kommt.

Heizung wurde am Montag repariert

Jeanette Dinkel ist Fachbereichsleiterin für Asyl-Sozialhilfe bei der Sozialregion. Sie ist für die Koordination und für die Unterbringung Geflüchteter zuständig. Wer ihr gegenwärtig ein E-Mail schickt, erhält eine automatisierte Antwort in deutscher Sprache: «Zurzeit erhalten wir viele Anfragen und Mitteilungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung vieler Personen.» Man bemühe sich, innerhalb maximal 48 Stunden allfällige Abklärungen zu treffen und zu antworten. Bei der SON ist offensichtlich viel los.

Jeanette Dinkel von der Sozialregion Oberes Niederamt SON. Franz Beidler

Auf Anfrage erklärt Dinkel am Telefon: «Das Gebäude in Dulliken ist eingerichtet wie die anderen Asyl-Liegenschaften der SON auch.» Die Zuteilungen seien gemäss kantonaler Weisung erfolgt.

Auf die Vorwürfe aus dem eingangs erwähnten Chat angesprochen, verteidigt Dinkel die SON. Sie sagt: «Ich habe Kenntnis davon, dass am vergangenen Sonntag in einem der Zimmer an der Niederämterstrasse die Heizung nicht funktionierte. Am Sonntag war ich tatsächlich nicht in der Nähe von Olten, doch am Montagvormittag wurde die Reparatur in die Wege geleitet.» Ein Handwerker habe den Auftrag für den Nachmittag erhalten.

Und was ist an den Aussagen dran, wonach den Bewohnenden von der SON fehlende Dankbarkeit vorgeworfen wird? Jeannette Dinkel weist diesen Vorwurf so zurück. Die erwähnten Aussagen stünden nicht im gleichen Zusammenhang. Sie sagt: «Ganz viele der Betroffenen zeigen grosse Dankbarkeit dafür, dass sie aufgenommen wurden. Dafür, dass sie bei Anliegen auf uns zukommen können und wir ihnen helfen.» Bei Krankheit würden die Leute versorgt und auch in anderen Belangen unterstützt.

Dolmetscherin verfügbar, geschlossene Fensterläden

Gefragt, wie der Kontakt zwischen der SON und den untergebrachten Leuten organisiert ist, sagt Dinkel: «An zwei Tagen in der Woche können sie bei uns vorbeikommen.» Ansonsten treffe man sich, wenn etwas vorliege. Und: «Telefonisch sind wir beinahe täglich erreichbar. Zudem haben wir eine Dolmetscherin aus der Gemeinde, die für die Leute aus der Ukraine fast rund um die Uhr erreichbar ist. So können wir uns verständigen.»

Dinkel ergänzt, dass es auch immer wieder Leute gebe, denen nichts genüge. Manchmal bestehe eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung der Geflüchteten und dem Angebot der Sozialregion. Doch konkret will sie sich nicht weiter zu den Vorwürfen aus der Chatgruppe äussern. Sie sagt: «Wenn man ein Problem hat, kann man jederzeit zu uns kommen.» Und: «Auch konstruktive Kritik darf man bei uns anbringen.»

Bleibt zu: Bei einem Besuch bei der SON-Liegenschaft öffnet niemand die Türe. nob

Bei einem Besuch vor Ort öffnet an der Niederämterstrasse niemand die Türe. Immerhin: Am Briefkasten ist derselbe Name angebracht, der im Chat mit den Vorwürfen in Zusammenhang steht. Der Garten wirkt unbelebt. In einem der Zimmer brennt Licht, doch niemand reagiert auf die Klingel. Mehrere Fensterläden sind geschlossen. Hinter dem Gebäude parkt ein Auto deutscher Bauart mit georgischem Kennzeichen. Zu den im Raum stehenden Vorwürfen kann heute nichts weiter in Erfahrung gebracht werden.