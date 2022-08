Anti-Atomkraft: Velo-Demo macht Halt vor dem KKG in Däniken

Anti-Atomkraft Anti-Atom-Velo-Demo macht Halt vor dem KKG in Däniken – Teilnehmende fordern Ausstieg aus der Technologie Inspiriert von den Anti-AKW-Velotouren in Deutschland gibt es auch in der Schweiz Velo-Demos in Form mehrtägiger Touren. Am Wochenende wurde Halt im Niederamt gemacht. Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klare Botschaft vor dem KKG in Däniken: Die Teilnehmenden der Velo-Demo fordern den Ausstieg aus der Atom-Technologie und ein Abschaltdatum für die Schweizer Atomkraftwerke. zvg

Eine der Fahrradkundgebungen startete am Samstag beim 2019 stillgelegten AKW Mühleberg im Kanton Bern, von wo die Demonstrierenden «Abschaltluft» mit auf den Weg zu den anderen Atomkraftwerken (AKW) nahmen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Von da radelte die Gruppe via «Graben» – ein einstiger potenzieller Standort für ein AKW – nach Langenthal. Die zweite Etappe am Sonntag folgte dem Radweg nach Däniken, zum Eingang des KKG in Däniken. «Bei einer Kundgebung wurde dem Betriebsleiter in einem Weckglas die von Mühleberg mitgebrachte Abschaltluft sowie ein symbolischer Abschaltknopf überreicht», heisst es in der Mitteilung weiter.

Solothurner Regionalgruppe engagiert sich

Organisiert wurden die Velo-Demos durch den Verein Nie wieder Atomkraft (NWA), der über mehrere Sektionen verfügt. Zu NWA Solothurn zählen rund 150 aktive und passive Mitglieder.

Im Anschluss an die Aktion in Däniken führte die Regionalgruppe im Kulturzentrum Takatuka ihre Mitgliederversammlung durch: «14 engagierte Mitglieder diskutierten intensiv darüber, wie die Bedeutung der Abschaltung sowie das Neubauverbot von AKWs wieder ins Bewusstsein aller gebracht werden kann», heisst es dazu. Danach wurde der «Gösgen-Film» gezeigt, ein Film über die Volksbewegung gegen Atomkraftwerke aus dem Jahr 1978:

«Alle Anwesenden waren äusserst erstaunt über die Verlogenheit der Behörden und die Brutalität der Polizei gegenüber den Demonstrierenden von damals.»

Am Montagmorgen ging die Velotour weiter nach Brugg, wo beim eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI eine Mahnwache abgehalten wurde, die an das Reaktorunglück von 2011 in Fukushima erinnerte. Die fahrende Demo setzte sich laufend aus anderen Teilnehmenden zusammen. In Brugg stiess die Gruppe auf eine weitere, die in Deutschland gestartet ist. Von dort führt die Tour weiter durch die Schweiz und zurück nach Deutschland.

In der Medienmitteilung schreiben die Initianten: «Die Initiative für die Aufhebung des Neubauverbotes von Atomkraftwerken will von all den Problemen nichts wissen». AKWs seien nicht CO 2 neutral. Bei der Gewinnung des Urans würden Unmengen fossile Energien gebraucht. Und:

«Besonders CO 2 -belastet ist der Beton, der für den Bau in riesigen Mengen gebraucht wird. Aber auch der Bau von Endlagern, der noch lange nicht gelöst ist.»

Es gebe weltweit noch kein intaktes Endlager; jedoch Unmengen an strahlendem Abfall. «Das stellt ein riesiges Problem dar», schreibt die Regionalgruppe der NWA in ihrer Mitteilung. Und weiter:

«Es geht um eine Million Jahre, während derer der Atommüll der Brennstäbe für Lebewesen gefährlich strahlt. Der Krieg in der Ukraine zeigt zudem deutlich, dass aus zivilen Atomanlagen Bomben werden können.» (mgt/otr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen