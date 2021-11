«Ansichtssache» Sie malt die kleinen Dinge ganz gross: Jeannette Lerch lädt zu ihrer neuen Ausstellung in Lostorf Die Künstlerin zeigt in ihrer Galerie Darkoum in Lostorf ab Sonntag Werke, die sie während der Corona-Zeit geschaffen hat. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Jeannette Lerch zeigt ihre während der Corona-Zeit gemalten Bilder in der eigenen Galerie Darkoum in Lostorf. Patrick Lüthy

Betritt man Jeannette Lerchs malerische Galerie in Lostorf, fühlt man sich in eine andere Welt versetzt. Die vollständig in marokkanischem Stil gehaltenen Räumlichkeiten mit den imposanten Rundbögen heben sich bereits von aussen betrachtet von der Umgebung ab. Erdiges Rot wechselt sich mit belebendem Gelb ab – die Künstlerin hat ein Stück Nordafrika nach Lostorf gebracht, denn jedes einzelne Bauteil der Galerie stammt aus Marokko.

Verwunderlich ist dies jedoch nicht, lebt doch die Künstlerin seit rund 30 Jahren zeitweise auch in Marokko.

«Die Galerie habe ich für Menschen geschaffen, die der Kunst auf feinfühlige Weise begegnen wollen.»

Dabei legt Lerch ein besonderes Augenmerk darauf, Kulturen miteinander zu verbinden und Synergien, die daraus entstehen, hervorzuheben. «In meiner Galerie sollen sich Kulturen auf befruchtende Art begegnen und miteinander in den Dialog treten können.»

Insbesondere die Kraft von Frauen, welche sich zusammentun, um am selben Strick zu ziehen, liege ihr am Herzen. Im Rahmen ihrer Ausstellung, welche vom Sonntag, 7. November bis zum Sonntag, 5. Dezember ihre Türen öffnet, findet deshalb auch ein Event der besonderen Art statt:

«Am 27. November werden eine Orientalische Tänzerin, eine Flamencotänzerin sowie eine Flamencosängerin gemeinsam auftreten.»

Begleitet werde das unkonventionelle Trio von einem Flamenco-Gitarristen sowie von drei orientalischen Musikern.

Realismus trifft auf Surrealismus

In ihrer aktuellen Ausstellung – die letzte liegt aufgrund der Pandemie zwei Jahre zurück – zeigt Lerch alle ihre «Corona-Bilder». «Corona hat mich gezwungen, zu Hause zu bleiben und Sachen zu zeichnen, welche direkt vor meiner Haustüre heimisch sind.» Realismus trifft auf Surrealismus Die Künstlerin mit Jahrgang 1948 hat sich deshalb darauf konzentriert, kleine, auf den ersten Blick eher unscheinbare Pflanzen zig-fach vergrössert zu malen. «Betrachtet man beispielsweise eine gemeine Nieswurz in einer vergrösserten Version, dann kann sie es locker mit einer Orchidee aufnehmen.»

Im Zuge ihrer Malerei beschäftigte sich Lerch auch mit den Bedeutungen dieser Pflänzchen im Mittelalter. «Damals wurden unsere heimischen Pflanzen nicht selten als Medizin verwendet.» Etwas, was mittlerweile leider fast komplett vergessen gegangen sei. Eines der Bilder, welches die Künstlerin besonders mag, zeigt Haselnüsse und handelt vom «Werden und Vergehen».

Zoom: Lerchs Blick führt die Betrachtung nah ran. Patrick Lüthy

«Auf jedem meiner Bilder geschieht etwas»,

erklärt Lerch, welche mit den beiden Kunststilen Realismus und Surrealismus spielt.

Zurück an die Pinsel

Aber nicht nur die heimische Flora diente Lerch in der Coronazeit als Modell, auch Tiere sind auf ihren Bildern abgebildet. «Abira ist im Bilde» heisst eines ihrer Gemälde, auf denen ein hellwach dreinblickendes Eichhörnchen zu sehen ist. Dabei ist Abira nicht irgendein Eichhörnchen, sondern dasjenige, das regelmässig um das Zuhause Lerchs herumstreife. «Ich fange bei meinen Tierbildern stets mit den Augen an.» Nur wenn das Wesen, welches zu entstehen im Begriff ist, quasi von der Leinwand zurückschaue, sei sie zufrieden und könne weiterarbeiten; wenn nötig arbeite sie stundenlang an den Augen, bis diese genauso seien, wie sie es will.

Dabei war Lerch nicht immer so selbstbewusst mit dem Pinsel am Werk. «Als junge Frau malte ich bereits eine Zeit lang, hatte jedoch den Eindruck: Ich habe nichts auszusagen.» Kunst übte sie dennoch aus, aber als Keramikerin. «30 Jahre habe ich auf diesem Beruf gearbeitet und habe es geliebt.»

Irgendwann wurden ihr jedoch die mehrere Kilogramm schweren Tonklumpen zu schwer und sie musste ihren Traumberuf aufgeben. Dies war der Moment, in welchem sie wieder zu ihren Pinseln griff, die sie über all die Jahre aufbewahrt hatte. «Pinsel sind das wertvollste einer Künstlerin überhaupt, ich habe stets Sorge dazu getragen.» Und damals, mit mittlerweile 60 Jahren, wusste sie:

«Jetzt habe ich was zu sagen!»

Und mit diesem neuen Selbstbewusstsein wird sie auch weitere künstlerische Arbeiten angehen.



Blick in die Ausstellung «Ansichtssache», in der Galerie Darkoum in Lostorf. Patrick Lüthy

Hinweis: Die Ausstellung «Ansichtssache» dauert vom Sonntag, 7. November, bis Sonntag 5. Dezember 2021, in der Galerie Darkoum, Lostorf.