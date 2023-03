Anlass fällt aus Weil helfende Hände fehlen: Kinderkleiderbörse in Trimbach findet diesen Frühling nicht statt Seit Jahren führt der Elternverein Trimbach im Frühling und im Herbst eine in der Region beliebte Kinderkleiderbörse durch. Nun wurde der Anlass im ersten Halbjahr abgesagt – für die Ausgabe vom Herbst besteht weiter Hoffnung. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 06.03.2023, 17.00 Uhr

Die Kinderkleiderbörse im Mühlemattsaal in Trimbach erfreute sich in der Vergangenheit grosser Beliebtheit. Bild: zvg

Der Elternverein Trimbach organisiert zwei Mal im Jahr eine Kinderkleiderbörse im Mühlemattsaal. Selbst während der Corona-Pandemie fanden die Anlässe wie gewohnt statt. Nun fällt die Frühlings-Börse aber ins Wasser. Der Grund: Im Organisationsteam gab es mehrere Abgänge und nicht genügend Ersatz. Von den ursprünglich sechs Mitgliedern möchten gleich vier ihr Ämtli abgeben.

Trotz mehrerer Aufrufe im Netz liessen sich nicht genügend Helfende finden. «Viele haben angeboten, an der Börse zu helfen, wollten jedoch nicht ins Organisationsteam», sagt Daniela Steiner vom Organisationsteam. Darum könne der Anlass im Frühling leider nun nicht stattfinden.

Optimismus für die Herbstausgabe

Mittlerweile haben sich zwei Personen gemeldet. Für die Ausgabe im Frühling war das aber zu knapp. Anders sieht die Situation im Herbst aus. «Da wir zwei neue Mitglieder gefunden haben, haben wir uns dazu entschlossen, die Herbstbörse durchzuführen», sagt Steiner. Diese soll am 15. und 16. September wie gewohnt im Trimbacher Mühlemattsaal stattfinden.

Trotzdem sei der Verein weiter auf der Suche nach neuen Organisatorinnen und Organisatoren. Mindestens zwei weitere Personen wären wünschenswert, meint die für das Organisationsteam zuständige Daniela Steiner. Denn für die Kinderkleiderbörse braucht es viele helfende Hände.

Rund 7000 Artikel werden durchschnittlich an der Kinderkleiderbörse in Trimbach angenommen. Etwas mehr als die Hälfte werde jeweils auch verkauft. Neben Kleidern können auch Spielsachen verkauft werden. Über 100 Verkäuferinnen und Verkäufer nahmen jeweils an den Börsen teil.

Im vergangenen Herbst fand die verkleinerte Kinderkleiderbörse in der Mühlemattturnhalle statt. Bild: zvg

Ersatz gibt es in Lostorf

Im vergangenen Herbst konnten lediglich 4700 Artikel von 75 Verkäuferinnen und Verkäufern angenommen werden. «Mehr konnten wir nicht nehmen, da wir lediglich in der Turnhalle Platz zur Verfügung hatten», sagt Steiner.

Aufgrund des damaligen Impfzentrums musste der Elternverein ausweichen. Im kommenden Herbst steht dem Verein aber wieder der ganze Mühlemattsaal zur Verfügung. Damit sollte es zu keinen Platzproblemen kommen. «Wir hoffen, dass wir genügend Verkäuferinnen und Verkäufer haben, um den Saal mit Kleidern und Spielsachen füllen zu können», sagt Daniela Steiner.

Wer nicht bis im Herbst warten will, um seine Kinderkleider zu verkaufen oder welche zu erstehen, kann nach Lostorf gehen. Dort organisiert die Interessensgemeinschaft Eltern und Erzieher Lostorf am 18. März in der Dreirosenhalle eine Kinderkleiderbörse.

