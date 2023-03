Schönenwerd: Gibt es in der Gemeinde ein Problem mit Hunden?

Anfeindungen Hundekot, ein verletzter Schwan und Vorurteile bei Hunderassen: Hat Schönenwerd ein Hunde-Problem? Rund 400 Hunde sind in der Niederämter Gemeinde registriert. In letzter Zeit häuften sich Vorfälle rund um die Vierbeiner und deren Halterinnen und Halter: liegengelassener Hundekot, ein gebissener Schwan im Bally-Park und anonyme Post in einem Briefkasten. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Immer wieder heisst es, dass Hunde treue Begleiter und die besten Freunde des Menschen seien. Doch nicht alle scheinen gleich viel Gefallen an den Vierbeinern zu finden: Erst kürzlich wurde in einem Leserbrief in dieser Zeitung die aktuelle Lage diesbezüglich in Schönenwerd aufgegriffen. Per anonymem Brief wurde demnach eine im Quartier lebende Person, die einen Hund hält, «von Anwohnern» darauf hingewiesen, dass man «keine Kampfhunde in unserer Nachbarschaft» wolle.

Wird mitunter als «Kampfhund» betrachtet: englische Dogge. Bild: zvg

Solche Vorurteile seien für Hundehaltende besonders schlimm, gerade wenn man sie nicht offen darauf anspreche, sagt die betroffene Person. Ihren Namen möchte sie nicht mehr in der Zeitung lesen. Sie sagt aber: Der im Brief erwähnte Hund, eine alte englische Dogge, sei stets angeleint. Und: «Wir wissen, wie man Hunde halten muss und wir gehen auch in die Hundeschule.» Dazu komme, dass die Hunderasse nicht auf der Liste ist, für die es eine Haltebewilligung braucht.

Gemäss Verordnung aus dem Solothurner Gesetz über das Halten von Hunden dürfen folgende Rassen und ihre Kreuzungen nur mit Bewilligung erworben, gehalten, gezüchtet und gehandelt werden: Bullterrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dobermann, Dogo Argentino und Fila Brasileiro.

Oft sind nicht Listenhunde das Problem

Führt das Aussehen gewisser Hunderassen also zu Vorurteilen? Wir haben bei Lee Imdorf, Inhaber und Geschäftsführer des First Heimtierfachcenters und einer Hundeschule in Dulliken, nachgefragt. Ihm sei das Problem von solchen Vorurteilen bekannt. Es sei gewissermassen auch ein «Klischee.» Imdorf selbst ist Coach, Hundezüchter, Ausbildner und Hundeführer für den Bund (Polizei) und Security. Er habe noch nicht mit vielen Listenhunden gearbeitet, die verhaltensauffällig waren.

Vielmehr müsse man auf kleine Hunde ein Auge werfen. Sie brauchen genauso wie die grossen Vierbeiner eine umfassende Erziehung. Wie soll man aber mit solchen Kampfhund-Vorurteilen umgehen? Imdorf rät betroffenen Personen, das Gespräch zu suchen und die Situation zu klären. Dies sei aber, erfahrungsgemäss, nicht immer einfach; weil die Fronten schon so verhärtet seien, dass ein persönlicher Austausch kaum mehr möglich sei.

Auch Hundekot gibt immer wieder zu reden

Hundekot unerwünscht: ein am Zaun angebrachtes Schild in Schönenwerd. Bild: zvg

Doch nicht nur die Angst vor Kampfhunden gibt in Schönenwerd zu reden. Auch Hundekot, der von Hundehalterinnen- und -haltern nicht aufgehoben wird. Auf Social Media kursieren in einer öffentlichen Schönenwerder Gruppe Meldungen zum Thema. In einem Beitrag heisst es: «Wir mögen Hunde, aber nicht deren Hinterlassenschaften. Darum: Sei kein Schwein und pack das Häufchen ein!»

Auch diese Problematik ist Lee Imdorf nicht unbekannt. Ihn störe es auch stets, wenn er beim Gassigehen mit seinen Hunden in den Kot fremder Vierbeiner trete. Es gebe leider immer wieder «schwarze Schafe», auch unter den «Hündelern». Bei einem solchen Verhalten müsse man sich nicht wundern, wenn es Leute gebe, die keinen Gefallen an Hunden hätten.

Schwan im Ballypark von Hund gebissen

Und auch ein weiterer Vorfall in Schönenwerd beschäftigt die Bevölkerung: Anfang März berichtete das Pendlermedium «20 Minuten» vom Jungschwan Moon, der im Bally-Park in Schönenwerd verletzt aufgefunden worden ist und vom Verein IG Rettung und Erhaltung Gefiederheimat Safenwil aufgenommen wurde. Auf Anfrage erklärt Dora Wilhelm, Kassierin beim Verein, man habe zuvor die Bewilligung vom Wildhüter und vom Kanton erhalten, um den Schwan aufnehmen zu können, da der Verein keine Auffangstation sei.

Der verletzte Schwan Moon. Bild: zvg

Eine Ärztin habe einen Hundebiss diagnostiziert, sagt Wilhelm. Mittlerweile gehe es Schwan Moon aber besser. Die Bisswunde ist verheilt. Lediglich der Bruch brauche noch etwa zwei Wochen, bis auch er verheilt sei. Jetzt klärt der Verein noch mit dem Veterinäramt ab, wann der Schwan wegen der aktuellen Vogelgrippe wieder freigelassen werden darf.

Auch Lee Imdorf vom First Heimtierfachcenters und der Hundeschule in Dulliken kennt den Vorfall. «Das ist eine absolute Schweinerei», sagt er. Denn im ganzen Bally-Park gilt für Hunde eine Leinenpflicht.

Das gilt für Hundehalterinnen- und -halter Zwischen dem 1. April und dem 31. Juli herrscht im Kanton Solothurn eine generelle Leinenpflicht für alle Hunde, so schreibt es das Amt für Landwirtschaft. Denn während dieser Monate bringen viele Wildtiere ihre Jungen zur Welt. Um sowohl die Mutter- wie auch die Jungtiere in dieser Zeit zu schützen, müssen Hundehalter ihre Tiere an der Leine führen. Gilt die Leinenpflicht also nur in diesen vier Monaten? Nein. Das Amt für Landwirtschaft schreibt weiter vor, dass ganzjährig «eine generelle Leinenpflicht für einzelne Hunde» bestehe, «wenn sie nicht unter ständiger Kontrolle gehalten werden können». Diese Leinenpflicht gelte insbesondere dann, «wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie unberechtigterweise jagen oder wildern». Im Jahr 2008 wurde der obligatorische Sachkundeausweis für Halterinnen und Halter eingeführt. Die Idee dahinter: Der Kurs sollte zu weniger Bissvorfällen führen. Doch neun Jahre nach der Einführung wurde 2016 der obligatorische Kurs auf Bundesebene wieder abgeschafft, da die Bissvorfälle dadurch nicht abgenommen haben.

Noch keine Vorfälle bei der Gemeinde bekannt

Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin. Bild: Bruno Kissling

Was ist bei der Gemeinde Schönenwerd zur aktuellen Hunde-Situation bekannt? «Bei uns auf der Gemeinde sind bis jetzt keine Reklamationen betreffend Hunde und Hundekot eingegangen», sagt Charlotte Shah-Wuillemin. Auch sonst seien keine Vorfälle bekannt.

Die Gemeindepräsidentin hat aber Kenntnis davon, dass in den sozialen Medien aktuell das Thema Hundekot bei der Feld- und Gartenstrasse behandelt werde. Und was wird von Seiten der Gemeinde gegen liegengelassenen Hundekot unternommen? Shah-Wuillement: «Wenn unsere Werkhofangestellten auf dem Gemeindegebiet Kot sehen, nehmen sie diesen zusammen.»

