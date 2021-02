Amtsgericht Seine Festnahme hatte für Schlagzeilen gesorgt: Italiener wird nun wegen Vergewaltigung seiner Frau verurteilt Das Amtsgericht Olten-Gösgen verurteilt einen Italiener wegen Vergewaltigung seiner mittlerweile geschiedenen Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 11 Monaten. Festgenommen wurde er im Februar 2019 in Dulliken.

Hans Peter Schläfli 0 Kommentare 17.02.2021, 18.14 Uhr

Der Grosseinsatz der Polizei in Dulliken im Morgengrauen des 2. Februars 2019 sorgte schweizweit für Schlagzeilen:

Nun wurde der damals wegen häuslicher Gewalt verhaftete Mann durch das Amtsgericht Olten-Gösgen der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung, der Drohung und der einfachen Körperverletzung schuldig gesprochen.

Aufgrund der teilweise konfusen und oft oberflächlichen Aussagen des Opfers war es an der Gerichtsverhandlung für den unbeteilgten Beobachter aber kaum möglich, sich ein klares Bild von den Vorfällen zu bilden. Das war offenbar trotz intensivem Aktenstudium auch beim Gericht teilweise der Fall.

Nur vage Schilderungen des Opfers

Bei einer angeblichen Vergewaltigung im Jahr 2015 sei die Schilderungen des Opfers zu vage und zu wenig konkret gewesen, lautete die Begründung des Freispruchs in diesem Punkt. Die Ansicht der Verteidigung schlug sich also mehrfach im Urteil nieder. So wurde der als Kampfsportler bekannte Mann von der angeblichen sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung freigesprochen, die 2019 kurz vor dem Grosseinsatz der Polizei passiert sein sollte. Dabei kamen dem Beschuldigten die Videokameras zu Hilfe, die er selber in der Wohnung installiert hatte.

Das Gericht kam zur Ansicht, dass die Aufnahmen nur einen verbalen Streit zeigten, aber keine Anzeichen von sexueller Gewalt. Die Bedrohung mit einer schussbereiten Waffe sah das Gericht ebenfalls als nicht bewiesen an, weil die Polizei die fragliche Beretta ungeladen zusammen mit einem leeren und einem abgespitzten Magazin aufgefunden hatte.

Eine sexuelle Nötigung aus dem Jahr 2011, also vor der Heirat des Paares im Dezember 2012, sowie eine Vergewaltigung im Jahr 2013, die in Italien im Elternhaus des Angeklagten beschrieben wurde, sah das Gericht aber als erwiesen an. Dazu kamen die nicht bestrittenen Schuldsprüche wegen Gefährdung des Lebens, weil er seine Ex-Frau heftig gewürgt hatte, wegen einfacher Körperverletzung und Beschimpfung.

Strafe ist milder als gefordert

Die ausgesprochene Freiheitsstrafe liegt mit 2 Jahren und 11 Monaten deutlich unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 6 Jahren und 3 Monaten. Zudem muss der Beschuldigte seiner Ex-Frau Schadenersatz in der Höhe von 2660 Franken für Therapiekosten sowie eine Genugtuung in der Höhe von 15'000 Franken zahlen. Die Privatklägerin hatte eine Summe von 50'000 Franken gefordert.

Trotz des Teilerfolges spricht Rechtsanwältin Eveline Roos von einem frustrierenden Dilemma, in dem sich ihr Mandant nun befinde. Dieser bestehe weiterhin darauf, seine Ex-Frau nie vergewaltigt zu haben. «Wenn er das Urteil trotzdem akzeptiert und dieses rechtskräftig wird, könnte er recht bald nach Italien zurück, da er inzwischen schon mehr als zwei Jahre im vorgezogenen Strafvollzug verbracht hat. Sollte aber eine Partei in Berufung gehen, dann muss er damit rechnen, noch ein weiteres halbes oder sogar ein ganzes Jahr im Gefängnis zu sitzen, bis das Urteil des Obergerichts feststeht.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.