Saison: Süsse Zwetschgen für am Wochenmarkt und im Hofladen

Trotz Frost im Frühling und Hagel: Die lange Hitze beschert den Niederämter Zwetschgenbauern eine süsse Ernte

Die Zwetschgen von André Erni aus Stüsslingen sind in diesen Tagen zur Ernte bereit. Bruno Kissling

Seit einiger Wochen hangen die lilafarbene Zwetschgen an den Bäumen. Erste Sorten sind bereits im Verkauf. Bei den nächsten steht die Ernte in wenigen Tagen an. «Bisher sind wir mit der Ernte zufrieden», sagt der Trimbacher Obstbauer Dominik Hess auf Anfrage. Eine Aussage, die so im Allgemeinen stimmt - jedoch nicht für alle im selben Masse.

Zwar bieten die warmen und trockenen Witterungsbedingungen für die Zwetschgen ein optimales Klima. Trotzdem kann die Menge und Qualität der Früchte wegen der äusseren Bedingungen wie Frost, Hagel oder Trockenheit lokalstark variieren.

Dies sind Erfahrungen, welche in diesem Jahr auch die Obstbauern André Erni aus Stüsslingen und Roman Grob aus Lostorf machen mussten. Die Zwetschgenbäume von Erni litten im Frühjahr unter Bodenfrost: «Wegen eines Kälteschocks stossen meine Bäume bis jetzt Zwetschgen ab.»

Die Obstbäume von André Erni sind mit Netzen von Wind und Wetter geschützt. Bruno Kissling

Die Zwetschgen von Grob erlitten dagegen einen Hagelschaden. «Bei der Ernte der ersten Sorten mussten wir einen Teil der Zwetschgen aussortieren.» Dieser Anteil sei zwar eher klein. Trotzdem beanspruchte die Auslese viel Zeit. Im Guten und Ganzen ist Grob jedoch mit seiner bisherigen Ernte zufrieden.

Zwetschgenbäume litten unter Hitze

Verantwortlich für die gute Ernte sind sommerliche Hitze und Trockenheit, die Pilzbefall verhinderte. Der seltene Regen warf jedoch die gewichtige Frage auf, ob die Bäume und Früchte auch ohne Bewässerung überleben.

In Trimbach und Lostorf wohl nicht. Hier war zumindest eine zeitweise Bewässerung nötig. «Wir bewässerten die Bäume Ende Juli, als sie sichtlich unter der Trockenheit litten», sagt etwa Grob. Regne es in naher Zukunft nicht, müssten die Bäume eventuell im September ein weiteres Mal bewässert werden.

Ob eine Bewässerung nötig ist oder nicht, hängt zu einem grossen Teil von der Bodenbeschaffenheit und dem Alter der Bäume ab. Nicht nötig war es beispielsweise bei Erni. Seine Bäume hätten wegen des tiefgründigen Bodens stets genügend Feuchtigkeit.

Die Zwetschgenbäume von Erni litten unter dem Frost. Bruno Kissling

Der seltene Regen muss aber nicht der einzige Grund für die Bewässerung sein; auch die hohen Konsumentenansprüche spielen mit. Denn bei geringer Bodenfeuchtigkeit wachsen die Zwetschgen nur langsam und werden weniger süss. Diese Zwetschgen sind laut Hess wenig begehrt. «Deshalb ist die Bewässerung - leider - auch in weniger trockenen Jahren fast unumgänglich.»

Verkauf auf dem regionalen Markt

Eine grössere Herausforderung stellte für die Bauern die frühe Ernte dar. Wegen des schönen Sommerwetters fiel diese mitten in die Ferienzeit, was einen grossen Einfluss auf die Verkaufszahlen hatte. Erni und Hess berichten davon, dass viele Kundinnen und Kunden in diesem Jahr in den Sommerferien waren. In dieser Zeit lief das Geschäft nur mässig. Der Verkauf habe erst wieder nach den Ferien angezogen.

Allgemein gilt: «Viele Kundinnen und Kunden sind erstaunt, dass bereits Zwetschgensaison ist», so Erni. Bisher haben jedoch alle ihre Zwetschgen verkaufen können.

Wengen lokalem Markt nur wenig Konkurrenz

Fast sämtliche Zwetschgen aus der Region werden auf dem lokalen Wochenmarkt oder in den Hofläden vertrieben. Hier bedienen die Obstbauern mehrheitlich Kundinnen und Kunden, die auf saisonale und regionale Früchte Wert legen.

Da die Kirschensaison rasch vorbei war und Beeren nicht zum selben Zweck wie Zwetschgen gebraucht werden, machen ihnen andere Früchte kaum Konkurrenz. Denn von exotischen Sommerfrüchten sei man im Hofladen oder auf dem Wochenmarkt kaum betroffen. Dazu müsste man Lieferant eines Grossabnehmers sein. Doch dieses Geschäft sei in ertragsreichen Jahren nur wenig rentabel. Denn dann sinke der Marktpreis jeweils deutlich.

Die letzten Zwetschgensorten sind Ende September reif. Bruno Kissling

Die letzten Zwetschgen reifen Ende September. «Unser Ziel ist, bis dahin immer genügend Zwetschgen anbieten zu können», so Hess. Ob am Ende alle Zwetschgen verkauft werden können, wird sich noch zeigen.

In Jahren mit einer guten Ernte fällt diese gemäss Hess nicht nur bei den Obstbauern gut aus: «Auch in privaten Gärten wachsen dann sehr viele Zwetschen.» Oft werden dann Früchte verschenkt und damit ungewollt die Produzenten unter Druck gesetzt. Doch auch wenn nicht alle Zwetschgen verkauft werden können, gibt es verschiedene Weiterverwendungszwecke. Einer davon ist das Brennen von hochprozentigen Schnaps.

