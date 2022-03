Am Aareufer Ein Schwanenpaar brütet neuerdings in Winznau – kommen sich hier Mensch und Tier in die Quere? Unweit des Aareufers in Winznau hat sich ein Schwanenpaar sorgfältig einen neuen Brutplatz ausgesucht. Die Bedingungen für die Aufzucht der Jungtiere ist gut, allerdings liegt das Nest nahe bei einem Spazierweg. Franziska Roth Jetzt kommentieren 23.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schwanennest in Winznau ist idyllisch gelegen. Kurt Schibler

Ein Schwanennest in Winznau sorgt seit dieser Woche für Aufsehen. Ein Schwanenpaar hat sich ein lauschiges Plätzchen zwischen der alten Oltnerstrasse und der Aare ausgesucht. Der Brutplatz ist neu, denn die Jahre zuvor waren die Schwäne auf der rechten Aareseite angesiedelt, auf Oltner Boden.

Warum das Schwanenpaar heuer die Uferseite gewechselt hat, ist fraglich, Kurt Schibler, ein passionierter Tierbeobachter aus der Region, hat aber eine Vermutung:

«Letztes Jahr sind die Jungtiere im Hochwasser ertrunken, vielleicht haben die Schwäne deshalb einen neuen Platz gesucht.»

Schibler beobachtet seit Jahrzehnten Schwäne in der Region und geht davon aus, dass es sich immer um dasselbe Schwanenpaar handelt, das an diesem Aareabschnitt brütet.

Das Nest des Schwanenpaars. Kurt Schibler

Die Schwäne haben ihren neuen Brutplatz weise gewählt, erklärt Schibler: «Der Zugang zum Wasser ist gewährleistet und doch ist das Nest vor Hochwasser sicher geschützt. Allerdings ist in der Nähe ein Spazierweg. Hunde gehören darum angeleint.»

Sensibilisierung und Aufklärung

Hunde können tatsächlich eine Gefahr für Schwäne darstellen, bestätigt Mark Struch von der Fachstelle Jagd des Kantons Solothurn. Wilderei von Hunden, also wenn ein Hund einen Schwan reisst oder jagt, wird angezeigt. Schwäne seien aber nicht gänzlich wehrlos Hunden gegenüber.

Mark Struch, Amt für Jagd und Fischerei. Hanspeter Bärtschi

Sie würden sich vor allem mit ihren kräftigen Schwingen und mit ihren Schnäbeln verteidigen, und könnten damit erhebliche Verletzungen verursachen. «Es kommt sogar vor, dass Schwäne durch ihr Wehrhaftigkeit Hunde im tiefen Wasser ertränken», führt Struch aus.

Ab April bis Ende Juli sei im Kanton Solothurn Leinenpflicht in den Wäldern; dies vor allem zum Schutz frisch gesetzter Rehkitze oder auch bodenbrütender Vogelarten. Allerdings liegt das Schwanennest in Winznau nicht im Wald. Darum seien Hundehalter und Hundehalterinnen in der Verantwortung, sagt Struch.

Die zuständige Jagdaufsicht sensibilisiert die Bevölkerung und klärt auf bei Fragen rund um die Schwäne und auch anderen Wildtierarten. Der Kanton werde selbst nicht aktiv, sagt Mark Struch:

«Wir siedeln keine Schwanennester um, da Wildtiere wie der Höckerschwan an ihren Lebensraum grundsätzlich angepasst sind. Schwäne suchen ihre Nistplätze sehr sorgfältig aus, sie sollen nach Möglichkeit frei brüten können.»

Das Schwanennest in unmittelbarer Nähe zur Aare. Kurt Schibler

Vandalismus an Schwanennestern

Kurt Schibler stellt seit rund 25 Jahren fest, dass es die Schwäne in der Region immer schwerer haben, in Ruhe zu Brüten. Nebst den natürlichen

Feinden wie Füchse, Raubvögel oder Raubfische stellt immer häufiger auch der Mensch eine Gefahr für den Schwanennachwuchs dar. Schibler beobachtet die Wechselbeziehung zwischen den Schwänen und der Zivilisation seit Jahren:

«Offenbar gibt es Leute, die Schwaneneier oder sogar Jungtiere wegnehmen.»

Mark Struch hat da hingegen seine Zweifel: «Man hört das schon immer wieder, aber mir ist kein Fall von explizitem Vandalismus bekannt.» Um eine Schwanenfamilie vor möglichen Vandalen zu schützen, hat die Gemeinde Schönenwerd sogar mal einen Zaun um ein Nest im Bally-Park gebaut. So ein Zaun könne aber Schwäne beim Brüten auch behindern, gibt Mark Struch zu bedenken.

Die Umweltschutzkommission der Gemeinde Winznau setzt sich nun mit dem Natur- und Vogelschutzverein zusammen, um zu prüfen, wie man die Schwäne schützen kann und ob ein Eingriff nötig sei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen