Alter Brauch Stäcklibuben und -meitschi on Tour: «Die Leute dürfen nur spenden, es handelt sich schliesslich nicht um Schutzgeld» Am Wochenende feierten sich Buben und Mädchen des Jahrgangs 2003 gemäss Tradition durch die Nacht auf den 1. Mai. Nach zwei Jahren Pause durften sie wieder Aufkleber an die Haushalte verteilen und Dinge stibitzen. Nicht in allen Gemeinden fiel das Ritual gleich aus. Die Polizei war auch präsent. Noël Binetti Jetzt kommentieren 01.05.2022, 10.06 Uhr

Auf ihren Maibaum mit den 16 Namen der Jahrgängerinnen sind die Stäcklibuben und -meitschi in Erlinsbach besonders stolz. Patrick Lüthy

«In den letzten beiden Jahren haben die Gesundheitsbehörde und andere Stellen des Kantons ausdrücklich die Ausstellung von Bewilligungen verboten. Darum ist es schön, dass der Brauch dieses Jahr wieder stattfinden kann.» Das sagte vorgängig Beat Baumann, Verwaltungsleiter der Gemeinde Erlinsbach, nach den Vorbereitungen der Jugendlichen auf die lange Nacht gefragt.

Nach dem geglückten Aufstellen des Maibaums fegte jedoch am späten Samstagnachmittag ein Hagelsturm das zuvor aufgestellte Festzelt weg. Retter in der Not waren Mitglieder des Turnvereins, die den Stäcklibuben und -meitschi ihr Festzelt zur Verfügung stellten und so aushalfen, den Abend zu retten. Patrick Lüthy

Die Gemeinde hatte bereits im aktuellen Erlinsbacher Bulletin auf die Durchführung hingewiesen. «Daraufhin verfielen die Leute in Panik und wollten alle einen Aufkleber erstehen.» Diese konnte man auch auf der Verwaltung beziehen. Wer sich damit eindeckt und ihn am Briefkasten befestigt, bleibt vor den nächtlichen «Sammeltouren» der Stäcklibuben und -meitschi verschont.

Diese ziehen nämlich durchs Dorf und nehmen vor den Häusern mit, was nicht befestigt ist. Das stibitzte Gut landet auf dem Dorfplatz, wo es dann von der Besitzerschaft abgeholt werden muss. Gleichzeitig verbringen dort die Jugendlichen des Jahrgangs die Nacht; es wird zusammen gefeiert.

Klare Spielregeln definiert

Baumann blickte der Aktion letzte Woche gelassen entgegen; er erinnerte sich an seine eigene Jugend und meinte:

«Sie haben eine Bewilligung erhalten und dürfen sich auf einem Teil des Dorfplatzes installieren, mit Bar, Getränkewagen und mobiler Toilette.»

Die Gemeinde sei klar nicht dafür verantwortlich, was in dieser Nacht passiere, «doch wir haben im Vorfeld mit den Jugendlichen genaue Regeln abgemacht».

Es wurde besprochen, wie der Baum aufzustellen sei, an dem dann die Holzbretter mit allen Namen aus dem Jahrgang befestigt werden. Weiter müssen die Stäcklibuben und -meitschi eine Liste mit allen Dingen führen, die sie in der Nacht einsammeln. So wird sichergestellt, das nichts verloren geht und alles wieder an den Ursprungsort zurückkommt.

Die Polizei wurde informiert, ebenso die Bevölkerung. Die bestellten 500 Etiketten samt Nachschub waren im Nu ausverkauft. Baumann mag den Jungen das Fest gönnen: «Es ist schön, wenn die Jugendlichen diesen Brauch, den es bestimmt schon seit mehr als 60 Jahren gibt, zusammen feiern. So muss es sein.» Zu den abgegebenen Aufklebern sagt Baumann: «Der Preis darf nicht festgelegt werden; die Leute dürfen nur spenden und müssen selbst entscheiden, wie viel sie geben. Es handelt sich schliesslich nicht um Schutzgeld.»

Ausserdem lege er die Hand für die Jungen Erlinsbachs - zwar nicht gleich ins Feuer - aber: «Ich vertraue ihnen, dass sie nichts Blödes anstellen, das sind alles ‹gueti Cheibe›.» Eine Person aus dem Jahrgang übernimmt gegenüber der Gemeinde zudem die Verantwortung.

Schokolade oder Bier als Ersatz für Aufkleber

«Mit 16 Meter Hohe ist es bestimmt der höchste Maibaum, die jemals auf dem Dorfplatz stand», ist Jahrgänger Michael Salzmann überzeugt. Patrick Lüthy

Michael Salzmann hat Jahrgang 2003. Er ist es, der mit der Gemeinde Erlinsbach in Kontakt stand und sich mit anderen um die Organisation kümmerte. Auf Anfrage meinte er vergangenen Freitag:«Wir haben etwa vor zwei Monaten mit Planen begonnen.» Der Start sei etwas holprig gewesen, auch weil der Brauch die zwei letzten Jahre ausgefallen sei. Salzmann: «Dann haben wir uns zu einer Sitzung getroffen und alles in die Wege geleitet; Bändeli zum Schmücken des Baums und die Aufkleber bestellt.» Jene Leute, die keines ergattern konnten, hätten die Möglichkeit gehabt, sich mit beim Briefkasten bereitgestellter «Schokolade oder ein paar Flaschen Bier» vor unliebsamen «Entwendungen» zu schützen.

Ein Forstdienst wurde um einen Baum angefragt, den die Gemeinde bezahlt hat. Am Samstag erfolgten dann die Aufbauarbeiten.

Andere Gemeinde, andere Sitten

Auch in Lostorf und Stüsslingen waren die Stäcklibuben und -meitschi aktiv. In Stüsslingen übernahm Kim Kunz die Organisation. Vor dem Wochenende meinte sie am Telefon: «Bei uns werden zwei Tannen gestellt. An ihnen befestigen wir dann das Brett mit unseren Namen.»

Auch hier wurden 500 Aufkleber bestellt: «Bei uns beginnt deren Verteilung aber erst am Freitag», sagte Kunz. Mit dem Antrag für die Bewilligung der Gemeinde habe man etwas lange gewartet, doch am Ende habe alles geklappt. «Auch der Bäcker, auf dessen Grundstück wir uns zum Teil aufhalten, war damit einverstanden. Er meinte sogar, als Jungbürger hätten wir alle Freiheiten.» In Stüsslingen war man bis am Sonntag in der Früh beisammen, «bis zum Frühstück», so Kunz.

Etwas anders sah es vor dem Wochenende in Niedergösgen aus. Auf Anfrage erklärte Gemeindepräsident Roberto Aletti: «Wir haben keine Anhaltspunkte, dass die Jungen etwas planen.» Man habe sich zwar umgehört, doch keine Indizien festgestellt: «Die Jugendlichen, die wir gefragt haben, wussten von nichts.»

Er selbst kenne niemanden aus dem Jahrgang, darum könne er es nicht mit Bestimmtheit ausschliessen. Doch: «Es sind auch keine Aufkleber aufgetaucht, normalerweise würden wir diese am Schalter der Gemeinde abgeben.» Aletti glaubt, dass die zwei Jahre Zwangspause noch nicht ganz überstanden sind: «Wahrscheinlich hat der Jahrgang den Brauch darum etwas verpasst.»

Polizei respektiert den Brauch Die Kantonspolizei Solothurn hat in der Nacht auf den 1. Mai jeweils zusätzliche Patrouillen im Einsatz, die gezielt die entsprechenden Örtlichkeiten (in der Regel den Dorfplatz) anfahren und dort das Gespräch mit den Stäcklibuben und -meitschi suchen. «Dies hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Zu nennenswerten Vorkommnissen ist es in den letzten Jahren nicht mehr gekommen», schreibt der Medienverantwortliche der Solothurner Kantonspolizei, Bruno Gribi, auf Anfrage. Dies hänge vermutlich auch damit zusammen, dass inzwischen viele Gemeinden bereits vor dem Anlass die Spielregeln. mit den Jugendlichen klar definierten. Weiter heisst es: «Die Polizei respektiert dieses Brauchtum und schreitet vor allem dann ein, wenn es zu strafbaren Handlungen kommt.»

