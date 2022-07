«Alte Leistfabrik»: Niedergösger Brocki steht zum Verkauf

Alte Leistenfabrik Nach gerade mal zwei Monaten Betrieb: In Niedergösgen ist eine ganze Brockenstube zu verkaufen Anfang Mai dieses Jahres öffnete in den Hallen der ehemaligen Bally-Produktionsstätte eine Brockenstube ihre Türen. Nun steht das gesamte Inventar bereits wieder zum Verkauf ausgeschrieben. Franziska Roth Jetzt kommentieren 26.07.2022, 13.00 Uhr

Die Brocki «alte Leistenfabrik» in Niedergösgen ist auf verschiedenen Onlineportalen zum Verkauf ausgeschrieben. Screenshot

Für 45'000 Franken kann man sich in Niedergösgen den Traum einer eigenen Brockenstube erfüllen: Die Brocki in der alten Leistenfabrik soll verkauft werden. Diese wird von der Inhaberin der Katzenpension und Tierbetreuung Hegi in Fulenbach geführt.

Die Räumlichkeiten der Brockenstube wurden bis Ende 2021 für die Katzenpension Cats Land genutzt. Allerdings reichten die finanziellen Mittel nicht mehr aus, um das Ferienheim für Katzen zu betreiben: Aufgrund der Coronakrise ist die Anzahl der Ferienkatzen auf etwa die Hälfte geschrumpft.

Brocki auf verschiedenen Plattformen ausgeschrieben

Als Alternative hat die Betreiberin Jeanine Hegi die Pension kurzerhand nach Fulenbach, zu sich Nachhause gezügelt. Im ehemaligen Cats Land an der hinteren Schachtenstrasse in Niedergösgen errichtete sie kurzum eine Brockenstube, die erst kürzlich eröffnet wurde. Nun soll diese bereits den Besitzer wechseln.

Auf Anfrage will sich Hegi nicht zum geplanten Verkauf äussern. Es bleibt also offen, ob an dieser Adresse weiterhin eine Brockenstube betrieben wird. Und auch die Frage, ob sich schon Interessierte gemeldet hätten, bleibt unbeantwortet.

Noch Anfang März suchte Hegi über die sozialen Medien nach «allerlei wiederverkäuflicher Waren»; Anfang Mai wurde dann über dieselbe Plattform die Neueröffnung der Brockenstube verkündet. Jetzt soll bereits wieder Schluss sein: Seit Mitte Juli steht das gesamte Inventar der Brockenstube auf verschiedenen bekannten Onlineplattformen zum Verkauf ausgeschrieben.

Ein Bild aus dem Verkaufsinserat mit Spielsachen und Kinderartikeln. Screenshot

Umfassende Ware – von allem etwas

«Heimelige und sehr saubere Brocki in laufendem Betrieb zu verkaufen. Komplettes Inventar und Verkaufsware inklusive», heisst es im Onlineinserat. Weitere Bilder würden auf Anfrage zugestellt und auch eine Besichtigung sei möglich. Der Verkaufspreis ist bei 45’000 Franken angesetzt. Der Mietzins für die Lokalität, inklusive sechs Parkplätze, beträgt 2’670 Franken. Darin sind demnach auch die Nebenkosten enthalten.

Die Brockenstube erstreckt sich laut Inserat über eine Fläche von 300 Quadratmetern, verteilt auf zehn Zimmer. Die Ladenfläche befindet sich in einem Gebäude, das im Besitz einer Immobilienfirma mit Sitz in Egerkingen ist, die die Räumlichkeiten vermietet.

Die Website der alten Leistenfabrik zeigt, wie umfassend die Ware ist: Von Haushaltsartikel und Möbel, über Bekleidung bis hin zu Tierzubehör. Ebenfalls in den Räumlichkeiten befindet sich der Barf- und Futtershop der Tierbetreuung Hegi.

Auch Bekleidung verkauft die Brockenstube der Tierbetreuung Hegi. Screenshot

Dieses Geschäft will Hegi offensichtlich erhalten, wie einem anderen Inserat auf einem Portal für Kleinanzeigen zu entnehmen ist. Dort wird dafür gleichzeitig ein günstiges Ladenlokal zur Miete gesucht: «Wir suchen für unser Tierfutter-Fachgeschäft ein günstiges Ladenlokal.» In diesem Shop finden Kundininnen und Kunden gemäss Website über 50 Sorten gefrorenes Frischfleisch für Hunde und Katzen.

