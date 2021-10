Advent 2021: die Vorbereitungen im Niederamt laufen

Weihnachtszeit Märkte, Adventsfenster und Co. - so zelebrieren sechs Gemeinden im Niederamt heuer den Advent Organisierende erzählen von den Vorbereitungen - und wie in diesem Jahr trotz Pandemie-Massnahmen Besinnlichkeit aufkommen soll. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Ganz wie hier, im Jahr 2018, wird die Stimmung wohl noch nicht sein. Dennoch hofft der Buechehof auf regen Besuch des diesjährigen Weihnachtsmarktes im November. Zvg /Archiv

Draussen wird es kälter, der Winter naht. Einkaufsläden machen auf erste Adventsangebote aufmerksam, im Internet stösst man hie und da bereits auf Werbespots von berühmten Schokoladenherstellen für Weihnachtsschokolade. Auch in manchen Dörfern im Niederamt steigt die Vorfreude auf die Adventszeit. Ein Ausblick über verschiedene «Adventsattraktionen» in sechs Gemeinden, die bereits bekannt und geplant sind.

Lostorf

Im Buechehof will man am 27. November traditionsgemäss einen Adventsmäret veranstalten. Für den Leiter für Personelles, Beat Gygax, ist klar: «Wir wollen alles daransetzen, dass der Märet grösser als im letzten Jahr stattfindet.» Die hohen Fallzahlen zwangen den Buechehof 2020 dazu, auf ein kleines Zelt mit selbst gemachten Produkten aus den Werkstätten auszuweichen.

Beat Gygax, Leiter Personelles im Buechehof Lostorf



Bruno Kissling (Archiv)

Klar sei bereits, dass es dieses Jahr keinen Lebkuchenstand und keine Märli-Erzählstunde geben wird. «So können wir auf die Zertifikatspflicht verzichten und allen Leuten etwas bieten», erklärt Gygax. Zudem sagt Gygax, gäbe es ein Ticket-System, mit dem einzelne Blockbesuche gebucht werden können. «So verhindern wir, dass sich zu viele Leute an einem Punkt versammeln». Genaueres zum Märet und zum Buchungsverfahren werde der Buechehof noch kommunizieren. Die Situation werde laufend beobachtet und das Angebot entsprechend angepasst.

Winznau

Der Landfrauenverein will auch dieses Jahr «Winznau in einen begehbaren Adventskalender verwandeln» und koordiniert dazu ein Adventsfenster. Gesucht werden auch hier Vereine und Personen, die ein Adventsfenster gestalten, so geht aus dem «Räbeblatt» hervor. Am 7. Dezember soll zudem eine Adventsfeier durchgeführt werden, welche die Winznauer Frauengemeinschaft organisiert. Genauere Informationen, ob etwa ein Covid-Zertifikat benötigt wird, sind noch nicht bekannt.

Niedergösgen

Was letztes Jahr kurzfristig abgesagt werden musste, soll dieses Jahr stattfinden: Die Niedergösger Hühnerzunft «HüZu» plant die zehnte Durchführung des Weihnachtsmarktes in der Mehrzweckhalle. «Stände können bis zum 1. November bei uns angemeldet werden», wie Pia Küchler von der «HüZu» auf Anfrage sagt. Geplant seien bis zu 30 Stände, die neben Käse und Würsten auch Kunstartikel, sowie Selbstgebasteltes, wie beispielsweise Wandbehänge, anbieten. Auch ein «Beizli» zur Verpflegung und zum geselligen Beisammensein ist geplant.

So sah der Weihnachtsmarkt in der MZH in Niedergösgen 2019 aus. Zvg

Der Weihnachtsmarkt soll am 11. Dezember stattfinden. Am darauffolgenden Sonntag gebe es dann eine Märchenstunde vom Zürcher Waisentheater. Der Eintritt für die Märchenstunde betrage sieben Franken. Da der Weihnachtsmarkt nicht draussen stattfindet, gelte generell die Zertifikatspflicht. Während des Marktes sorgt laut Küchler ein Pan-Tym Ensemble für weihnachtliche Stimmung. Küchler unterstreicht, dass auch die «HüZu» die Corona-Bestimmungen laufend beobachtet und dementsprechend am Programm noch etwas ändern kann.

Obergösgen

In der Woche vor dem ersten Advent wird auf dem alten Friedhofplatz ein «Adventshüsli» aufgestellt. «Dieses Adventshüsli wurde letztes Jahr von einem Kollegen des Obergösger Pfarreirats gebaut», erklärt Verena Bürge, Zweckverbandssekretärin vom Pastoralraum Gösgen. Auch in diesem Jahr im November erstellen Kinder und Erwachsene der Pfarrei neue Bilder das «Adventshüsli». Am Samstag, dem 27. November, wird das erste Türchen bei einem feierlichen Gottesdienst geöffnet.

Das Adventshüsli in Obergösgen im letzten Jahr. Zvg

Däniken

Auch in Däniken soll es dieses Jahr vom 1. Dezember bis zum 6. Januar Adventsfenster geben. Wie das Adventsfenster-Team in einer Information auf der Gemeinde-Website bekannt gibt, findet am 22. Dezember ein gemeinsamer Rundgang statt. Danach gebe es bei «vorweihnachtlicher Stimmung», mit dem Chor der Klassen 5a und 6a und der Musikschule Bratwürste, Lebkuchen und Tee. Es gelten die bis dahin gültigen Bestimmungen des BAG.

Trimbach

Der Pfarrkreis Trimbach der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Olten beteiligt sich am Adventskalender von Trimbach und Winznau mit einem «mächtigen» Christbaum und einer zwei Meter grossen Laterne, die der Gemeindeverein dem Pfarrkreis Trimbach zum 70-Jahr-Jubiläum geschenkt habe. Das erklärt Pfarrer Andreas Haag auf Anfrage.

Als grosses Highlight beschreibt Haag den «Samichlausen»-Einzug, der in der ökumenischen «Chile-mit Chind»-Feier am Samstag, dem 4. Dezember stattfindet. Der Samichlaus mache samt Esel einen Marsch durch Trimbach, von der Johanneskirche bis zur Mauritiuskirche. Anschliessend gebe es dort eine Feier mit dem Chlaus. Der Johannes-Markt müsse dieses Jahr abgesagt werden.