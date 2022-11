Tempo 30: Lostorf lehnt Einführung klar ab

Abstimmung «In dieser Deutlichkeit nicht erwartet»: Lostorf lehnt die Einführung von Tempo 30 klar ab Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 63,8 Prozent schmettert die Lostorfer Bevölkerung die Tempo-30-Vorlage ab. Hauptgründe für dieses Resultat waren die hohen Einführungskosten sowie die Grundsatzfrage, ob es die Temporeduktion überhaupt braucht. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.02 Uhr

Tempo 30 in Lostorf: Die Eigentümerschaft dieses Gartens hat im Vorfeld der Abstimmung dafür geworben. Bruno Kissling

Jetzt ist klar: In Lostorf und im Weiler Mahren darf weiterhin mit bis zu 50 Stundenkilometern gefahren werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner lehnen die flächendeckende Einführung des Tempo-30-Limits an der Urne ab.

Mit 1126 Nein- zu 639 Ja-Stimmen ist das Resultat eindeutig. Das entspricht einem Anteil von 63,8 Prozent dagegen, während nur etwas mehr als ein Drittel der Stimmenden (36,2 Prozent) für das Anliegen votierte. Der Kostenpunkt für die Vorlage lag bei insgesamt bis zu 360’000 Franken. Die Stimmbeteiligung betrug 60,4 Prozent.

Das Vorhaben, den Verkehr auf den Quartierstrassen Lostorfs und im Weiler Mahren zu beruhigen, hat eine lange Vorgeschichte. Seit 2008 beschäftigt sich der Gemeinderat damit. Nachdem einiges später erneut Petitionen zum Thema eingereicht wurden, beauftragte der Rat eine Oltner Firma mit der Ausarbeitung einer Grobanalyse. Der Schlussbericht kam zum Schluss, dass Tempo 30 in den Siedlungsgebieten Lostorfs möglich ist.

Ende April 2022 konnte die Bevölkerung an einer Infoveranstaltung Fragen stellen und Ideen vorbringen. Es wurden hauptsächlich die hohen Kosten kritisiert, und es wurde vorgeschlagen, das Konzept zu optimieren. Das überarbeitete Konzept schliesslich wurde vom Gemeinderat im Frühsommer 2022 an die Gemeindeversammlung überwiesen. Der Souverän aber stimmte dort einem Antrag zu, den Entscheid per Schlussabstimmung an der Urne herbeizuführen.

Kosten für Einführung wohl Hauptgrund für Ablehnung

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident von Lostorf. Patrick Lüthy

Nun also ist das vorläufig letzte Kapitel dieser Geschichte geschrieben. Lostorfs Gemeindepräsident Thomas A. Müller sagt auf Anfrage: «Ich bin von der Deutlichkeit des Resultats überrascht. Ich hätte erwartet, dass der Entscheid knapper ausfällt.» Was waren denn aus seiner Sicht die Gründe für diese Ablehnung beim Volk? «Die Meinung war wohl, dass die Kosten für die Einführung des Limits zu hoch seien. Eventuell haben auch einige das Limit an sich für nicht nötig befunden.»

Angesprochen auf die hohe Stimmbeteiligung, sagt Müller: «Die Demokratie hat ihr Wort gesprochen. Das war sicher kein Zufallsmehr.» Demnach sei das Thema Tempo 30 auch für den Gemeinderat vom Tisch.

Von «sehr zufrieden» bis «brutal enttäuscht»

Gegner von Tempo 30: Gerhard Graber. Bruno Kissling

Zu den Abstimmungssiegern gehört Gerhard Graber. Er engagierte sich unter anderem mit Leserbriefen gegen die Einführung des Tempolimits und störte sich vor allem an den hohen Kosten. «Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden. Die Vernunft hat gesiegt.» Graber gibt zudem an, dass die Begrenzung an sich schon wenig Sinn gemacht hätte: «Auf den meisten Strassen in Lostorf und Mahren kann man sowieso höchstens mit nur 40 Stundenkilometern fahren.»

Myriam Ritter, Befürworterin von Tempo 30. Bruno Kissling

Auf der Verliererseite am Abstimmungssonntag steht Myriam Ritter. Die Mutter von schulpflichtigen Kindern organisierte im Vorfeld der Abstimmung Kaffee und Kuchen vor dem Gemeindehaus, um für das Anliegen zu werben. Sie sagt: «Ich bin brutal enttäuscht. Aber das müssen wir nun akzeptieren.»

Trotzdem hat sie den Mut nicht verloren und sieht die positiven Seiten: «Durch die Tempomessungen wissen wir, wo die neuralgischen Stellen sind – zum Beispiel die Duschletenstrasse. Ich hoffe, dass die Leute nun dafür sensibilisiert sind.»

