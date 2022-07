Abschlussball: Tanzfieber an der Schule Obergösgen

Abschlussball «Und 5, 6, 7, 8»: Die Kinder der Primarschule Obergösgen schwingen ihr Tanzbein – und beeindrucken Eltern und Gäste Die Primarschule Obergösgen nahm zum ersten Mal am Projekt «Dancing Classrooms» teil. Am Donnerstag führten die drei teilnehmenden Klassen den krönenden Abschlussball für Eltern und Interessierte auf. Loriana Zeltner Jetzt kommentieren 01.07.2022, 16.06 Uhr

Schick angezogen: Die Primarschule Obergösgen beteiligte sich am Projekt «Dancing Classrooms». Am Donnerstag präsentierten die Schulkinder ihr Können am Abschlussball. Patrick Lüthy

Die Primarschule Obergösgen nahm zum ersten Mal am Projekt «Dancing Classrooms» teil. Vergangenen Donnerstag führten die drei teilnehmenden Klassen den krönenden Abschlussball für Eltern und Interessierte auf.

Eindrücke vom Abschlussball. Patrick Lüthy

«Dancing Classrooms» ist ein gemeinnütziger Verein, der mit pädagogischen Tanzprogrammen Schulkinder spielerisch in verschiedenste Tanzstile einführt. Ganz nach dem Motto: tanzend fürs Leben lernen. An der Primarschule Obergösgen kamen gleich drei Klassen in den Genuss der Tanzstunden. Tanzlehrerin Clarissa Clavadetscher brachte der vierten und den beiden fünften Klassen insgesamt neun Tänze bei. Ein straffes Programm bei nur zwanzig Lektionen.

Warten gespannt: Eltern und Gäste kamen am Donnerstagabend zusammen, um dem Abschlussball beizuwohnen. Patrick Lüthy

Highlight des Projekts war die abschliessende Aufführung vor Eltern, Geschwistern, Grosseltern und allen Interessierten. Eine Mutter bemerkte voller Vorfreude:

«Meine Tochter übte zuhause einzelne Schritte. Ich freue mich riesig darauf, endlich die ganzen Tänze ansehen zu können.»

In schickem Aufzug liefen die jungen Tänzerinnen und Tänzer winkend in Zweierreihen auf die kreisrunde Tanzfläche in der Mehrzweckhalle Obergösgen. Konzentriert stellten sie zur Schau, was sie in den zehn Wochen Tanzunterricht alles verinnerlichten: Vom klassischen Walzer über Swing bis hin zu Tango, Rumba und Merengue, die Kinder hatten alle Schritte im Griff:

Zuerst gab es zu jedem Tanzstil eine Einführung. Patrick Lüthy

Dynamischer Schritt: Argentinischer Tango. Patrick Lüthy

Jeder Tanz wurde dem Publikum vorab von einer Schülergruppe vorgestellt. Wer war die bekannteste Vertreterin dieser Tanzrichtung? Wo hat sie ihren Ursprung? Welches sind die wichtigsten Grundschritte? Die Kinder klärten sympathisch auf. Im Anschluss zeigte ein Tanzpärchen vor – die anderen konnten währenddessen die Füsse kaum stillhalten –, bis dann die ganze Klasse zum Tanz gebeten wurde.

Die Begeisterung war bei den Tanzenden und bei den Zuschauenden gleichermassen gross. Patrick Lüthy

In den Gesichtern wechselten sich die Ausdrücke fliessend ab, vom zufriedenen Lächeln zur höchsten Konzentration oder manchmal purer Begeisterung. Natürlich gab es auch einige verstohlene Blicke auf die eigenen Füsse.

Tanzen heisst Toleranz

Die Kinder stellten unter Beweis, wie gut sie nun die Fachbegriffe des Tanzens intus haben. Elegante Tanzhaltung, Kettenschritt, forte, schliessen, Schrittabfolgen – für die Zehn- bis Elfjährigen ein Kinderspiel. Doch nicht nur Tanzschritte gehörten zu den Lerneffekten des Programms.

Tanzlehrerin Clarissa Clavadetscher. Patrick Lüthy

Die Kinder erlebten hautnah, wie man in kürzester Zeit gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen kann. Zudem lernten sie, dass Tanzen nur mit gegenseitigem Respekt, Toleranz und Zusammenhalt funktioniert, denn am Ende tanzt man immer zu zweit. Dabei sind anfängliche Berührungsängste beinahe verschwunden. Aber nur fast. Instruktorin Clarissa Clavadetscher schmunzelte:

«Beim Line Dance strahlen die Gesichter. Das ist der erste Tanz der Vorstellung, bei dem sich die Kinder nicht berühren müssen.»

Patrick Lüthy

Überraschung für das Publikum

Am Ende der Aufführung lockten Clavadetscher und die Kinder die Zuschauer aus der Reserve. Jetzt war Schluss mit sitzen und zusehen, denn jedes Schulkind schnappte sich eine Person aus dem Publikum als Tanzpartner oder -partnerin und brachte seinem Gegenüber die Merengue-Tanzschritte bei. Nach dem Blitzunterricht endete die Show mit einem Eltern-Kinder-Abschlusstanz.

Grössenunterschiede waren für diese jungen Tanzprofis kein Problem. Zwei Eltern lobten:

«Unser Kind war zuerst skeptisch, hatte dann aber grossen Spass am Tanzunterricht. Wir finden es grossartig, dass er die Gelegenheit hatte, beim Projekt mitzumachen.»

Vermutlich wurde «Dancing Classrooms» nicht zum letzten Mal in Obergösgen durchgeführt. Wer ins Publikum blickte, sah, dass auch die Geschwister der Viert- und Fünftklässler schon Anzeichen des Tanzfiebers zeigten.

V.l.: Andrea Ingrisani, Klassenlehrerin 5a, Carina Bührer, Klassenlehrerin 4, Schulleiterin Pia Zuber, Tanzlehrerin Clarissa Clavadetscher und Stefani Nisandzic, Klassenlehrerin der 5b. Patrick Lüthy

