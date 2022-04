Wegzug Wernli: Hug hält für Trimbach Überraschung bereit

Abschied von Wernli Was bleibt von der Biskuitfabrik übrig? «Der Trimbacher Schoggi-Groove kommt in unser Unternehmen» Wir haben mit HUG Co-Geschäftsführer Andreas Hug über das endgültige Ende der Firma Wernli in Trimbach gesprochen, über die Highlights, den logistisch herausfordernden Umzug nach Malters und darüber, was von der Firma Wernli übrigbleiben wird. Interview: Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 03.04.2022, 14.00 Uhr

In leergeräumten Produktionshallen: Andreas Hug, Co-Geschäftsführer des Hug-Konzerns, reiste für ein Abschiedsfest nach Trimbach. Fabio Baranzini

Am Freitagabend fand das Abschiedsfest für die Fabrik der ehemaligen Firma Wernli in Trimbach statt. Mit welchen Gefühlen sind Sie an jenem Abend nach Trimbach gereist?

Mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist ein wenig Wehmut dabei, wenn ich durch die riesigen Produktionshallen in Trimbach laufe, die jetzt alle praktisch leer sind. Andererseits bin ich froh, dass die sehr intensive Zeit mit dem Neubau in Malters und dem Umzug der Anlage von Trimbach nach Malters jetzt abgeschlossen ist.

Haben Sie wegen des Umzugs zuletzt mehr Zeit in Trimbach verbracht als früher?

Nein, denn Marianne Wüthrich war die Verantwortliche für die Planung und Umsetzung des Umzugs. Aber ich war natürlich in den letzten 14 Jahren, in denen die Firma Wernli zu unserem Unternehmen gehört, regelmässig vor Ort.

Welchen Bezug haben Sie persönlich zum Standort Trimbach?

Für mich war es eine riesige Sache, als wir 2008 die Firma Wernli übernehmen durften. Die Firma Hug war damals fast gleich gross wie Wernli, aber wir haben von der Firma Wernli ganz neue Technologien bekommen. Wir stellten zuvor keine Schoggi-Überzüge und keine gefüllten Biskuits her. Entsprechend haben wir in Trimbach sehr viel neues Know-how bekommen, von dem wir profitieren konnten. Über die Jahre entwickelte ich einen intensiven Bezug zum Standort in Trimbach. Wir haben auch regelmässig in diesen Standort und in die Marke Wernli investiert. Darum ist mir der Standort Trimbach ans Herz gewachsen.

Die Firma Wernli hat in Trimbach eine lange Tradition. Seit 1905 wurden hier Guetzli produziert. Welche Bedeutung hatte der Standort Trimbach innerhalb Ihres Unternehmens?

Der Standort in Trimbach war von der Grösse her vergleichbar mit unserem Hauptsitz in Malters, was die Produktionsmenge angeht. In Trimbach waren die Produktionsprozesse aber viel komplexer. Deshalb war der Standort Trimbach für unser Unternehmen sehr wichtig.

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Meilensteine am Standort Trimbach in den letzten 14 Jahren, in denen Wernli zur Firma Hug gehört hat?

Wir haben regelmässig grosse Investitionen im Bereich der Erneuerung und Automatisierung der Anlagen vorgenommen. An ein Projekt kann ich mich dabei noch besonders gut erinnern. Wir haben unseren ältesten Ofen ersetzt und den neuen Ofen mit einer Taufe eingeweiht. Der neue Ofen trägt den Namen «Fritz Wernli Ofen», benannt nach dem früheren Besitzer der Firma Wernli. Zu ihm hatten wir einen sehr guten Draht und er ist auch zur Taufe des Ofens gekommen. Das war ein sehr schöner Moment. Zudem haben wir auch viel in die Marke Wernli investiert. Den früheren Kult-Slogan «De Wernli het mer gernli» haben wir wiederbelebt, obwohl er zuvor 15 Jahre nicht mehr genutzt wurde. Das war auch ein spezieller Moment für uns. Dass wir die Traditionsmarke Wernli in unserem Unternehmen haben dürfen, ist für uns enorm viel Wert.

Ab sofort werden die Wernli-Guetzli in Malters hergestellt. Wird ein Teil des Firmenerbes aus Trimbach in Malters weiterleben?

Ja, es kommt definitiv ein Teil der Kultur aus Trimbach mit nach Malters. Alleine schon deshalb, weil die gesamten Trimbacher Produktionanlagen jetzt in Malters stehen und weil viele Mitarbeitende mit uns nach Malters kommen. Aktuell sind es rund 70 Prozent der insgesamt 130 Mitarbeitenden, die in Malters arbeiten. Sie sorgen dafür, dass der Trimbacher Schoggi-Groove in unser Unternehmen kommt.

Sie haben es angesprochen: Die fünf Produktionsstrassen wurden von Trimbach nach Malters verlegt, ohne dass die Produktion an beiden Standorten deswegen stillgestanden wäre. Das klingt nach einer logistischen Herausforderung.

Ja, das kann man so sagen. Die letzten beiden Jahre waren extrem intensiv für uns. Zuerst haben wir in Malters die neue Fabrik gebaut, während am selben Standort weiter produziert wurde. Das war quasi eine Operation am offenen Herzen. Und als wir das geschafft hatten, bauten wir während einem Jahr die Produktionsstrassen in Trimbach ab und in Malters wieder auf. Und das immer mit dem Ziel, dass der Endkonsument davon nichts mitbekommt. Die Konsumentinnen und Konsumenten sollten im Laden immer das gesamte Wernli-Sortiment kaufen können. Das war eine riesige Herausforderung in der Planung und Vorbereitung.

Haben Sie das Ziel erreicht?

Zum Glück ja. Wir hatten immer alle unsere Guetzli in den Läden. Aber noch wichtiger ist, dass der gesamte Umzug unfallfrei über die Bühne gegangen ist – auch wenn es viel Nerven und viel Improvisationsgeschick brauchte, bis letztlich alles geklappt hat. Entsprechend gross ist unsere Erleichterung, dass der Umzug jetzt vorbei ist.

Damit endet eine über 100-jährige Ära der Firma Wernli in Trimbach. Wird der Name Wernli in Trimbach weiterhin präsent bleiben?

Es wird keinen Fabrikladen und auch keine Ausstellung geben. Das war mal ein Thema, wurde dann aber nicht weiterverfolgt. Ich glaube aber, dass der Name Wernli noch lange Bestand haben wird. Man wird auch in 20 Jahren noch vom Wernliareal reden. Vor allem dann, wenn das alte Wernlihaus tatsächlich bestehen bleibt und ins neue Bauprojekt integriert wird.

Ist nach dem Mitarbeiter-Fest auch noch ein Abschiedsfest für die Trimbacherinnen und Trimbacher geplant?

Nein, aber wir haben uns etwas Besonderes überlegt für die Einwohnerinnen und Einwohner. Mehr verrate ich dazu aber noch nicht.

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach, zum Wegzug von Wernli. Bruno Kissling

Der Wernli-Historie soll Rechnung getragen werden Der definitive Wegzug der Firma Wernli wird in der Gemeinde Trimbach eine Lücke hinterlassen. Dessen ist sich auch Gemeindepräsident Martin Bühler bewusst. «Die Firma Wernli war ein wichtiger Arbeitgeber in der Region», sagt er. «Und auch emotional sind die Trimbacherinnen und Trimbacher mit ihrer Biskuitfabrik eng verbunden.» Bühler selbst kann sich noch gut daran erinnern, dass er als Kind regelmässig bei der Firma Wernli vorbeigeschaut hat. Und das aus gutem Grund: «Früher konnte man 1,5 oder 2kg-Packungen Wernli-Gebäcke bekommen, die nicht optimal gelungen waren. Das war für uns natürlich immer ein Highlight.» Der Historie der Firma Wernli am Standort Trimbach trägt man Rechnung, indem das Wernlihaus mit dem Firmenschriftzug erhalten und ins neue «Wernliareal» integrieren wird. «Zudem würden wir als Gemeinde sehr gerne eine Ausstellung machen, um das Wirken der Firma Wernli in Trimbach zu dokumentieren», so der Gemeindepräsident.

