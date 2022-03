Abschied von Künstler Stimmen zu Paul Gugelmann: «Das war seine Art – mit Schalk in den Augen liess er die Maschinen für sich sprechen» Nach dem Tod des bekannten Niederämter Künstlers erinnern sich einige seiner Weggefährten und Freunde an ihn. Die wiedergegebenen Anekdoten zeigen: Paul Gugelmanns Werke und sein Wirken berührten die Menschen gleichermassen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 18.03.2022, 18.00 Uhr

Paul Gugelmann im Oktober 2007 in Schönenwerd. Christoph Imseng

Paul Gugelmann wurde 1929 in Schönenwerd geboren. Nach einer kreativen Karriere bei den Bally Schuhfabriken und einem Aufenthalt in Paris, wo er im Auftrag der Mode-Manufakur ein Kreationsstudio leitete, kehrte er ins Niederamt zurück. Immer stärker widmete er sich seiner Freiberuflichkeit als Künstler und erlangte damit eine stets wachsende Bekanntheit. Diese Woche ist der poetische Gestalter im Alter von 92 Jahren gestorben. Weggefährtinnen und Freunde erinnern sich:

Jean-Pierre Racine, Freund des Künstlers und Initiator des Gugelmann-Museums in Schönenwerd

Jean-Pierre Racine Bruno Kissling

«Paul Gugelmann und ich lernten uns einst in der Pfadi kennen», erinnert sich Jean-Pierre Racine. Der heute 82-Jährige wurde damals zu einem engen Freund Gugelmanns. «Es kam so, dass wir viel Zeit zusammen verbrachten.» Gugelmann sei zu dieser Zeit von Paris zurückgekehrt, wo er ein Kreationsstudio für Bally leitete.

«Nachdem er diese Arbeit niederlegte und sich auf seine Kunst konzentrierte, nahm sein kreatives Schaffen immer bedeutendere Züge an.» Irgendwann habe er, Racine, den Künstler Gugelmann gefragt, was eigentlich mit all dessen «poetischen Maschinen» geschehen solle. «Darauf antwortete er; genau das sei auch seine Angst. Er wollte nicht, dass seine Kunstwerke verscherbelt werden.»

Und als Racine dem Künstler vorschlug, ein Museum zu errichten, meinte dieser: «Ja, mach doch Du ein Museum.» «Das habe ich dann ernst genommen und mich mit dem Gedanken eingehender beschäftigt.» Eines Tages sei er mit seiner Frau durch den Kreuzgang in Schönenwerd gegangen. «Da wusste ich plötzlich, dass das Gebäude nebenan, eine ehemalige Kornkammer des Stifts, das ideale Museum für Gugelmanns Kunst ist.»

In der Folge habe man alles Nötige mit der Denkmalpflege und mit der Gemeinde geregelt. «Die Scheuer war voller alter Gerätschaften. Schliesslich habe ich die Stiftung und den Förderverein initiiert und mitgegründet.» Anschliessend habe man mit der Spendensuche begonnen. «Wir gingen auf Institutionen und Unternehmen zu; immer mehr Leute liessen sich für das Projekt begeistern. Und so wurde es Realität.»

Gugelmann und Racine hielten die Freundschaft über all die Jahrzehnte aufrecht. «In seiner Gegenwart haben wir viel gelacht, gesungen und Pläne geschmiedet», erinnert sich er sich. Und er erzählt mit Schalk von gemeinsamen Erlebnissen im Untergrund: «Bei mir zuhause unter dem Keller haben wir zusammen einen Weinkeller nach altem römischem Vorbild gebaut.»

Zu siebt hätten sie sich jeden Donnerstag getroffen, Erdreich ausgehoben und ein Gewölbe errichtet. «Schliesslich gründeten wir eine Weinbruderschaft», erzählt Racine und meint in Bezug auf Gugelmann: «In diesen Momenten war er immer sehr glücklich. Wir haben viel über Gott und die Welt diskutiert.»

Und wieder im Hinblick auf das Museum erzählt er:

«Es war schon erstaunlich, dass Paul und ich beim Bau zusammen auf dem Gerüst standen, obwohl keiner von uns eine handwerkliche Ausbildung hatte. Doch ihm gelangen die Dinge, die er in die Hände nahm.»

Viele Freiwillige hätten sich im Frondienst an den Arbeiten beteiligt. Nur dadurch sei schliesslich alles so möglich geworden, wie es heute ist.

Eine bleibende Erinnerung sei die Ausstellung von Gugelmanns Maschinen 1983 in der Porte de la Suisse in Paris: «Als er zurück war, durfte er auch im Kunsthaus Aarau ausstellen. Zuvor war er zu wenig bekannt.» Danach seien zahlreiche Presseberichte zu des Niederämters Kunst erschienen, das Interesse nahm zu.

Es folgten zahlreiche Expositionen, von Flüelen bis Brüssel. Auch an den Abend vor der Eröffnung des Museums erinnert sich Jean-Pierre Racine noch heute: «Die Arbeiten des Elektrikers waren noch nicht ganz fertig, noch nicht alle Maschinen angeschlossen. Zudem waren die Räume noch nicht gereinigt.»

Als Paul Gugelmann das bemerkte, habe dieser gesagt, wenn es nicht gelinge, alles fertig zu bekommen, werde die Eröffnung verschoben. «Daraufhin mobilisierte ich einige Leute und es gelang schliesslich, alles vorzubereiten. Paul war dann sehr zufrieden.»

Aufgrund ihres Alters seien die Begegnungen in letzter Zeit weniger geworden, meint sein langjähriger Weggefährte. «Paul mochte nie aufhören, unablässig zu Werken und zu Wirken. Leider hatte er zuletzt vermehrt gesundheitliche Beschwerden, welche ihn in seiner Arbeit hinderten.»

Noémie Graber, Enkelin Paul Gugelmanns und Vorstandsmitglied im Förderverein des Museums

Noémie Graber Bruno Kissling

Graber sagt über ihren Grossvater: «Wir vermissen ihn über die Massen. Gerne hätten wir noch viele Jahre seines kreativen Wirkens und geselligen Daseins miterlebt.»

«Er hinterlässt eine schwer fassbare Lücke in der Familie aber auch grosse Dankbarkeit und Bewunderung für seine so besondere, eindrückliche und berührende Persönlichkeit.» Und sie ergänzt:

«In mancherlei Hinsicht bleibt er für mich mein grösstes Vorbild.»

Peter André Bloch, Freund Gugelmanns und Sammler dessen Werke

Peter André Bloch Bruno Kissling

«Paul Gugelmann war einer meiner besten Freunde; wir haben viel gemeinsam gearbeitet und unternommen », sagt Peter André Bloch, Präsident der Stiftung Wartenfels. Als Künstler habe Gugelmann den «Prix Wartenfels» gestiftet, für Persönlichkeiten und Institutionen, die sich für die Regionen des unteren Kantonsteils verdient gemacht haben.

Beim Schloss Wartenfels in Lostorf steht seine grosse Skulptur «Blick in die Welt»; die Preisträger erhalten jeweils eine kleine Version des Originals, zum Dank für Ihre Verdienste. «Es hat recht lange gedauert, bis Gugelmann auch im oberen Kantonsteil Anerkennung fand», sagt Bloch, «anlässlich seiner grossen Ausstellung im Solothurner Palais Besenval, die durch ihre Originalität über Jahre hinaus die grösste Besucherzahl anlockte.

«Seine Werke waren aber nicht verkäuflich, da er sie alle seinem Museum schenkte», weiss Bloch, «doch als Freund durfte ich, wenn ich ihn besuchte, immer wieder ein Werk mitnehmen». Ein Teil davon sei im Schloss Wartenfels ausgestellt, im «Gugelmann-Zimmer», das nun etwas erweitert würde, in Erinnerung an diesen grossartigen Freund. «Paul war dauernd am Arbeiten, am Entwerfen, Pröbeln oder Ausprobieren.»

Sein Schaffen sei von einer geradezu kindlichen Verspieltheit, gleichzeitig jedes seiner Werke von einer unglaublichen Tiefe und Hintergründigkeit beseelt. «Manche Betrachtende übersehen dies, weil seine poetischen Maschinen an allen Ecken bimmeln, scheppern oder hämmern.»

Bloch: «Paul Gugelmann war einer der bedeutendsten Solothurner Kunstschaffenden, Träger des Solothurner und des Oltner Kunstpreises; vor allem aber war er ein eigentliches Freundschaftsgenie!»

Mit Freunden habe Gugelmann die ehemalige Kornscheuer bei der Stiftskirche in Schönenwerd zu einem Museum ausgebaut. Dort ist nun ein Teil seines Oeuvres in jährlich wechselnder Inszenierung zu betrachten:

«Überall ist ein Klingeln, Rauschen, Klopfen, ein stetes Auf und Ab und Vor und Zurück, für Kinder wie für Erwachsene gleicherweise traumhaft zuzuschauen.»

Überall habe es Hebelchen und Knöpfchen, die man drehen oder drücken muss. Es gibt «poetische Maschinen», die aufgezogen werden wollen und auch elektrisch angetriebene.

Erwähnenswert seien, so Bloch, vor allem auch seine einzigartigen mobilen Stelen in Sils-Maria (in Erinnerung an Anne Frank), in Vercio (für seinen Freund Dimitri), in Altdorf (Musikschule) sowie in Solothurn (Elf-Uhr-Glockenspiel).

Aber auch auf die tragischen Folgen seiner intensiven Arbeit mit Silberlot will Bloch noch hinweisen:

«Die gefährlichen Dämpfe haben ihm zunehmend zugesetzt, was er lange Zeit nicht wusste.»

Nach einem ersten Zusammenbruch mit über 90 Jahren habe er trotz der enormen körperlichen Schmerzen die Freude am Schaffen und an seiner Kunst nicht verloren: «Er arbeitete unentwegt weiter, freute sich über Besuche, am meisten über seine Gross- und Urgrosskinder, die ihm sehr ans Herz gewachsen waren. Auch wenn wir nun um seinen Verlust trauern, gönnen wir ihm seine Ruhe in Schmerzlosigkeit.»

Als Bloch vom Tod seines Freundes erfahren habe, sei er spontan zu einer Figur Gugelmanns in seinem Wohnzimmer gegangen. «Es ist ein Vogel, und wenn ich ihn betätige, piepst er fröhlich und nickt mit dem Kopf. So habe ich mich von meinem Freund verabschiedet.» Und Peter André Bloch merkt an: «Pauls Werk ist von seltener Geschlossenheit, erfüllt von grosser Menschlichkeit; als Freunde werden wir sein Schaffen in seinem Sinne bewahren.»

Esther Gassler, frühere Gemeinderätin Schönenwerds und erste Präsidentin des Museum-Fördervereins

Esther Gassler Bruno Kissling

Esther Gassler war im Gemeinderat von Schönenwerd, als das Museum Paul Gugelmann Museum 1995 eröffnet wurde. «Von diesem Moment an war ich erste Vorstandspräsidentin des Museum-Fördervereins.» Ihre Aufgabe sei es gewesen, die Gruppe von Freiwilligen zusammenzustellen, welche für das Publikum die Führungen leitete.

«1997 wurde ich zur Gemeindepräsidentin. Ich übte mein Amt für das Museum weiter aus, bis ich 2005 als Regierungsrätin nach Solothurn gewählt wurde», erzählt Gassler.

Eine bezeichnende Erinnerung an die Anfangszeit des Museums sei für sie, wie die Führungen ausfielen: «Wenn die Freiwilligen diese übernahmen, erklärten und präsentierten sie den Gästen ganz viele Dinge und verwiesen dabei auf alle möglichen Bedeutungen. Wenn aber Paul Gugelmann den Leuten seine Werke zeigte, sagte er fast nichts.» Das habe sie immer beeindruckt.

«Das war seine Art. Mit Schalk in den Augen liess er die Maschinen für sich sprechen.»

Eindrücklich war für Gassler auch stets der Umgang Gugelmanns mit Kindern: «Regelmässig besuchte er Klassen und baute mit ihnen Maschinen. Dabei musste er nie etwas vormachen, das spielte einfach zusammen.» Und Gassler weiss noch: «Der Gemeinderat freute sich damals sehr, dass das Museum in die Gemeinde kommt und dass Gugelmann seine Werke hier einbrachte. Weil er sie nicht verkaufen wollte, blieben sie bis heute für die Öffentlichkeit zugänglich.»

