Abgesagte Saison Wie eine Achterbahn ohne Auffangnetz: Eine Branche fällt durch alle Maschen Schausteller Thomas Peter lagert in Däniken seine Bahnen und Stände. Noch hofft er auf die Rückkehr der Ausgelassenheit. Von der Politik wünscht er sich eines: Wertschätzung.

Noël Binetti 01.07.2021, 05.00 Uhr

Denkt noch nicht ans Aufgeben: Thomas Peter. Der Schausteller hat zwar schon dran gedacht alles zu verkaufen. «Doch in der jetzigen Situation kann ich das vergessen.» Bruno Kissling

Überall blinkende Lichter. Jugendliche tauschen – am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit angelangt – vielsagende Blicke aus. Schwungvolle Bahnen auf metallenen Konstruktionen ragen in den Himmel, kreischende Stimmen hallen über den Platz. Caramelgetränkte Duftschwaden wabern in die Nase, die Finger sind fettig von Pommes, Churros und Nougat. Schnelle Beats aus verschiedenen Lautsprechern überlagen sich gegenseitig.

So geht Kilbi.

Auch wenn schon lange keine mehr stattgefunden hat; die Erinnerung an schrill anmutende Festplätze, an Geisterbahn, Karussell und Autoscooter ist noch da. Für viele mag das Ausbleiben der Rummelplätze angesichts einer globalen Pandemie vernachlässigbar sein. Für andere bedeutet es das Ende ihrer über Jahrzehnte aufgebauten Existenz.

Erinnern kann sich auch Thomas Peter. Noch gibt der Unternehmer nicht auf. Er ist einer von denen, die zur Kilbizeit mit ihrem Equipment durchs Land tingelt.

Nicht wegen dem grossen Geld unterwegs

Ihrem Publikum bieten Schaustellende mit präparierten Wagen, grell beleuchteten Ständen, allerlei Schleckereien und Spielen die Möglichkeit, sich für einen flüchtigen Augenblick abzulenken. Die wenigsten Geschäftsleute der Branche machen damit das grosse Geld; sie tun es aus Leidenschaft; um Gross und Klein schöne Momente zu bescheren.

Zu Thomas Peters Attraktionen gehören unter anderem ein Kinderkarussell, ein Stand für Confiserie-Artikel und ein «Round-up», «die Leute nennen es auch Hamsterrad oder Waschmaschine», sagt er, am Telefon danach gefragt.

Viele Bunte Lichter warten darauf, wieder einmal in Betrieb zu sein. Bruno Kissling

«Ich beisse jetzt in den sauren Apfel. Mir bleibt nur noch die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr wieder so ist, wie früher.»

Wirtschaftlichkeit zu gering um als Härtefall zu gelten

Peters beiden Sattelschlepper samt Anhängern, die Metallverstrebungen für die Bahnen, viele bunte Bretter und haufenweise anderes Material lagern seit Monaten unberührt am Mühleweg in Däniken. Hier ist sein Materiallager. Jeden Monat bezahlt er dafür Miete. Der 53-Jährige selbst lebt in Rothrist.

«Ja, ich habe bereits dran gedacht, alles zu verkaufen und neu anzufangen», gibt er zu. Und fragt:

«Doch wer will in einer solchen Situation ein derartiges Geschäft kaufen? Das kann ich vergessen.»

liefert er die Antwort gleich selbst.

Und so macht er weiter. Gefragt, ob er vom Bund Unterstützung für sein Unternehmen erhalten hat, meint Peter: «Nichts.» Zwei aufwändige Gesuche habe er geschrieben, «beide wurden abgelehnt». Peter erklärt: «Die Kriterien sind so angelegt, dass jene davon in den Genuss kommen, die eh schon etwas auf der Bank haben.» Sein Geschäft habe nie einen grossen Gewinn abgeworfen, doch er lebte davon.

«Nach den Massstäben, wonach Härtefallgelder ausbezahlt wurden, war mein Unternehmen wirtschaftlich zu wenig einträglich.»

Und was bedeuten die neusten Lockerungen, die der Bundesrat wegen tiefer Fallzahlen und auf den Sommer hin gewährt, für sein Geschäft?

Die Fahrzeuge sind nicht eingelöst, auf einige Bahnen wartet der TÜV-Test: Thomas Peter muss zuerst mehrere Zehntausend Franken investieren, bevor er wieder loslegen kann. Für den Lagerplatz in Däniken bezahlt er jeden Monat Miete. Bruno Kissling

Die Fahrzeuge hat Thomas Peter nicht mehr eingelöst, für einige seiner Bahnen steht die regelmässige TÜV-Kontrolle aus, damit er sie wieder nutzen darf. «Wenn ich wieder loslegen will, muss ich zuerst mehrere Zehntausend Franken investieren», kalkuliert er, «hinzu kommt, dass ich nicht von heute auf morgen wieder Mitarbeitende finde», Angestellte hat Thomas Peter keine mehr.

Die Jugendfeste wurden fast alle aus dem Kalender gestrichen. Eine Chilbi light hat Oltens Stadtregierung eben verworfen. Risiko und Aufwand scheinen den meisten Veranstaltenden zu hoch. Planungssicherheit gibt es schon lange keine mehr. Die Folgen davon bekommen nun Menschen wie Thomas Peter zu spüren.

Eigentlich wäre er jetzt unterwegs, neben einigen Wochen im Herbst wären die Wochenenden vor den Sommerferien seine Zeit des Jahres.

Thomas Peter und mit einem seiner «Schaustellerfahrzeuge». Bruno Kissling

Branche verfügt nur über eine kleine Lobby

«Das ich mich noch über Wasser halten kann, verdanke ich privaten Zuwendungen», sagt Thomas Peter. Und auch die Ausgleichskasse richtet ihm monatlich einen kleinen Betrag aus. Für einzelne kleine Feste im Sommer wurde Peter angefragt, «doch das ist ein Tropfen auf den heissen Stein.» Den Herbst hat Peter noch nicht ganz abgeschrieben: «Wenn alles gut läuft, finden im Oktober wieder grössere Anlässe wie die Olma in St. Gallen oder die Basler Messe statt.»

Von allzu reglementierten Anlässen hält Thomas Peter nichts:

«Geimpft sind vor allem ältere Menschen. Sie sind nicht unser primäres Publikum.»

Ein Fest lohne sich für ihn als Schausteller finanziell erst, wenn mehr als 500 Eintritte verbucht würden. Wie organisierte sich Peter in der Krise, gibt es einen Verband, der sich für seine Belange und die ganze Branche einsetzte? «Ja, es gibt sogar zwei», sagt er. Doch diese seien wenig einflussreich und ihre Schlagkraft sei nicht vergleichbar, mit beispielsweise jener der Gastronomie.

Thomas Peter wünscht sich vor allem eines; dass sein Berufsstand von der Politik künftig ernst genommen wird – auch in schlechten Zeiten:

Thomas Peter hofft auf unbeschwertere Zeiten. Bruno Kissling

«Wir waren die ersten, die mit arbeiten aufhören mussten und werden die letzten sein, die wieder damit anfangen.»

Peter hat in den vergangenen Monaten auch andere Arbeiten angenommen. Doch er möchte zurück auf den Rummelplatz, wo die Lichter blinken, Kinderaugen vor Freude strahlen und Ausgelassenheit im Zentrum steht. In Däniken steht Thomas Peters Material bereit.

Für gute Zeiten.