Steigende Marktpreise: Avag erhöht Strom-Vergütungen

Wer seinen Solarstrom in das Netz der Avag einspeist erhält ab dem 1. Juli dieses Jahres 14,65 Rappen pro Kilowattstunde – mehr als doppelt so viel wie bisher. Damit passt die Netzbetreiberin die Vergütung an die gestiegenen Marktpreise an.

mgt/otr 30.06.2022, 17.00 Uhr