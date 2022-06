Sechster Isebähnli-Töffli-GP brachte viele Leute nach Trimbach

Töffliliebe Es knattert und rattert: Der Isebähnli-Töffli-GP in Trimbach zog alle Altersklassen an 92 Kilometer, 1200 Höhenmeter und mehr als 30 Grad – eine Herausforderung für Mensch und Maschine, der sich rund 330 Teilnehmende mit ihren Töffli stellten. Nicht alle haben es ins Ziel geschafft. Eine Reportage. Lavinia Scioli und Franziska Roth Jetzt kommentieren 19.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am vergangenen Samstag fand der sechste Isebähnli-Töffli-GP statt. Der Startschuss fiel mit 330 Teilnehmenden in Trimbach. Colin Frei

Vor rund einem Monat sausten sie noch in die Sendung «SRF bi de Lüt» in Olten – und am vergangenen Samstag fiel der Startschuss des sechsten Isebähnli-Töffli-GP in Trimbach. Rund 330 Töfflibegeisterte fuhren die 92 Kilometer lange Strecke mit ihren «Sackgeldverdunsterli» bei über 30 Grad. Die Veranstalter wiesen vor dem Start mehrmals darauf hin, dass man sich mit Sonnencrème einschmieren soll. Und die Fahrzeuge wurden vor Beginn technisch überprüft.

Martin Sulzer, OK-Präsident. Lavinia Scioli

«Ich bin noch nie Töffli gefahren», sagte Moderatorin Fabienne Bamert in der Sendung «SRF bi de Lüt» in Olten. Und etwas überrascht reagierte sie mit «oh Gott», als Martin Sulzer, OK-Präsident des Isebähnli-Töffli-GP, meinte: «Einmal ist das erste Mal.» Gleichermassen erging es auch Autorin Lavinia Scioli. Zum ersten Mal auf einem Töffli und direkt eine 92-Kilometer-Route. Die Frage: «Geht das gut?», stellte sie sich hin und wieder. Franziska Roth hingegen fuhr in der Jugend regelmässig Mofa, sie war die Ruhe selbst.

Moderatorin Fabienne Bamert mit den Töfflibuebe in der Sendung «SRF bi de Lüt» in Olten. Patrick Lüthy

Wir durften zwei Piaggio Ciao von François Dörfliger, einem der Veranstalter, fahren. Die Mofas sind rund 30- bis 35-jährig und gut in Schuss. Dörfliger besitzt nach eigenen Angaben rund 20 Stück, es sei sein grösstes Hobby.

Chaotischer und lauter Start

«Es versetzt mich zurück in die Jugend», erzählt der Teilnehmer Stephan aus Kappel. Der 58-Jährige war bereits das vierte Mal an dem Töffli-GP Isebähnli dabei. «Zusammen mit Kollegen einen schönen Tag verbringen – wie früher.» Auch die 50-jährige Andrea aus Olten schwelgte beim Töfflifahren in Erinnerungen:

«Es macht Spass und es ist ein Feeling wie damals.»

Als wir aufs Gelände kamen, erhielten wir eine Startnummer, ein kleines Geschenk und unsere Fahrzeuge wurden begutachtet. Diese müssen verkehrstauglich sein. Bis zum Start blieb uns noch etwas Zeit, um einen Kaffee zu trinken und uns mit Sonnencrème einzuschmieren. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Die Leute waren hilfsbereit und halfen uns, unsere Mofas zu starten, damit hatten wir anfangs etwas Schwierigkeiten.

Der Start des sechsten Töffli-GP Isebähnli war etwas chaotisch und laut mit 330 Töffli, die alle miteinander losfuhren. So ging es Richtung Hauenstein. Anfangs fuhren alle miteinander, durch viele Zwischenstopps löste sich aber die grosse Gruppe in kleine Grüppchen auf. Irgendwann waren auch wir nur noch zu zweit unterwegs, fanden aber immer wieder Anschluss zur Gruppe von Corina Dörfliger. Die Strecke war gut sichtbar mit knallorangen Wegweisern markiert.

Der Startschuss ist gefallen: 330 Fahrende gehen Richtung Hauenstein los. Colin Frei

Viele Zwischenstopps mit Speis und Trank

Auf der Töfflistrecke gab es immer wieder Stände mit Verpflegung: von belegten Brötchen über Bratwürste bis hin zu kühlen Getränken – ja sogar tanken konnte man zum Teil. Allerdings hatten die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst etwas «Most» dabei. Eine etwas grössere Pause machten wir beim Berghaus Ober-Bölchen in Eptingen. Danach ging es mit unseren «Ciao» weiter.

Im Wald, ob Mümliswil-Ramiswil, wartete ein weiterer Stand auf uns. Das Zuger Start-up Easy Beverage gibt es seit März dieses Jahres. Es verteilte gekühlten Weisswein mit natürlichem Fruchtsaft. Evelyne Rosenthal, Verkaufsleiterin des Unternehmens, sagte:

«Unser Zielpublikum erstreckt sich von Jung bis Alt – wie an so einem Anlass.»

Bei diesem Zwischenstopp schafften wir es übrigens das erste Mal, unsere Töffli ohne fremde Hilfe zu starten – ein bisschen Stolz waren wir schon. Der nächste grössere Zwischenstopp für die Mittagspause führte uns zum Restaurant Alpenblick in Laupersdorf. Unter Schatten ruhten wir uns etwas aus, assen Bratwurst und füllten den Tank mit dem mitgeschleppten Benzin auf.

Töfflifahren verbindet

Die Töfflitour neigte sich langsam dem Ende zu. Wir fuhren an einem weiteren Stand vorbei. Diejenigen, die kaum mehr Benzin hatten, konnten dort ihr Töffli wieder auftanken und die letzten Kilometer bestreiten.

Es starteten 330 Töffli gleichzeitig um 10.30 Uhr in Trimbach. Colin Frei Die Mopeds sind mit Liebe restauriert, gehegt und gepflegt. Colin Frei Das OK-Team (von rechts): François Dörfliger, Martin Sulzer, Armando Nardo und Daniel Hofmann. Lavinia Scioli Erster Zwischenstopp: für Verpflegung wurde gesorgt. Lavinia Scioli Die Töffli-Fahrenden machten eine Pause in Känerkinden (BL). Lavinia Scioli Eine weitere Verpflegung gab es im Restaurant Alpenblick in Laupersdorf. Lavinia Scioli Pause im Schatten. Lavinia Scioli Lavinia Scioli und Franziska Roth vom Oltner Tagblatt waren am Töffli-GP dabei. Martin Sulzer

Das Thema Töffli verbindet die Leute miteinander. So fanden auch die mit 14 Jahren jüngsten Teilnehmenden Gesprächsstoff mit den Ältesten (77 Jahre) aus der Runde. Joëlle Dörfliger aus Kappel war am Start dabei und hat alle Fahrenden empfangen, bis sie dann auch auf ihr Töffli steigen konnte. Lachend sagt sie:

«Ganz am Schluss hole ich euch ein.»

Ob sie uns eingeholt hat? Ja, das hat sie. Und sie sei froh, dass alles gut gegangen ist und sie dieses Jahr keine Panne hatte.

Hilfe bei Pannen war organisiert

Für die Töffli, die es nicht schafften, fuhr ein Besenwagen hinterher, der Pannenfahrzeuge auflud. Rund 20 Mofas seien der anspruchsvollen Strecke mit den 1200 Höhenmetern nicht gewachsen gewesen, sagt Martin Sulzer. Er und François Dörfliger sind selbst auch mitgefahren. Sulzer:

«Die grosse Chilbi findet vom Einschreiben bis zum Start statt – das ist das eigentliche Fest.»

Mit dem «Bäse-Wage» wurden die nicht mehr fahrenden Töffli abgeholt. Lavinia Scioli

Denn der familiäre Charakter stehe im Zentrum des Anlasses. «Spass und eine gemütliche Ausfahrt» seien die beiden Stichworte. Und ja, Spass hatten wir definitiv. Selbst der Fahrtwind machte die Fahrt bei den heissen Temperaturen angenehm.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen